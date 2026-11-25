Quan tâm phát hiện, thu hút nhân tài

Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV yêu cầu đổi mới cách phát hiện, thu hút và trọng dụng nhân tài, chú trọng phẩm chất, năng lực thực tiễn, tư duy sáng tạo và đóng góp cụ thể thay vì chỉ dựa vào bằng cấp, học vị hay chức vụ. Đây cũng là yêu cầu đặt ra với Tuyên Quang trong xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhiệm vụ phát triển giai đoạn mới.

Bí thư Chi bộ thôn Má Lủng, xã Lũng Cú Giàng Thị Mai (sinh năm 1996), có trình độ đại học, trao đổi với đảng viên về triển khai các nhiệm vụ của Chi bộ.

Với địa bàn miền núi rộng, điều kiện phát triển giữa các vùng còn khác biệt, nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quan trọng đối với Tuyên Quang. Công tác thu hút, đào tạo nguồn nhân lực đã được tỉnh quan tâm từ nhiều năm trước. Giai đoạn 2017 - 2021, thực hiện Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, địa phương thu hút 106 người có trình độ cao về công tác; cử 316 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học, trong đó 72 người được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 7,1 tỷ đồng.

Tiếp nối kết quả đó, từ năm 2022, tỉnh tiếp tục triển khai Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ. Giai đoạn 2022 - 2025, chính sách đã hỗ trợ thu hút 277 người về công tác tại tỉnh, 156 cán bộ, công chức, viên chức đào tạo sau đại học và nâng cao trình độ ngoại ngữ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Nội vụ, tỉnh chưa thu hút được chuyên gia đầu ngành, giáo sư, tiến sĩ về công tác lâu dài; hiệu quả sử dụng nhân lực sau thu hút và đào tạo chưa đồng đều. Một số cán bộ chưa phát huy tốt kiến thức, kỹ năng được trang bị, chưa có nhiều đề xuất, sáng kiến nổi bật phục vụ công việc. Những hạn chế này xuất phát từ cả điều kiện khách quan và khâu tổ chức thực hiện. Thực tiễn đặt ra yêu cầu đổi mới cách phát hiện, bố trí, sử dụng và phát huy nhân tài, đúng với tinh thần Kết luận số 105-KL/TW.

Trao cơ hội để nhân tài cống hiến

Năm 2026, toàn tỉnh có 37.641 người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là nguồn lực cần được quan tâm phát hiện, bồi dưỡng và phát huy năng lực ngay từ bên trong.

Bác sĩ Trịnh Tiến Hùng (bên phải) cùng ê-kíp thực hiện phẫu thuật, ứng dụng kỹ thuật trong điều trị.

Câu chuyện của Thạc sĩ, bác sĩ Trịnh Tiến Hùng, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hà Giang là một minh chứng. Năm 2010, được phân công công tác tại khoa Sản, anh chủ động đề xuất chuyển sang chuyên ngành Nội, theo đuổi lĩnh vực tim mạch và được bệnh viện tạo điều kiện đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Y Hà Nội. Trở về địa phương, anh cùng đồng nghiệp phát triển chuyên môn tim mạch. Năm 2021, Khoa Tim mạch được thành lập; năm 2022, bệnh viện thực hiện thành công ca can thiệp mạch vành độc lập đầu tiên. Đến cuối năm 2025, hơn 2.000 ca can thiệp đã được thực hiện, nhiều kỹ thuật chuyên sâu trở thành thường quy. Sự chủ động của cá nhân cùng sự tin tưởng, hỗ trợ của lãnh đạo bệnh viện đã tạo điều kiện để bác sĩ Hùng phát triển chuyên môn, cùng đồng nghiệp nâng cao khả năng điều trị tại chỗ.

Giảng viên Ngô Thanh Huyền, Khoa Y - Dược, Trường Đại học Tân Trào, cũng có cơ hội phát huy năng lực nghiên cứu. Tốt nghiệp Dược sĩ tại Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2015, có 5 năm công tác tại Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang, cô chuyển về trường năm 2020 và tiếp tục hoàn thành chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Dược liệu - Dược học cổ truyền. Năm 2025, cô được nhà trường tin tưởng giao chủ nhiệm đề tài cấp tỉnh về phát triển nguồn dược liệu, sản xuất sản phẩm và cao dược liệu từ cây dừa cạn trồng tại Tuyên Quang. Nghiên cứu góp phần kết nối chuyên môn ngành Dược với tiềm năng dược liệu địa phương.

Giảng viên Ngô Thanh Huyền chia sẻ: “Môi trường làm việc tại trường tạo điều kiện để tôi phát huy chuyên môn, sở trường và gắn kết quả nghiên cứu với hoạt động giảng dạy. Được nhà trường tin tưởng giao chủ nhiệm đề tài khoa học, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu, tôi có thêm cơ hội học hỏi, phát triển năng lực”.

Không chỉ ở lĩnh vực chuyên môn sâu, việc phát huy người có năng lực còn cần được thực hiện từ cơ sở. Tại xã Lũng Cú, anh Nguyễn Văn Toại, Bí thư Chi bộ thôn Ma Lé, là cán bộ bán chuyên trách, có trình độ đại học, am hiểu phong tục, tập quán địa phương. Sau sáp nhập thôn, anh tiếp tục được bố trí ở lại công tác, phát huy kinh nghiệm và sự gắn bó với địa bàn. Đây cũng là cách địa phương sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ.

Kiến tạo môi trường cống hiến

Kết luận số 105-KL/TW đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy quản trị nhân tài, lấy trọng dụng và đánh giá bằng kết quả, giá trị cống hiến làm trọng tâm. Người tài cần được bố trí đúng sở trường, giao nhiệm vụ, trao quyền tự chủ và bảo đảm điều kiện làm việc. Đến năm 2030, phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia gắn với các nhiệm vụ, dự án cụ thể; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ sinh thái nhân tài mở, kết nối khu vực công với khu vực tư.

Năng lực nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ cán bộ khoa học Trường Đại học Tân Trào tạo ra những sản phẩm giá trị, phát huy trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị chuyên đề Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh yêu cầu triển khai Kết luận số 105-KL/TW phù hợp với thực tiễn địa phương; phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong phát hiện, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới, khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Cụ thể hóa chủ trương, ngày 30/10/2026, Tỉnh ủy ban hành Quy định số 46 - QĐ/TU về cơ chế tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Vừa qua, ngày 11/11/2026 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND về thu hút, trọng dụng nhân tài phục vụ phát triển các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, tập trung rà soát nhu cầu, xác định lĩnh vực ưu tiên và hoàn thiện cơ chế phát hiện, thu hút, sử dụng, đãi ngộ người có tài năng. Các lĩnh vực trọng tâm gồm: Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao; du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa; giáo dục, y tế và quản trị công.

Việc liên tiếp ban hành các cơ chế, chính sách cho thấy sự vào cuộc của tỉnh trong đổi mới công tác trọng dụng nhân tài. Đáng chú ý là cách tiếp cận chú trọng năng lực thực tiễn, giá trị đóng góp; gắn việc tuyển chọn, sử dụng với nhiệm vụ, chương trình, dự án cụ thể, đồng thời mở rộng kết nối với doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu và chuyên gia trong, ngoài tỉnh.

Theo đồng chí Đinh Chí Thành, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ngành Nội vụ đang tập trung tham mưu đổi mới việc bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực; rà soát hiệu quả các chính sách thu hút, đào tạo, đãi ngộ. Đồng thời, tham mưu giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp, bảo đảm chế độ phù hợp với nhân lực chuyên môn sâu và đặc thù địa bàn biên giới, vùng khó khăn, góp phần thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao.

Xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người đứng đầu. Với Tuyên Quang, yêu cầu đặt ra là xác định đúng nhu cầu, lựa chọn đúng người, giao đúng việc và tạo môi trường để người có năng lực phát huy sở trường, đóng góp thực chất. Khi tài năng được tin tưởng, trao cơ hội và ghi nhận xứng đáng, nguồn lực con người sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Bài, ảnh: Phạm Hoan

Tạo động lực giữ chân người tài

Đồng chí Hùng Thị Giang Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Trong bối cảnh tỉnh Tuyên Quang đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhằm đáp ứng chính quyền địa phương 2 cấp và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, việc thu hút, đào tạo và trọng dụng người có tài năng mang ý nghĩa then chốt.

Xác định vai trò quan trọng của nguồn nhân lực chất lượng cao đối với sự phát triển bền vững của tỉnh, HĐND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo, đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và chính sách đối với người tài năng trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Đây là bước đi cụ thể, thể hiện tầm nhìn chiến lược nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế đồng bộ, sát với điều kiện thực tiễn của địa phương, tạo động lực mới cho bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ chủ động bám sát tiến độ, tích cực khảo sát thực tế và nghiên cứu chuyên sâu để phát huy cao nhất vai trò thẩm tra khi dự thảo Nghị quyết được trình trong thời gian tới. Trong đó, Ban đặc biệt chú trọng đánh giá kỹ lưỡng tính đồng bộ, tính khả thi của các chính sách, rà soát chặt chẽ đối tượng thụ hưởng cũng như cân đối nguồn lực bảo đảm thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, tạo đột phá về nhân lực cho tỉnh nhà.

Trao cơ hội để người tài phát triển

Đồng chí Nguyễn Văn Giao Phó Giám đốc Sở Y tế

Thực tiễn công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa bàn miền núi, biên giới còn nhiều gian khó như Tuyên Quang cho thấy, bài toán giữ chân nhân lực chất lượng cao không thể chỉ giải quyết đơn thuần bằng những gói hỗ trợ tài chính ban đầu. Với đặc thù của ngành y, nơi đòi hỏi sự cống hiến bền bỉ và không ngừng cập nhật tri thức mới sự trọng dụng nhân tài không chỉ dừng lại ở chính sách thu hút hay chế độ đãi ngộ vật chất, mà trước hết phải bắt nguồn từ sự đổi mới tư duy trong việc phát hiện, đánh giá đúng năng lực, sử dụng hiệu quả và kịp thời trao cơ hội phát triển cho người có thực tài. Chính vì vậy, bên cạnh việc tham mưu các cơ chế đặc thù cho tuyến cơ sở và vùng sâu, vùng xa, ngành Y tế tỉnh xác định nhiệm vụ then chốt là kiến tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, dân chủ và minh bạch. Chúng tôi tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị hiện đại, mở rộng hợp tác chuyển giao kỹ thuật với tuyến Trung ương, đồng thời mạnh dạn giao việc, phân quyền chuyên môn và tạo lộ trình thăng tiến rõ ràng để các bác sĩ trẻ, bác sĩ chuyên khoa sâu được sáng tạo, khẳng định giá trị bản thân và yên tâm gắn bó với nghề với cơ sở.

Quan tâm bồi dưỡng cán bộ trẻ

Đồng chí Nguyễn Thị Hiên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Minh

Sau sáp nhập thôn, tổ dân phố, hiện xã Yên Minh có đội ngũ trưởng thôn, bí thư chi bộ trẻ góp phần tích cực trong nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Cán bộ trẻ có ưu thế về trình độ, tư duy năng động, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và tinh thần đổi mới, sáng tạo. Nhiều bí thư chi bộ, trưởng thôn trẻ đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xóa bỏ hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa, chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của người dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ có năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chọn quê hương để cống hiến

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Tốt nghiệp loại giỏi Trường Đại học Y Dược Thái Bình, tôi mong muốn được làm việc trong môi trường y tế chuyên nghiệp, có điều kiện phát huy kiến thức, chuyên môn đã được đào tạo. Khi biết đến chính sách thu hút nguồn nhân lực của tỉnh, tôi nhận thấy đây là cơ hội thiết thực để những bác sĩ trẻ như tôi có thêm động lực lựa chọn và gắn bó với địa phương. Tháng 7-2025, tôi trúng tuyển viên chức và chính thức công tác tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang. Chính sách thu hút không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, trọng dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh. Đây cũng là động lực để tôi tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm, tận tâm chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là các bệnh nhi trên địa bàn.