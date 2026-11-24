Ảnh minh họa. (Trong ảnh: Người dân đến làm thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai).

Chủ nghĩa cá nhân không phải hiện tượng mới, nhưng luôn vận động và biến đổi cùng điều kiện kinh tế, xã hội và phương thức tổ chức đời sống. Trong giai đoạn phát triển mới, khi yêu cầu về năng lực, hiệu quả và trách nhiệm của mỗi cá nhân ngày càng cao, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trở nên tinh vi hơn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thực thi nhiệm vụ và sức mạnh của tập thể, đòi hỏi cần được nhận diện và có biện pháp xử lý, chấn chỉnh kịp thời.

Khi chủ nghĩa cá nhân núp dưới hình thức mới

Một biểu hiện đáng chú ý là né tránh trách nhiệm, chọn việc dễ, đẩy việc khó cho tập thể hoặc cấp dưới. Cách làm này khác với sự thận trọng cần thiết trong thực thi công vụ: Thận trọng là để quyết định đúng đắn hơn, còn né tránh là lấy sự thận trọng làm lý do không hành động. Chỉ đạo chung chung, thiếu rõ ràng có thể trở thành cách né tránh trách nhiệm.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, chủ nghĩa cá nhân biểu hiện qua việc chạy theo thành tích hình thức, coi số lượng phần mềm, dữ liệu, báo cáo hoặc tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu là mục tiêu cuối cùng, thay vì chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Có nơi chú trọng hoàn thiện hồ sơ, cập nhật số liệu để đáp ứng yêu cầu báo cáo nhưng chưa quan tâm đúng mức đến khả năng liên thông dữ liệu, giải quyết công việc thực chất và tháo gỡ vướng mắc cho người sử dụng. Nếu dữ liệu bị xem như công cụ tạo thành tích, hoặc thông tin được giữ lại để bảo vệ lợi thế của từng đơn vị, chuyển đổi số có thể bị biến thành phương tiện phục vụ lợi ích cục bộ thay vì nâng cao hiệu quả quản trị.

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu nhận diện rõ hơn những biểu hiện này. Khi thẩm quyền, nhiệm vụ và phương thức phối hợp được sắp xếp lại, nếu cán bộ vẫn giữ tư duy cục bộ, ngại thay đổi hoặc chỉ quan tâm đến phạm vi công việc của cơ quan mình, việc giải quyết nhiệm vụ liên ngành, liên cấp có thể bị đình trệ. Tình trạng đẩy việc sang cơ quan khác, viện dẫn thiếu hướng dẫn để không chủ động xử lý, hoặc chỉ chú trọng bảo đảm an toàn cho đơn vị mình mà không quan tâm đến kết quả chung đều có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Một biểu hiện khác là đề cao danh tiếng, vị trí và thành tích cá nhân hơn giá trị thực chất của công việc. Điều này thể hiện ở việc ưu tiên những nhiệm vụ dễ tạo dấu ấn, né tránh công việc khó nhưng cần thiết, nhận thành tích về mình nhưng đẩy trách nhiệm khi xảy ra sai sót, hoặc chú trọng hình ảnh cá nhân hơn hiệu quả phục vụ cộng đồng. Trong môi trường quản trị hướng tới kết quả, những biểu hiện ấy có thể bị che khuất bởi các báo cáo thành tích hoặc chỉ số bề nổi nếu việc đánh giá không gắn với sản phẩm cụ thể, chất lượng thực hiện và tác động đối với người dân.

Rõ trách nhiệm, đề cao hiệu quả thực chất

Những biểu hiện mới của chủ nghĩa cá nhân đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch, gắn trách nhiệm với kết quả công việc.

Trước hết, cần làm rõ trách nhiệm cá nhân, theo đó việc phân công nhiệm vụ phải gắn với yêu cầu cụ thể về nội dung, tiến độ, sản phẩm và thẩm quyền quyết định; hạn chế tình trạng nhiều người cùng tham gia nhưng không xác định được ai chịu trách nhiệm chính. Đối với các vấn đề phức tạp, liên ngành hoặc vượt thẩm quyền, cán bộ phải chủ động báo cáo khó khăn, đề xuất phương án và xác định rõ nội dung cần xin ý kiến, thay vì chuyển toàn bộ trách nhiệm lên cấp trên.

Những biểu hiện mới của chủ nghĩa cá nhân đặt ra yêu cầu phải đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch, gắn trách nhiệm với kết quả công việc.

Đổi mới đánh giá cán bộ theo kết quả và hiệu quả thực chất. Khi kết quả công việc được đo lường bằng tiêu chí rõ ràng, những biểu hiện chạy theo thành tích hình thức, lựa chọn việc dễ hoặc nhận công về mình sẽ khó che giấu hơn. Tuy nhiên, đánh giá theo kết quả không có nghĩa là chỉ căn cứ vào kết quả cuối cùng mà bỏ qua điều kiện thực hiện và quá trình phấn đấu. Có những nhiệm vụ phụ thuộc vào nhiều cơ quan, chịu tác động của cơ chế, nguồn lực hoặc những yếu tố khách quan ngoài khả năng kiểm soát của cá nhân. Vì vậy, cần xem xét đồng thời mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và những khó khăn thực tế, nhất là phân biệt rõ giữa sai sót do hạn chế về năng lực, rủi ro phát sinh trong quá trình đổi mới với hành vi cố ý làm trái, vụ lợi hoặc né tránh trách nhiệm. Nếu đánh đồng mọi sai sót với vi phạm thì cán bộ sẽ có xu hướng chọn giải pháp an toàn, ngại quyết định và tiếp tục duy trì tâm lý sợ trách nhiệm; ngược lại, nếu thiếu kiểm tra, giám sát thì việc khuyến khích đổi mới có thể bị lợi dụng để hợp thức hóa những hành vi thiếu trách nhiệm.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, yêu cầu này càng cần được thực hiện đồng bộ với việc phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm và nguồn lực. Khi nhiệm vụ được giao xuống cấp cơ sở, cơ quan có thẩm quyền phải bảo đảm điều kiện cần thiết để thực hiện, đồng thời thiết lập cơ chế phối hợp và xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền. Không thể yêu cầu cán bộ chịu trách nhiệm về kết quả nếu họ không có đủ quyền hạn hoặc nguồn lực; nhưng cũng không thể lấy những vướng mắc chung làm lý do để trì hoãn mọi công việc thuộc trách nhiệm của mình. Mỗi cơ quan, đơn vị cần chủ động rà soát những khâu thường xuyên phát sinh ách tắc, xác định nguyên nhân thuộc quy định, cơ chế phối hợp hay tinh thần thực thi công vụ để có giải pháp phù hợp.

Chuyển đổi số cũng cần được sử dụng như một công cụ tăng cường trách nhiệm giải trình, chứ không đơn thuần là phương tiện hiện đại hóa quy trình hành chính. Số hóa hồ sơ, xử lý công việc trên môi trường điện tử và kết nối dữ liệu có thể giúp xác định rõ thời điểm tiếp nhận, quá trình xử lý, người phụ trách và lý do chậm trễ. Khi được tổ chức minh bạch, hệ thống số sẽ góp phần hạn chế tình trạng chỉ đạo không rõ ràng, chuyển hồ sơ lòng vòng hoặc né tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng quy trình hợp lý, dữ liệu chính xác và cơ chế kiểm tra thực chất.

Chú trọng xây dựng văn hóa trách nhiệm và đạo đức công vụ. Mỗi cán bộ phải nhận thức rằng chức vụ, quyền hạn không phải phương tiện khẳng định vị thế cá nhân, mà gắn liền với nghĩa vụ phục vụ lợi ích chung. Tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cần được thể hiện qua việc chủ động giải quyết vấn đề, công khai những khó khăn, thẳng thắn nhận khuyết điểm và kiên trì theo đuổi kết quả. Người đứng đầu phải làm gương trong thực thi nhiệm vụ, công tâm trong phân công và đánh giá, không đẩy trách nhiệm xuống cấp dưới khi xảy ra sai sót, cũng không bao che cho những hành vi lợi dụng tập thể để né tránh trách nhiệm cá nhân. Công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm cần được thực hiện nghiêm minh, nhất quán. Đồng thời, cần bảo vệ cán bộ có động cơ trong sáng, thực hiện đúng thẩm quyền, chủ động đổi mới vì lợi ích chung nhưng gặp rủi ro khách quan.

Đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân phải bắt đầu từ cả cơ chế tổ chức lẫn sự tự giác tu dưỡng của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi người cần thường xuyên tự soi xét động cơ, cách hành xử và kết quả công việc; không lấy lợi ích cá nhân làm thước đo lựa chọn nhiệm vụ, không dùng tập thể để che lấp trách nhiệm, cũng không biến quy trình thành lý do trì hoãn công việc chung.