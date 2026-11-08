Xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có nguyên Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long; nguyên Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương Hoàng Thanh Tùng; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư pháp, ban, bộ, ngành ở Trung ương...

Các đại biểu dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là dịp tôn vinh những giá trị cao quý của Hiến pháp, pháp luật và truyền thống 80 năm lập hiến; khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và quyết tâm xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời là dịp để nhìn nhận, đánh giá thực chất công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, đưa pháp luật thực sự đi vào cuộc sống, phục vụ nhân dân và kiến tạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Phó thủ tướng Chính phủ cho rằng, Ngày Pháp luật Việt Nam (9-11 hằng năm) đã trở thành sự kiện chính trị - pháp lý quan trọng của đất nước, có ý nghĩa sâu sắc, lan tỏa sâu rộng và được hệ thống chính trị và nhân dân tích cực hưởng ứng.

Tư duy xây dựng và hoàn thiện thể chế được đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ quản lý sang kiến tạo phát triển; công tác rà soát, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế được đẩy mạnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo ra những chuyển biến rõ rệt, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững của đất nước.

Nhắc lại những ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội Việt Nam thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng pháp luật, nâng cao chất lượng thể chế, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng phát biểu đáp từ.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong xây dựng pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong tổ chức thi hành pháp luật. Đổi mới thực chất công tác truyền thông chính sách và phổ biến, giáo dục pháp luật. Xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong toàn xã hội. Nâng cao năng lực thực thi công vụ và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, quán triệt chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các nhiệm vụ trọng tâm được Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu giao, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật; đổi mới công tác theo dõi thi hành pháp luật theo hướng thực chất, phân định rõ bất cập do chính sách với hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện để có giải pháp phù hợp; triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026; đề cao kỷ luật, kỷ cương và tính gương mẫu trong toàn ngành.

Trao giải thưởng tặng các tập thể, cá nhân.

* Nhân dịp này, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và danh hiệu Gương sáng pháp luật năm 2026 tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Quốc phòng.

* Cũng trong dịp này, Bộ Tư pháp tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến trên Cổng pháp luật quốc gia tìm hiểu hiến pháp và pháp luật. Ban tổ chức cuộc thi đã trao giải tặng 9 tập thể, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng 3 tập thể; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 11 giải khuyến khích và 4 giải phụ tặng các cá nhân. Bộ Quốc phòng được vinh danh vì đã tích cực triển khai, hưởng ứng cuộc thi và là 1 trong 9 tập thể có số người dự thi đông nhất.