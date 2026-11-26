Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh thông tin, yêu cầu tốc độ, xu hướng thương mại hóa và những biến đổi của môi trường truyền thông số đang tạo ra nhiều thách thức đối với việc thực hành các chuẩn mực pháp lý trong hoạt động nghề nghiệp. Trên cơ sở phân tích những vấn đề lý luận, cơ sở pháp lý và thực tiễn hoạt động báo chí, bài viết nhận diện các biểu hiện, nguyên nhân của những hạn chế trong văn hóa pháp luật của phóng viên, từ đó đề xuất giải pháp nhằm nâng cao nhận thức pháp lý, hoàn thiện cơ chế quản trị tòa soạn và xây dựng môi trường hành nghề chuyên nghiệp, an toàn, bền vững.

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Báo chí cách mạng và yêu cầu thượng tôn pháp luật trong kỷ nguyên số

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thiết lập trật tự, kỷ cương, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời tạo lập môi trường ổn định cho sự phát triển của đời sống xã hội. Yêu cầu thượng tôn Hiến pháp và pháp luật không chỉ đặt ra đối với các cơ quan quản lý nhà nước mà còn là chuẩn mực ứng xử cần được hình thành trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, tổ chức. Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, cùng Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, tiếp tục khẳng định yêu cầu xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm và hiệu quả thực thi pháp luật trong toàn xã hội [1], [2].

Trong hệ thống các thiết chế xã hội, báo chí có vị trí và vai trò đặc biệt bởi đây vừa là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, vừa tham gia định hướng dư luận, giám sát và phản biện xã hội, góp phần phát hiện, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân. Thông qua hoạt động thu thập, kiểm chứng, xử lý và truyền tải thông tin, phóng viên báo chí trực tiếp tham gia vào quá trình phản ánh hiện thực, góp phần hình thành nhận thức và thái độ của công chúng trước những vấn đề của đời sống.

Tuy nhiên, quyền lực thông tin càng lớn thì trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm xã hội của người làm báo càng cao. Một thông tin thiếu kiểm chứng, một hình ảnh được sử dụng không đúng quy định hay một hành vi tác nghiệp vượt quá giới hạn pháp luật đều có thể gây ra những hệ quả nghiêm trọng đối với cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời làm suy giảm uy tín của cơ quan báo chí. Trong bối cảnh thông tin được sản xuất và lan truyền với tốc độ nhanh chóng, mạng xã hội trở thành một trong những nguồn cung cấp dữ liệu quan trọng, trí tuệ nhân tạo (AI) tham gia ngày càng sâu vào quá trình sáng tạo nội dung, ranh giới giữa thông tin cá nhân, thông tin công cộng và thông tin báo chí cũng trở nên phức tạp hơn. Điều đó đòi hỏi phóng viên không chỉ có năng lực nghiệp vụ mà còn phải sở hữu nền tảng tri thức pháp lý vững chắc để nhận diện giới hạn và trách nhiệm trong từng hoạt động nghề nghiệp.

Thực tế cho thấy, văn hóa pháp luật trong hoạt động báo chí không thể chỉ được đánh giá thông qua việc một phóng viên có nắm được các quy định pháp luật hay không, mà quan trọng hơn là cách họ vận dụng những quy định ấy vào quá trình tác nghiệp. Từ việc xin phép tiếp cận địa bàn, sử dụng giấy giới thiệu, ghi âm, ghi hình, phỏng vấn nhân vật, khai thác tài liệu, bảo vệ nguồn tin đến kiểm chứng và xuất bản thông tin, mỗi thao tác đều có thể đặt ra những vấn đề pháp lý cụ thể. Việc thiếu hiểu biết hoặc xem nhẹ các quy định có thể khiến hoạt động tác nghiệp chuyển từ đúng chức năng nghề nghiệp sang hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

Vì vậy, xây dựng văn hóa pháp luật cho đội ngũ phóng viên không đơn thuần là yêu cầu chấp hành các quy định mang tính bắt buộc, mà còn là quá trình hình thành ý thức tự giác, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Đây chính là nền tảng quan trọng để bảo đảm hoạt động báo chí được thực hiện đúng pháp luật, giữ vững tính nhân văn, tính chuyên nghiệp và niềm tin của công chúng trong bối cảnh truyền thông hiện đại.

Cơ sở lý luận và pháp lý về văn hóa pháp luật trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí

Văn hóa pháp luật là một khái niệm có nội hàm rộng, được tiếp cận từ nhiều góc độ khác nhau, trong đó nổi bật là phương diện nhận thức, thái độ, niềm tin và hành vi của con người đối với pháp luật. Theo nhà xã hội học pháp luật Lawrence M. Friedman, văn hóa pháp luật là một bộ phận quan trọng của hệ thống pháp luật, phản ánh những giá trị, thái độ và quan niệm xã hội về pháp luật, qua đó tác động đến cách thức các chủ thể tiếp nhận và thực hiện những quy định pháp lý [3]. Cách tiếp cận này cho thấy pháp luật không chỉ tồn tại dưới hình thức các văn bản quy phạm mà còn được hiện thực hóa thông qua nhận thức và hành vi của con người trong đời sống.

Ở một góc độ khác, Tom R. Tyler trong công trình Why People Obey the Law cho rằng việc tuân thủ pháp luật bền vững không chỉ xuất phát từ nỗi lo sợ bị xử phạt mà còn bắt nguồn từ nhận thức về tính chính đáng của pháp luật và sự tôn trọng đối với các thiết chế thực thi pháp luật [4]. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động báo chí, bởi một phóng viên có văn hóa pháp luật không chỉ thực hiện đúng quy định vì sợ bị xử lý mà còn bởi nhận thức được rằng việc tuân thủ pháp luật là điều kiện để bảo vệ quyền con người, lợi ích cộng đồng và uy tín nghề nghiệp.

Từ những cách tiếp cận trên, có thể hiểu văn hóa pháp luật trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên là tổng hòa những tri thức, niềm tin, thái độ, chuẩn mực và hành vi ứng xử phù hợp với pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ báo chí. Văn hóa ấy được thể hiện ở khả năng nhận diện vấn đề pháp lý, hiểu đúng quyền và nghĩa vụ của nhà báo, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể liên quan, chủ động phòng ngừa rủi ro và tự giác chịu trách nhiệm về hành vi nghề nghiệp của mình.

Cần phân biệt văn hóa pháp luật với việc tuân thủ pháp luật theo nghĩa hẹp. Tuân thủ pháp luật thường được nhìn nhận thông qua việc chủ thể thực hiện hoặc không thực hiện những hành vi mà pháp luật quy định. Trong khi đó, văn hóa pháp luật bao hàm cả chiều sâu nhận thức, thái độ và ý thức tự điều chỉnh hành vi. Một phóng viên không sử dụng thông tin đời tư trái phép chỉ vì lo ngại bị xử phạt có thể được xem là đang thực hiện nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Nhưng khi người đó chủ động cân nhắc quyền riêng tư của nhân vật, nhận thức được tác động xã hội của việc công bố thông tin và lựa chọn cách thể hiện phù hợp ngay cả khi không có sự giám sát trực tiếp, đó mới là biểu hiện rõ nét của văn hóa pháp luật đã được nội tâm hóa.

Trong lĩnh vực báo chí, văn hóa pháp luật còn có mối quan hệ chặt chẽ với đạo đức nghề nghiệp. Nếu pháp luật xác định giới hạn bắt buộc của hành vi thì đạo đức nghề nghiệp góp phần định hướng cách ứng xử có trách nhiệm, nhân văn và tôn trọng con người. Hai yếu tố này không thay thế mà bổ sung cho nhau. Một tác phẩm báo chí có thể không vi phạm một điều cấm cụ thể nhưng vẫn thiếu tính nhân văn nếu khai thác nỗi đau, bi kịch cá nhân theo hướng giật gân, gây tổn thương không cần thiết cho nhân vật. Ngược lại, thiện chí nghề nghiệp cũng không thể được sử dụng để biện minh cho những hành vi xâm phạm quyền riêng tư, sử dụng thông tin trái phép hoặc vi phạm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước.

Đặc biệt, văn hóa pháp luật của phóng viên không chỉ được thể hiện trong hoạt động tác nghiệp trực tiếp mà còn bao gồm cách ứng xử trên môi trường mạng. Những phát ngôn, bình luận, chia sẻ thông tin trên tài khoản cá nhân có thể ảnh hưởng đến uy tín và tính khách quan nghề nghiệp, nhất là khi công chúng nhận diện người sử dụng tài khoản với tư cách nhà báo. Do đó, văn hóa pháp luật cần được xem là một hệ thống chuẩn mực xuyên suốt, điều chỉnh cả hoạt động nghề nghiệp lẫn hành vi ứng xử của người làm báo trong đời sống xã hội.

Cơ sở pháp lý điều chỉnh hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí

Văn hóa pháp luật của phóng viên được hình thành và thực hành trên cơ sở hệ thống quy định pháp luật liên quan đến quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, hoạt động nghề nghiệp của nhà báo và trách nhiệm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước hết, Hiến pháp năm 2013 là cơ sở pháp lý có ý nghĩa nền tảng khi ghi nhận tại Điều 25 quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tiếp cận thông tin của công dân. Đồng thời, Điều 21 quy định quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mỗi người [5]. Hai nhóm quyền này đặt ra yêu cầu phải nhận thức đầy đủ mối quan hệ giữa quyền thông tin của báo chí với quyền con người, quyền công dân. Phóng viên có quyền thực hiện hoạt động báo chí trong khuôn khổ pháp luật, nhưng quyền đó không đồng nghĩa với việc được phép xâm phạm đời tư, danh dự, nhân phẩm hoặc các lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, tổ chức.

Luật Báo chí số 126/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, là văn bản pháp lý trực tiếp điều chỉnh tổ chức và hoạt động báo chí trong giai đoạn hiện nay [6]. Luật quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân, tổ chức và hoạt động báo chí, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và có liên quan đến hoạt động báo chí. Đối với phóng viên, việc nắm vững các quy định về quyền và nghĩa vụ của nhà báo có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định phạm vi hoạt động nghề nghiệp, phương thức tiếp cận thông tin và trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và xác định trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong bảo đảm quyền này [7]. Tuy nhiên, quyền tiếp cận thông tin không đồng nghĩa với quyền khai thác mọi loại tài liệu mà không có giới hạn. Phóng viên cần nhận diện sự khác biệt giữa thông tin được công khai, thông tin được tiếp cận theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định và những thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc các trường hợp hạn chế tiếp cận.

Luật An ninh mạng năm 2018 và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 tiếp tục đặt ra những yêu cầu đối với hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý và truyền tải thông tin trên môi trường số [8], [9]. Trong bối cảnh phóng viên thường xuyên sử dụng thiết bị điện tử, nền tảng mạng xã hội, dịch vụ lưu trữ trực tuyến và các công cụ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ, việc nhận thức đúng giới hạn pháp lý trong sử dụng dữ liệu, bảo vệ thông tin và bảo đảm an toàn nguồn tin càng trở nên cần thiết.

Ngoài các quy định của pháp luật, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam do Hội Nhà báo Việt Nam ban hành là những chuẩn mực quan trọng điều chỉnh hành vi nghề nghiệp. Các quy định này nhấn mạnh trách nhiệm trung thực, khách quan, tôn trọng sự thật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, không lợi dụng nghề nghiệp để trục lợi và giữ gìn uy tín của người làm báo trên môi trường mạng [10].

Đáng chú ý, Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN ngày 21/6/2022 của Hội Nhà báo Việt Nam ban hành Tiêu chí Cơ quan báo chí văn hóa và Văn hóa của người làm báo Việt Nam đã đặt yêu cầu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước gắn với xây dựng môi trường báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại [11]. Đây là cơ sở để chuyển hóa yêu cầu tuân thủ pháp luật từ trách nhiệm cá nhân thành chuẩn mực văn hóa của toàn bộ cơ quan báo chí.

Như vậy, hệ thống pháp luật và các quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp không chỉ xác định giới hạn hành vi mà còn tạo ra hành lang bảo vệ hoạt động tác nghiệp hợp pháp. Phóng viên cần nhận thức rằng pháp luật vừa là giới hạn đối với những hành vi không được phép thực hiện, vừa là cơ sở bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình trong quá trình hành nghề.

Thực trạng văn hóa pháp luật trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí hiện nay

Nhìn nhận từ thực tiễn hoạt động báo chí Việt Nam, có thể thấy phần lớn đội ngũ nhà báo, phóng viên vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm xã hội và tinh thần phụng sự công chúng. Trong quá trình tác nghiệp, nhiều phóng viên đã thể hiện sự dấn thân, trách nhiệm và tinh thần bảo vệ sự thật thông qua việc phản ánh những vấn đề phức tạp của đời sống, đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện vi phạm pháp luật. Hoạt động báo chí không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin mà còn góp phần phát hiện những bất cập trong quản lý, thúc đẩy quá trình thực thi chính sách và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.

Một trong những biểu hiện tích cực của văn hóa pháp luật là sự chuyển biến trong nhận thức về quy trình kiểm chứng thông tin và trách nhiệm của phóng viên đối với nội dung được xuất bản. Trong môi trường báo chí hiện đại, yêu cầu đưa tin nhanh ngày càng lớn, nhưng nhiều người làm báo vẫn xác định tính chính xác, khách quan và độ tin cậy của thông tin là những nguyên tắc không thể đánh đổi. Việc chủ động đối chiếu tài liệu, xác minh nguồn tin, tìm kiếm ý kiến từ nhiều phía và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân liên quan phản hồi đã trở thành những thao tác nghiệp vụ quan trọng nhằm hạn chế sai sót và bảo đảm tính toàn diện của tác phẩm.

Nghiên cứu của Phạm Văn Dũng về lý tưởng nghề nghiệp của nhà báo Việt Nam trong bối cảnh truyền thông số, được thực hiện thông qua 26 cuộc phỏng vấn sâu với lãnh đạo, nhà quản lý báo chí, nhà báo đang hành nghề và những người đã rời nghề, cho thấy các giá trị như sự thật, tính chính xác, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ công chúng vẫn là nền tảng bản sắc của người làm báo. Tuy nhiên, khả năng duy trì và thực hành những giá trị ấy chịu ảnh hưởng đáng kể từ thu nhập, khối lượng công việc, môi trường tòa soạn, áp lực nền tảng và rủi ro pháp lý [12].

Kết quả nghiên cứu này cho thấy văn hóa pháp luật không phải là một yếu tố tách rời lý tưởng nghề nghiệp. Trái lại, ý thức tôn trọng pháp luật chính là một trong những điều kiện để phóng viên bảo vệ sự thật, duy trì tính độc lập trong hoạt động nghiệp vụ và thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Một nhà báo có bản lĩnh không chỉ biết phát hiện vấn đề mà còn phải biết lựa chọn phương thức phản ánh đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của nhân vật và không gây ra những tổn thương không cần thiết cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, nhận thức về quyền riêng tư, quyền bảo vệ danh dự, nhân phẩm và lợi ích hợp pháp của nhân vật cũng từng bước được quan tâm hơn. Trong hoạt động phỏng vấn, ghi hình, phản ánh các vụ việc liên quan đến trẻ em, người bị hại, người có hoàn cảnh đặc biệt hoặc những sự kiện mang tính nhạy cảm, nhiều cơ quan báo chí đã chú trọng hơn đến việc bảo vệ danh tính, hạn chế khai thác những chi tiết không cần thiết và cân nhắc tác động của thông tin sau khi được công bố. Đây là những biểu hiện cho thấy văn hóa pháp luật đang từng bước gắn kết với văn hóa ứng xử và tính nhân văn trong hoạt động báo chí.

Bên cạnh những chuyển biến tích cực, hoạt động báo chí vẫn tồn tại những biểu hiện hạn chế trong nhận thức và thực hành văn hóa pháp luật. Những hạn chế này không chỉ xuất phát từ thiếu hụt kiến thức pháp lý của một bộ phận người làm báo mà còn liên quan đến áp lực tổ chức, môi trường truyền thông và những biến đổi trong phương thức sản xuất, phân phối thông tin.

Trước hết, tình trạng chạy theo tốc độ và xem nhẹ quy trình kiểm chứng thông tin là một trong những vấn đề đáng quan tâm. Trong môi trường báo chí điện tử, giá trị của một thông tin đôi khi bị đặt trong mối quan hệ cạnh tranh về thời điểm đăng tải, lượt truy cập và khả năng lan truyền. Điều này tạo ra áp lực khiến một số phóng viên có xu hướng khai thác thông tin từ mạng xã hội, diễn đàn hoặc các nguồn chưa được xác thực mà chưa tiến hành kiểm chứng đầy đủ. Việc dẫn lại thông tin thiếu căn cứ, sử dụng hình ảnh không rõ nguồn gốc hoặc suy diễn từ những dữ kiện chưa hoàn chỉnh có thể dẫn đến sai lệch bản chất sự việc, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đáng chú ý, sai sót trong hoạt động báo chí không chỉ nằm ở nội dung thông tin mà còn có thể phát sinh từ cách thức thu thập và xử lý dữ liệu. Một hình ảnh được ghi lại tại hiện trường có thể chứa thông tin nhận diện cá nhân; một đoạn ghi âm có thể tiết lộ dữ liệu riêng tư; một tài liệu được cung cấp bởi nguồn tin có thể chứa nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước hoặc thông tin không được phép công khai. Nếu phóng viên không có khả năng nhận diện những vấn đề này, việc sử dụng tài liệu dù xuất phát từ mục đích thông tin cũng có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý.

Thứ hai, xu hướng thương mại hóa và khai thác thông tin theo hướng giật gân đang tạo ra những thách thức đối với văn hóa pháp luật của người làm báo. Trong nền kinh tế chú ý, lượt xem, lượt chia sẻ và mức độ tương tác trở thành những chỉ số được nhiều cơ quan báo chí quan tâm. Nếu những chỉ số này được đặt lên trên chất lượng thông tin và trách nhiệm xã hội, phóng viên có thể bị cuốn vào việc khai thác đời tư, bi kịch cá nhân, những tình tiết gây sốc hoặc sử dụng tiêu đề mang tính suy diễn nhằm thu hút công chúng.

Hệ quả là quyền riêng tư, danh dự và nhân phẩm của nhân vật có nguy cơ bị xâm phạm. Đặc biệt, khi đưa tin về các vụ việc liên quan đến trẻ em, nạn nhân của bạo lực, người bị xâm hại hoặc những cá nhân đang gặp khủng hoảng tâm lý, việc công bố hình ảnh, thông tin nhận diện và những chi tiết nhạy cảm không cần thiết có thể khiến họ tiếp tục chịu tổn thương sau khi sự việc đã xảy ra. Trong trường hợp này, vấn đề không chỉ nằm ở việc phóng viên có hiểu quy định pháp luật hay không mà còn thể hiện ở khả năng vận dụng pháp luật gắn với sự thấu cảm và trách nhiệm nghề nghiệp.

Thứ ba, tình trạng lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện những hành vi không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ nghề nghiệp vẫn là vấn đề cần được nhìn nhận nghiêm túc. Việc sử dụng giấy giới thiệu không đúng mục đích, hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, gây sức ép đối với tổ chức, cá nhân hoặc lợi dụng tư cách nhà báo để tìm kiếm lợi ích riêng đều làm tổn hại đến uy tín nghề nghiệp. Những hành vi này không chỉ vi phạm các quy định pháp luật mà còn đi ngược lại bản chất của hoạt động báo chí, vốn phải được thực hiện trên cơ sở lợi ích công chúng và trách nhiệm xã hội.

Thứ tư, việc ứng xử thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội cũng đặt ra những vấn đề đáng quan tâm. Phóng viên hiện nay không chỉ là người tiếp nhận và truyền tải thông tin mà còn trực tiếp tham gia vào các không gian thảo luận công cộng. Những phát ngôn thiếu kiểm chứng, bình luận cực đoan, chia sẻ thông tin chưa được phép công bố hoặc sử dụng tài khoản cá nhân để công kích người khác có thể ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và cơ quan báo chí. Trong một số trường hợp, công chúng khó phân biệt giữa quan điểm cá nhân và quan điểm chính thức của cơ quan báo chí, từ đó làm nảy sinh những tranh cãi và hệ quả không mong muốn.

Đặc biệt, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những tình huống pháp lý mới. Việc sử dụng AI để tổng hợp thông tin, tạo hình ảnh, biên tập nội dung hoặc hỗ trợ xử lý dữ liệu nếu thiếu kiểm chứng có thể dẫn đến việc phát tán thông tin sai lệch, sử dụng trái phép tác phẩm có bản quyền hoặc làm lộ dữ liệu cá nhân, thông tin nội bộ. Công nghệ có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả tác nghiệp nhưng không thể thay thế trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm pháp lý của phóng viên đối với sản phẩm báo chí.

Những biểu hiện hạn chế trong văn hóa pháp luật của phóng viên không thể chỉ được lý giải bằng nhận thức hay ý thức cá nhân. Trên thực tế, đây là kết quả của sự tác động đồng thời giữa nhiều yếu tố thuộc cá nhân, tổ chức và môi trường truyền thông.

Ở cấp độ cá nhân, nguyên nhân trước hết xuất phát từ sự không đồng đều về kiến thức pháp lý và năng lực vận dụng pháp luật trong hoạt động nghiệp vụ. Không phải phóng viên nào cũng được trang bị đầy đủ kiến thức chuyên sâu về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền, tiếp cận thông tin hay các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước. Một số người có thể nắm được những nguyên tắc chung nhưng lại lúng túng khi đối diện với tình huống cụ thể tại hiện trường. Khoảng cách giữa kiến thức lý thuyết và khả năng xử lý tình huống thực tiễn khiến nguy cơ vi phạm pháp luật vẫn có thể phát sinh ngay cả khi phóng viên không có chủ ý vi phạm.

Bên cạnh đó, áp lực thu nhập, điều kiện sinh hoạt, khối lượng công việc và tình trạng quá tải nghề nghiệp cũng ảnh hưởng đến khả năng duy trì các chuẩn mực pháp lý. Khi phải đáp ứng nhiều chỉ tiêu tin, bài trong thời gian ngắn, phóng viên có thể rút ngắn quy trình xác minh, bỏ qua những bước kiểm tra cần thiết hoặc lựa chọn phương thức tác nghiệp thiếu an toàn. Nghiên cứu của Nhà báo Phạm Văn Dũng [12] đã cho thấy khả năng thực hành lý tưởng nghề nghiệp chịu ảnh hưởng đáng kể từ điều kiện kinh tế và môi trường làm việc. Điều đó gợi mở rằng việc nâng cao văn hóa pháp luật không thể chỉ dựa vào những lời kêu gọi về đạo đức và ý thức cá nhân mà cần gắn với việc bảo đảm các điều kiện hành nghề thực tế.

Ở cấp độ tổ chức, một số cơ quan báo chí vẫn đặt nặng chỉ tiêu số lượng sản phẩm, lượt truy cập và hiệu quả kinh tế mà chưa xây dựng được hệ thống đánh giá tương xứng đối với chất lượng thông tin, tính chính xác và mức độ tuân thủ pháp luật. Khi áp lực thương mại hóa chi phối hoạt động sản xuất nội dung, phóng viên dễ rơi vào trạng thái phải ưu tiên tốc độ và khả năng thu hút công chúng hơn là sự thận trọng trong tác nghiệp. Nếu quy trình kiểm duyệt thiếu chặt chẽ, trách nhiệm giữa phóng viên, biên tập viên và người quản lý không được phân định rõ ràng, nguy cơ sai phạm sẽ gia tăng.

Một vấn đề khác là cơ chế hỗ trợ pháp lý cho phóng viên tại một số tòa soạn chưa thực sự phát huy hiệu quả. Trong quá trình điều tra, phản ánh những vấn đề phức tạp, phóng viên có thể phải đối mặt với nguy cơ bị đe dọa, gây sức ép hoặc phát sinh tranh chấp liên quan đến việc sử dụng thông tin. Nếu không có bộ phận tư vấn pháp lý, quy trình báo cáo và cơ chế bảo vệ phù hợp, người làm báo có thể phải tự giải quyết những rủi ro vượt quá khả năng chuyên môn của mình.

Ở cấp độ môi trường truyền thông, sự phát triển của mạng xã hội và công nghệ số đã làm thay đổi đáng kể chu trình sản xuất và phân phối thông tin. Thông tin có thể được lan truyền chỉ trong vài phút, trong khi quá trình xác minh nguồn tin, kiểm tra tính xác thực và đánh giá hệ quả pháp lý cần nhiều thời gian hơn. Sự chênh lệch này tạo ra áp lực thường trực đối với phóng viên. Đồng thời, các công cụ AI khiến việc tạo lập nội dung, hình ảnh và âm thanh giả mạo ngày càng dễ dàng, làm gia tăng khó khăn trong xác minh thông tin.

Như vậy, văn hóa pháp luật của phóng viên đang chịu sự chi phối của ba tầng áp lực có mối liên hệ chặt chẽ: áp lực sinh kế và năng lực cá nhân, áp lực quản trị và hiệu quả hoạt động của tòa soạn, cùng áp lực cạnh tranh và biến động của môi trường truyền thông. Việc khắc phục những hạn chế này đòi hỏi cách tiếp cận toàn diện, trong đó trách nhiệm cá nhân phải được đặt trong mối quan hệ với trách nhiệm tổ chức và điều kiện hành nghề.

Giải pháp nâng cao văn hóa pháp luật trong tác nghiệp của phóng viên báo chí hiện nay

Thứ nhất, nâng cao nhận thức và năng lực vận dụng pháp luật của đội ngũ phóng viên. Trước hết, cần xác định nâng cao nhận thức pháp luật là giải pháp có tính nền tảng, quyết định khả năng hình thành văn hóa pháp luật trong hoạt động tác nghiệp. Phóng viên không thể thực hiện tốt trách nhiệm nghề nghiệp nếu chỉ hiểu pháp luật ở mức độ khái quát hoặc tiếp cận các quy định theo hướng đối phó. Thay vào đó, cần chủ động cập nhật và hệ thống hóa kiến thức pháp lý liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình phụ trách.

Đối với hoạt động tác nghiệp, việc hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của nhà báo theo Luật Báo chí cần được đặt trong mối quan hệ với các quy định về quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bản quyền, tiếp cận thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước và an ninh mạng. Đặc biệt, phóng viên cần phân biệt rõ quyền được tiếp cận thông tin với quyền sử dụng và công bố thông tin; quyền ghi nhận sự kiện với quyền xâm nhập trái phép vào không gian riêng tư; quyền phản ánh vấn đề xã hội với việc đưa ra những kết luận vượt quá căn cứ xác minh.

Điều quan trọng là tri thức pháp lý phải được chuyển hóa thành năng lực xử lý tình huống thực tế. Thay vì chỉ ghi nhớ các điều khoản, phóng viên cần có khả năng đặt ra những câu hỏi pháp lý trước mỗi quyết định nghiệp vụ: Nguồn thông tin này có hợp pháp hay không? Việc ghi âm, ghi hình có xâm phạm quyền của chủ thể liên quan không? Tài liệu được cung cấp có thuộc phạm vi bí mật nhà nước hay không? Việc công bố hình ảnh, danh tính nhân vật có thực sự cần thiết và phù hợp với quy định pháp luật không? Thông tin đã được kiểm chứng đầy đủ chưa? Việc đặt ra những câu hỏi như vậy sẽ giúp phóng viên hình thành thói quen tự kiểm tra, tự điều chỉnh hành vi trước khi thực hiện và công bố thông tin.

Bên cạnh đó, cần nâng cao khả năng tự bảo vệ về mặt pháp lý của phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Khi bị cản trở, đe dọa hoặc xâm phạm quyền hoạt động nghề nghiệp, phóng viên cần biết cách ghi nhận sự việc, bảo quản chứng cứ, báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và đề nghị cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Việc tự bảo vệ không đồng nghĩa với đối đầu hoặc sử dụng những biện pháp vượt quá giới hạn pháp luật, mà trước hết phải dựa trên hiểu biết pháp lý và phương thức xử lý phù hợp.

Thứ hai, xây dựng văn hóa pháp luật trở thành nguyên tắc quản trị tại các cơ quan báo chí. Văn hóa pháp luật không thể chỉ được xây dựng từ ý thức của từng cá nhân mà phải trở thành một bộ phận cấu thành văn hóa tổ chức của cơ quan báo chí. Đây là yêu cầu quan trọng bởi hoạt động báo chí là quá trình có sự tham gia của nhiều chủ thể, từ phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn đến lãnh đạo cơ quan báo chí. Một tác phẩm có thể được hình thành từ hoạt động thu thập thông tin của phóng viên nhưng trách nhiệm đối với quá trình biên tập, kiểm duyệt và xuất bản còn liên quan đến nhiều cấp quản lý khác nhau.

Vì vậy, tổng biên tập và lãnh đạo các bộ phận chuyên môn cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nội dung, không khoán trắng hoạt động kiểm duyệt cho phóng viên. Cơ quan báo chí cần xây dựng quy trình kiểm soát thông tin phù hợp với từng loại hình và lĩnh vực tác nghiệp, đặc biệt đối với những nội dung liên quan đến chính trị, lịch sử, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, các vụ việc hình sự, trẻ em và những vấn đề có nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Việc kiểm soát cần được thực hiện ngay từ khâu đề xuất đề tài, thu thập thông tin, xác minh nguồn tin đến biên tập và xuất bản. Đối với những tác phẩm có nội dung phức tạp, cần có cơ chế tham vấn chuyên gia pháp lý hoặc bộ phận phụ trách pháp chế trước khi đăng tải. Điều này không nhằm hạn chế tính chủ động và sáng tạo của phóng viên mà giúp bảo đảm tác phẩm được xuất bản trên cơ sở đầy đủ căn cứ, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp và sai phạm.

Đồng thời, cơ quan báo chí cần đổi mới phương thức đánh giá hiệu quả công việc. Nếu lượt xem, lượt chia sẻ và số lượng bài viết tiếp tục là những thước đo chủ yếu, yêu cầu về tính chính xác, trách nhiệm pháp lý và giá trị xã hội của tác phẩm sẽ khó được đặt đúng vị trí. Vì vậy, cần đưa mức độ tuân thủ pháp luật, chất lượng kiểm chứng, khả năng bảo vệ nguồn tin và tính nhân văn trong xử lý thông tin trở thành những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, khen thưởng và phát triển nghề nghiệp.

Quyết định số 70a/QĐ-HNBVN của Hội Nhà báo Việt Nam về Tiêu chí Cơ quan báo chí văn hóa và Văn hóa của người làm báo Việt Nam có thể được vận dụng như một cơ sở để các cơ quan báo chí cụ thể hóa những yêu cầu này trong hoạt động quản trị [11]. Khi pháp luật không chỉ xuất hiện trong các văn bản nội bộ mà trở thành nguyên tắc điều chỉnh các quyết định quản lý hằng ngày, văn hóa pháp luật mới có thể được duy trì một cách thực chất và lâu dài.

Thứ ba, tăng cường cơ chế bảo vệ phóng viên và thực thi nghiêm minh các quy định pháp luật. Một nền báo chí thượng tôn pháp luật không chỉ yêu cầu phóng viên chấp hành nghiêm chỉnh các quy định mà còn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người làm báo trong quá trình tác nghiệp. Phóng viên cần được bảo vệ khi thực hiện nhiệm vụ đúng pháp luật, nhất là trong các hoạt động điều tra, phản ánh tiêu cực, tham nhũng, vi phạm pháp luật và những vấn đề có lợi ích công cộng.

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP ngày 25/9/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, có hiệu lực từ ngày 26/9/2026, là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tăng cường kỷ cương hoạt động báo chí và bảo vệ người làm báo [13]. Theo quy định tại Điều 13, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng; hành vi thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt động báo chí có thể bị phạt từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Những hành vi xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm hoặc đe dọa tính mạng nhà báo, phóng viên trong khi đang hoạt động nghề nghiệp cũng được quy định các mức xử phạt tương ứng, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định của nghị định.

Những quy định này cho thấy pháp luật không chỉ đặt ra trách nhiệm đối với người làm báo mà còn thiết lập cơ chế bảo vệ hoạt động báo chí hợp pháp trước các hành vi cản trở, đe dọa và xâm phạm. Tuy nhiên, để các quy định thực sự phát huy hiệu quả, cần tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn thực hiện và bảo đảm sự phối hợp giữa cơ quan báo chí, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan bảo vệ pháp luật và tổ chức nghề nghiệp.

Đối với các cơ quan báo chí, cần xây dựng cơ chế hỗ trợ phóng viên khi phát sinh tình huống pháp lý trong quá trình tác nghiệp. Những vụ việc có dấu hiệu đe dọa, hành hung, thu giữ phương tiện hoặc cản trở hoạt động nghề nghiệp cần được báo cáo, ghi nhận và xử lý kịp thời. Cơ quan báo chí cần chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để bảo vệ phóng viên, đồng thời cung cấp sự hỗ trợ về pháp lý, nghiệp vụ và tâm lý khi cần thiết.

Mặt khác, việc bảo vệ phóng viên không thể trở thành lý do để bao che cho những hành vi vi phạm pháp luật của người làm báo. Quyền tác nghiệp chỉ được bảo đảm khi hoạt động đó được thực hiện đúng quy định. Do vậy, cần xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng danh nghĩa nhà báo để sách nhiễu, trục lợi, can thiệp trái pháp luật hoặc thực hiện hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí. Sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật phải được áp dụng bình đẳng đối với mọi chủ thể, vừa bảo vệ người làm báo chân chính, vừa loại bỏ những hành vi làm tổn hại đến uy tín của nghề nghiệp.

Thứ tư, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao khả năng ứng phó với rủi ro truyền thông số. Trong bối cảnh môi trường truyền thông liên tục biến đổi, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với người làm báo cần được đổi mới theo hướng thường xuyên, thực chất và gắn với tình huống nghề nghiệp cụ thể. Những buổi tập huấn chỉ dừng lại ở việc giới thiệu văn bản pháp luật hoặc phổ biến các điều khoản sẽ khó tạo ra sự chuyển biến sâu sắc nếu không gắn với những vấn đề mà phóng viên thường xuyên gặp phải trong quá trình tác nghiệp.

Các cơ quan báo chí cần tăng cường tổ chức tọa đàm nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm và phân tích những tình huống pháp lý điển hình. Chẳng hạn, việc xử lý thông tin liên quan đến trẻ em, ghi âm và ghi hình tại địa điểm công cộng, sử dụng tài liệu do nguồn tin cung cấp, bảo vệ danh tính người tố giác, khai thác dữ liệu cá nhân hoặc đăng tải nội dung có yếu tố nước ngoài cần được đưa vào các chương trình bồi dưỡng chuyên môn. Thông qua những tình huống cụ thể, phóng viên có thể hiểu rõ hơn giới hạn pháp lý của từng hành vi và hình thành khả năng ứng xử phù hợp.

Đặc biệt, trước sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, cần xây dựng những hướng dẫn nội bộ về việc sử dụng công nghệ trong hoạt động báo chí. Phóng viên phải có trách nhiệm kiểm chứng thông tin do AI tạo ra, không sử dụng hình ảnh, âm thanh hoặc dữ liệu giả mạo như tư liệu hiện thực, đồng thời chú ý đến quyền tác giả, quyền liên quan và việc bảo vệ thông tin cá nhân. Những tài liệu nội bộ, thông tin chưa được công bố hoặc dữ liệu nhạy cảm không nên được đưa vào các công cụ AI khi chưa đánh giá đầy đủ nguy cơ về bảo mật và căn cứ pháp lý.

Bên cạnh việc nâng cao kiến thức, các cơ quan báo chí có thể xây dựng thư viện pháp luật số, hệ thống cập nhật văn bản mới và cơ chế tư vấn trực tuyến để phóng viên dễ dàng tra cứu trong quá trình tác nghiệp. Việc ứng dụng công nghệ vào phổ biến, giáo dục pháp luật sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa quy định pháp lý và thực tiễn hoạt động báo chí.

Thứ năm, bảo đảm môi trường hành nghề ổn định, chuyên nghiệp và nhân văn. Một trong những điều kiện quan trọng để xây dựng văn hóa pháp luật bền vững là bảo đảm môi trường hành nghề ổn định và tôn trọng người làm báo. Không thể yêu cầu phóng viên duy trì sự cẩn trọng, khách quan và trách nhiệm pháp lý nếu họ thường xuyên phải làm việc trong tình trạng quá tải, thiếu hỗ trợ nghiệp vụ và chịu áp lực thành tích vượt quá khả năng đáp ứng.

Các cơ quan báo chí cần quan tâm hơn đến điều kiện làm việc, chế độ tiền lương, thời gian nghỉ ngơi và cơ hội phát triển chuyên môn của phóng viên. Việc bảo đảm thu nhập hợp lý không chỉ có ý nghĩa về mặt đời sống mà còn góp phần hạn chế nguy cơ người làm báo bị chi phối bởi những lợi ích vật chất không chính đáng. Đồng thời, cần xây dựng cơ chế ghi nhận và bảo vệ những phóng viên thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ, kiên trì bảo vệ sự thật và từ chối những yêu cầu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Về lâu dài, việc đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ phóng viên cần được thực hiện theo hướng kết hợp giữa kiến thức báo chí, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và kỹ năng công nghệ. Các cơ sở đào tạo báo chí cần tăng cường nội dung pháp luật báo chí, pháp luật về quyền con người, quyền riêng tư, bảo vệ dữ liệu và an toàn tác nghiệp trong chương trình học. Người học không chỉ cần biết cách xây dựng một tác phẩm có chất lượng mà còn phải hiểu những giới hạn pháp lý trong từng khâu sản xuất thông tin.

Quan trọng hơn, văn hóa pháp luật cần được hình thành từ quá trình rèn luyện lâu dài, bắt đầu ngay trong môi trường đào tạo và tiếp tục được củng cố trong hoạt động nghề nghiệp. Khi phóng viên được trang bị kiến thức, có điều kiện hành nghề phù hợp và được tổ chức bảo vệ khi thực hiện đúng pháp luật, việc tuân thủ sẽ không còn là nghĩa vụ mang tính đối phó mà trở thành một phần tự nhiên trong bản lĩnh và nhân cách nghề nghiệp.

Kết luận, văn hóa pháp luật trong hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí là một trong những nền tảng quan trọng bảo đảm sự phát triển chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh chuyển đổi số, sự phát triển của mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, phân phối thông tin, yêu cầu đặt ra đối với người làm báo không chỉ dừng lại ở năng lực chuyên môn mà còn bao gồm khả năng nhận diện, vận dụng và thực hành các chuẩn mực pháp lý trong mọi hoạt động nghề nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, bên cạnh những chuyển biến tích cực về nhận thức và ý thức trách nhiệm, văn hóa pháp luật của một bộ phận phóng viên vẫn chịu tác động từ áp lực thương mại hóa, cạnh tranh thông tin, điều kiện hành nghề và những hạn chế trong quản trị tòa soạn. Vì vậy, việc nâng cao văn hóa pháp luật không thể chỉ được thực hiện thông qua tuyên truyền, nhắc nhở hay xử lý vi phạm mà cần được triển khai như một quá trình xây dựng văn hóa nghề nghiệp có tính hệ thống.

Trong quá trình đó, phóng viên phải chủ động nâng cao tri thức pháp lý, hình thành thói quen tự kiểm soát hành vi và đặt trách nhiệm xã hội lên trên những lợi ích ngắn hạn. Các cơ quan báo chí cần hoàn thiện quy trình quản trị, tăng cường kiểm soát nội dung, bảo đảm điều kiện hành nghề và xây dựng cơ chế hỗ trợ pháp lý hiệu quả. Các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức nghề nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi và bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của nhà báo.

Suy cho cùng, một nền báo chí có uy tín không chỉ được đo bằng tốc độ đưa tin, số lượng tác phẩm hay mức độ lan tỏa thông tin mà còn được đánh giá bằng cách thức người làm báo tôn trọng sự thật, tôn trọng con người và tôn trọng pháp luật. Pháp luật không phải là rào cản đối với hoạt động báo chí mà chính là hành lang bảo vệ quyền tác nghiệp chính đáng, bảo đảm trách nhiệm và duy trì niềm tin của công chúng. Khi văn hóa pháp luật trở thành ý thức tự giác và chuẩn mực ứng xử thường xuyên của mỗi phóng viên, đó cũng là lúc nền tảng đạo đức, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp được củng cố một cách bền vững.

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