Xây dựng văn hóa làm việc cùng AI thay vì lo ngại

Doanh nghiệp thường chỉ tập trung đầu tư vào công cụ mà quên chuẩn bị tâm lý cho đội ngũ. Nhiều doanh nghiệp mua phần mềm AI, tổ chức vài buổi hướng dẫn sử dụng rồi kỳ vọng nhân viên sẽ tự thay đổi cách làm việc. Kết quả là AI được cài đặt nhưng rất ít người sử dụng, hoặc chỉ dùng ở mức độ rất cơ bản. Nguyên nhân không phải vì công nghệ khó, mà vì con người chưa hiểu AI mang lại giá trị gì cho công việc của mình. Khi nỗi lo lớn hơn sự thấu hiểu, sự kháng cự sẽ xuất hiện một cách tự nhiên.

Theo kinh nghiệm của tôi, bước đầu tiên để xây dựng văn hóa làm việc cùng AI là thay đổi cách truyền thông trong nội bộ. Lãnh đạo cần giúp đội ngũ hiểu rằng AI không được đưa vào để thay thế con người, mà để giảm bớt những công việc lặp đi lặp lại và tạo điều kiện cho nhân viên tập trung vào những nhiệm vụ có giá trị cao hơn. Khi nhân viên nhận ra AI đang giúp họ tiết kiệm thời gian, giảm áp lực và nâng cao chất lượng công việc, họ sẽ chủ động học hỏi thay vì né tránh. Văn hóa tích cực luôn bắt đầu từ sự thấu hiểu, không phải từ những mệnh lệnh áp đặt.

Văn hóa làm việc với AI không chỉ là biết sử dụng công cụ mà còn là biết sử dụng một cách có trách nhiệm.

Yếu tố quan trọng khác là doanh nghiệp cần tạo cơ hội để mọi người trải nghiệm AI từ những ứng dụng nhỏ và gần gũi nhất. Tôi từng đồng hành với một doanh nghiệp dịch vụ, nơi ban đầu nhân viên khá dè dặt khi nghe đến AI. Thay vì yêu cầu họ thay đổi toàn bộ quy trình, doanh nghiệp chỉ khuyến khích sử dụng AI để hỗ trợ viết email, tóm tắt biên bản họp và tìm ý tưởng cho các bài thuyết trình. Sau một thời gian ngắn, chính những nhân viên từng phản đối lại trở thành những người tích cực chia sẻ các cách ứng dụng AI hiệu quả hơn. Trải nghiệm thực tế luôn có sức thuyết phục lớn hơn mọi bài thuyết trình về công nghệ.

Bên cạnh việc khuyến khích sử dụng, doanh nghiệp cũng cần xây dựng những nguyên tắc rõ ràng khi làm việc với AI. AI có thể hỗ trợ phân tích, tổng hợp và đề xuất, nhưng không phải mọi kết quả do AI tạo ra đều chính xác hoặc phù hợp với bối cảnh kinh doanh. Vì vậy, mỗi nhân viên cần hiểu rằng AI là một trợ lý, không phải người chịu trách nhiệm cuối cùng. Mọi thông tin quan trọng vẫn cần được kiểm chứng, mọi quyết định quan trọng vẫn cần có sự đánh giá của con người. Văn hóa làm việc với AI không chỉ là biết sử dụng công cụ mà còn là biết sử dụng một cách có trách nhiệm.

Một thay đổi mà tôi cho rằng rất quan trọng là cách doanh nghiệp đánh giá năng lực của đội ngũ. Trước đây, nhiều tổ chức đánh giá cao những người làm việc nhiều giờ hoặc xử lý được khối lượng công việc lớn. Trong thời đại AI, điều đáng ghi nhận hơn là khả năng sử dụng công nghệ để tạo ra kết quả tốt hơn trong thời gian ngắn hơn. Một nhân viên biết kết hợp AI với chuyên môn của mình có thể tạo ra giá trị cao hơn rất nhiều so với người chỉ làm việc theo cách truyền thống. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh tư duy quản trị, từ đánh giá nỗ lực sang đánh giá hiệu quả và giá trị tạo ra.

AI sẽ không thay thế những người có năng lực học hỏi và thích nghi. Ngược lại, AI sẽ tạo ra khoảng cách ngày càng lớn giữa những người sẵn sàng thay đổi và những người từ chối thay đổi. Vì vậy, nhiệm vụ của người lãnh đạo không chỉ là đầu tư công nghệ mà còn là xây dựng một môi trường học tập liên tục, nơi mỗi nhân viên đều được khuyến khích thử nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau phát triển năng lực mới.

Trong bối cảnh AI đang phát triển với tốc độ rất nhanh, lợi thế cạnh tranh sẽ không còn nằm ở việc doanh nghiệp có sử dụng AI hay không. Điều tạo nên khác biệt là doanh nghiệp có xây dựng được một đội ngũ biết cộng tác hiệu quả với AI hay không. Công nghệ có thể được mua, phần mềm có thể được sao chép, nhưng một văn hóa luôn sẵn sàng học hỏi, thích nghi và đổi mới thì rất khó bắt chước.

Xây dựng văn hóa làm việc cùng AI là một hành trình thay đổi tư duy nhiều hơn là thay đổi công cụ. Khi doanh nghiệp giúp đội ngũ xem AI như một người đồng hành, biết khai thác sức mạnh của công nghệ nhưng vẫn giữ vai trò trung tâm của con người, AI sẽ không còn là nỗi lo bị thay thế. Thay vào đó, nó sẽ trở thành một đòn bẩy giúp mỗi cá nhân làm việc thông minh hơn, mỗi tổ chức vận hành hiệu quả hơn và mỗi doanh nghiệp tạo ra nhiều giá trị hơn trong một thế giới đang thay đổi từng ngày.