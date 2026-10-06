Xây dựng văn hóa giao thông từ cổng trường

Chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) được tổ chức tập trung với sự tham gia đông đủ của cán bộ, giáo viên và toàn thể học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn xã Nam Phù. Hoạt động này nằm trong chuỗi giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục an toàn giao thông ngay từ lứa tuổi học sinh.

Thay vì tiếp nhận kiến thức theo cách một chiều, học sinh trực tiếp trả lời các câu hỏi, xử lý những tình huống giao thông thường gặp. Qua từng tình huống, các em được khuyến khích hình thành thói quen quan sát – suy nghĩ – đánh giá – hành động, thay vì phản ứng vội vàng trước những diễn biến bất ngờ trên đường. Đây không chỉ là kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông mà còn là cách ứng xử có trách nhiệm trong nhiều tình huống của cuộc sống.

Công tác tuyên truyền ATGT tại xã Nam Phù được triển khai dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng công an xã và Ban Giám hiệu trường Tiểu học và THCS trên địa bàn.

Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn học sinh các thao tác đội mũ bảo hiểm đúng cách.

Trung tá Nguyễn Thị Thành, cán bộ Công an xã Nam Phù, cho biết: “Điều chúng tôi mong muốn nhất không phải là các em chỉ nhớ những quy định được tuyên truyền trong một buổi, mà những kiến thức đó phải trở thành ý thức và hành động thường xuyên. Từ việc không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi đến chấp hành luật giao thông, mỗi kỹ năng đều có thể giúp các em bảo vệ chính mình và những người xung quanh”.

Theo cán bộ công an xã Nam Phù, để xây dựng môi trường học đường thực sự an toàn, công tác tuyên truyền, giáo dục cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và có sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, nhà trường và gia đình.

Các nội dung cốt lõi của Luật Giao thông đường bộ được truyền tải một cách cụ thể, dễ hiểu. Học sinh được hướng dẫn nhận biết hệ thống biển báo giao thông, quy tắc đi đúng phần đường, làn đường quy định và tuân thủ tín hiệu đèn giao thông khi di chuyển trên đường.

Đại úy Lê Văn Hường - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 14 đã lựa chọn những nội dung gần gũi với đời sống hằng ngày của học sinh để tuyên truyền, hướng dẫn; từ quy định về độ tuổi, kỹ năng sử dụng phương tiện an toàn; nhận biết mũa bảo hiểm đạt chuẩn, đội mũ bảo hiểm đúng cách đến chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đi đúng phần đường, quan sát khi chuyển hướng…

Cán bộ tuyên truyền hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Đối với học sinh lứa tuổi THCS, nội dung tuyên truyền đi sâu vào kỹ năng điều khiển xe đạp, xe đạp điện và xe máy điện an toàn; kỹ năng quan sát, giảm tốc độ khi qua các giao lộ, tuyệt đối không dàn hàng ngang, không buông cả hai tay hoặc sử dụng ô, thiết bị di động khi đang điều khiển phương tiện. Đồng thời khuyến cáo phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không giao xe máy có dung tích xi-lanh từ 50cm³ trở lên hoặc xe máy điện cho con em khi chưa đủ tuổi và chưa có giấy phép lái xe theo quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các em.

Chương trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh các trường tiểu học và THCS Nam Phù góp phần nâng cao rõ rệt ý thức tự giác chấp hành pháp luật của học sinh, tạo sự lan tỏa tích cực đến từng gia đình và toàn cộng đồng dân cư trên địa bàn xã.