Xây dựng văn hóa giao thông trong trường học

Giáo viên Trường THCS Đào Xá thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở học sinh chấp hành các nguyên tắc an toàn khi tham gia giao thông, góp phần hình thành ý thức và thói quen đi xe đúng quy định.

Từ thực tế trên, xã xác định bảo đảm ATGT học đường là nhiệm vụ cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, lực lượng chức năng, nhà trường và gia đình. UBND xã chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATGT; đồng thời nắm bắt tình hình từng khu vực trường học để triển khai giải pháp phù hợp, nhất là vào thời điểm học sinh đến trường và tan học. Đồng chí Đỗ Quốc Trọng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: Xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh được địa phương xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Cùng với tuyên truyền, các nhà trường được định hướng lựa chọn hình thức phù hợp với từng lứa tuổi, gắn giáo dục kiến thức với rèn kỹ năng, hình thành cho học sinh ý thức tự giác, thói quen chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông. Qua đó góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong bảo đảm ATGT cho học sinh.

Tại Trường Tiểu học Đào Xá, công tác giáo dục ATGT được triển khai phù hợp với lứa tuổi. Nhà trường có 1 trường chính, 4 phân hiệu và 1 điểm trường, với 79 lớp, 2.312 học sinh, 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các điểm trường cách nhau khoảng 5-6km. Cổng trường chính đang thi công tuyến đường kết nối với Tỉnh lộ 316, trong khi các phân hiệu chủ yếu nằm trong ngõ, gần đường tỉnh. Phần lớn học sinh được cha mẹ đưa đón hoặc tự đi bộ, số đi xe đạp không nhiều nên nhà trường tập trung rèn những kỹ năng thiết yếu như đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, đi đúng phần đường, không nô đùa khi tham gia giao thông và chấp hành hướng dẫn của người lớn. Hằng năm, vào đầu năm học, trường phối hợp với Công an xã tổ chức ngoại khóa về ATGT, ký cam kết chấp hành các quy định. Nhà trường cũng ứng dụng AI xây dựng nội dung tuyên truyền trên mạng xã hội và hệ thống loa. Nội dung ATGT được tích hợp trong các bài học, sinh hoạt lớp, hoạt động trải nghiệm và sinh hoạt dưới cờ. Những việc làm cụ thể, duy trì thường xuyên góp phần hình thành cho học sinh thói quen chấp hành quy định và kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Nếu ở bậc tiểu học, giáo dục ATGT tập trung hình thành những thói quen ban đầu thì ở bậc THCS, yêu cầu cao hơn khi học sinh bắt đầu tự tham gia giao thông. Trường THCS Đào Xá hiện có 1 trường chính, 3 phân hiệu với 54 lớp, 2.076 học sinh, 116 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó phân hiệu Xuân Lộc nằm giáp tỉnh lộ 316. Cô giáo Nguyễn Thị Liên Hoa - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay từ đầu năm học, trường và Liên đội xây dựng kế hoạch tuyên truyền ATGT, triển khai tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; tổ chức ngoại khóa, ký cam kết và đưa việc chấp hành ATGT vào tiêu chí thi đua của các lớp. Nội dung được lồng ghép trong các môn: Giáo dục công dân, hoạt động trải nghiệm, giáo dục địa phương và sinh hoạt Liên đội. Khoảng 90% học sinh tự đi xe đạp đến trường, trong đó khoảng 30% sử dụng xe đạp điện nên nhà trường chú trọng rèn kỹ năng thực tế: Đi đúng phần đường, không dàn hàng, chấp hành biển báo, giữ khoảng cách an toàn, đội mũ bảo hiểm và không sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông. Qua đó việc giáo dục ATGT không chỉ dừng ở cung cấp kiến thức mà hướng tới hình thành kỹ năng, thói quen và ý thức tự giác cho học sinh khi tham gia giao thông

Thực tế tại các trường học trên địa bàn xã Đào Xá cho thấy, ý thức chấp hành quy định về ATGT của học sinh từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, xây dựng văn hóa giao thông là quá trình lâu dài, cần sự kiên trì của nhà trường và sự nêu gương từ gia đình, cộng đồng. Thời gian tới, các nhà trường tiếp tục duy trì tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở, phát huy vai trò của giáo viên chủ nhiệm và tổ chức Đội. Chính quyền địa phương, lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, bảo đảm ATGT tại khu vực trường học. Từ những việc làm cụ thể, văn hóa giao thông được hình thành từng ngày, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh và bồi dưỡng ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.