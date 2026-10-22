Xây dựng văn hóa giao thông trong lực lượng vũ trang

Tại buổi huấn luyện, kiểm tra đối với cán bộ, nhân viên, quân nhân chuyên nghiệp là người điều khiển phương tiện cá nhân do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh tổ chức, mỗi cán bộ, quân nhân đều tập trung thực hiện các nội dung theo yêu cầu, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong việc nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Lực lượng kiểm soát quân sự thuộc Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra giấy tờ phương tiện quân nhân tham gia giao thông.

Trong phần kiểm tra lý thuyết, các quân nhân nghiêm túc nghiên cứu câu hỏi, cân nhắc từng phương án trả lời về quy định của pháp luật giao thông đường bộ, nguyên tắc điều khiển phương tiện và cách xử lý những tình huống thường gặp. Không khí phòng kiểm tra yên tĩnh, trật tự, từng người chủ động vận dụng kiến thức đã được học để hoàn thành bài kiểm tra.

Tại khu vực huấn luyện thực hành, cán bộ hướng dẫn phổ biến nội dung, yêu cầu và các quy tắc bảo đảm an toàn trước khi tổ chức thực hiện. Người tham gia thực hành các nội dung, chú ý thao tác điều khiển phương tiện, khả năng quan sát, xử lý tình huống và chấp hành hướng dẫn của cán bộ phụ trách. Quá trình huấn luyện, kiểm tra được bảo đảm nghiêm túc, khách quan; những điểm còn hạn chế được nhắc nhở để người tham gia kịp thời rút kinh nghiệm, củng cố kỹ năng.

Trung tá Nguyễn Mạnh Tân, Chủ nhiệm Nhà văn hóa, Phòng Chính trị chia sẻ: “Qua kiểm tra tôi có dịp củng cố kiến thức pháp luật, rà soát lại kỹ năng điều khiển phương tiện của bản thân. Đây cũng là lời nhắc để mỗi người không chủ quan khi tham gia giao thông, luôn kiểm tra phương tiện trước khi đi, chấp hành nghiêm quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia”.

Để thực hiện tốt công tác huấn luyện, kiểm tra lý thuyết và thực hành, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào ôn luyện, kiểm tra kiến thức an toàn giao thông. Trong đó, sáng kiến phần mềm ôn luyện, kiểm tra kiến thức dành cho lái xe ô tô quân sự được xây dựng trên nền tảng web, có thể sử dụng trên máy tính và điện thoại mà không cần cài đặt. Phần mềm hỗ trợ tạo đề thi, tổ chức kiểm tra, chấm điểm, quản lý người dự thi; câu hỏi và đáp án được xáo trộn ngẫu nhiên từ bộ đề gốc.

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố duy trì nghiêm công tác quản lý người và phương tiện tham gia giao thông. Các quân nhân sử dụng ô tô, xe mô tô được đăng ký, quản lý theo quy định; việc đội mũ bảo hiểm có cằm khi đi mô tô được thực hiện nghiêm túc. Giấy tờ phương tiện, tình trạng kỹ thuật và điều kiện an toàn được kiểm tra thường xuyên, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp chưa bảo đảm.

Sáng kiến đang được ứng dụng trong quá trình huấn luyện, ôn luyện an toàn giao thông và kiểm tra tay nghề định kỳ đối với lái xe ô tô quân sự. Cùng với đó, trò chơi tương tác “Ai hiểu Luật giao thông hơn?” được thiết kế theo hình thức hỏi đáp có tính thi đua, tạo không khí hào hứng trong học tập. Sau các buổi huấn luyện, cán bộ giảng dạy có thể sử dụng bộ câu hỏi để kiểm tra kiến thức; quân nhân cũng có thể tự tổ chức trao đổi, thi tìm hiểu. Cách làm này giúp người học chủ động tiếp nhận kiến thức và ghi nhớ các quy định cần thiết.

Đối với xe ô tô quân sự, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa được thực hiện đồng bộ, gắn với kiểm định an toàn kỹ thuật. Trong năm 2026, đơn vị tổ chức hai đợt kiểm định xe ô tô quân sự, kịp thời cấp giấy phép lưu hành cho các xe đủ tiêu chuẩn, đồng thời phát hiện, sửa chữa những phương tiện chưa đạt yêu cầu. Đường nội bộ, biển báo, biển chỉ dẫn trong doanh trại được tu sửa, bổ sung, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình cơ động. Trung tá Bàn Ngọc Anh, Trưởng Ban Tác huấn, Phòng Tham mưu, cho biết định kỳ hằng tháng, cơ quan tác huấn phối hợp với ngành xe máy kiểm tra tình trạng kỹ thuật phương tiện; xe không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật tuyệt đối không được tham gia giao thông.

Các đội kiểm tra xe ô tô quân sự và quân nhân sử dụng mô tô được triển khai kiểm tra trên đường, tại khu vực ra vào cơ quan, đơn vị. Riêng năm 2026, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra trên 1.000 lượt xe ô tô, mô tô. Theo báo cáo của đơn vị, 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng có đầy đủ giấy tờ theo quy định; việc đội mũ bảo hiểm có cằm và tình trạng kỹ thuật phương tiện được bảo đảm. Thượng tá Khúc Xuân Hoàn, Phó Chủ nhiệm Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, cho biết, một trong những kết quả đáng ghi nhận là nhiều năm liền không để xảy ra mất an toàn giao thông trong cơ quan, đơn vị thể hiện sự chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật, nền nếp quản lý phương tiện và trách nhiệm của từng quân nhân.

Đơn vị tiếp tục thực hiện các mục tiêu của Đề án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong quân đội giai đoạn 2026-2030; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 50, tăng cường kiểm tra, huấn luyện kỹ năng lái xe, ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền và đánh giá kiến thức. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, gắn trách nhiệm người chỉ huy với kết quả bảo đảm an toàn giao thông ở từng cơ quan, đơn vị.

Khi mỗi cán bộ, chiến sĩ xác định an toàn giao thông là trách nhiệm và danh dự của người quân nhân, những quy định, kỷ luật sẽ chuyển hóa thành ý thức tự giác. Đó là nền tảng để lực lượng vũ trang thành phố Bắc Ninh tiếp tục xây dựng đơn vị chính quy, an toàn, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh và tinh thần thượng tôn pháp luật trong cộng đồng.