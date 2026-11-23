Nút giao thông Trường Chinh - Giải Phóng (Hà Nội).

Đường phố là không gian công cộng, nơi mỗi người đều có quyền đi lại nhưng cũng phải có trách nhiệm tôn trọng những quy tắc chung. Trong dòng phương tiện đông đúc, sự thanh lịch đôi khi được thể hiện từ những hành động rất nhỏ: dừng xe đúng vạch, không cố tình chen lên trước, chủ động nhường đường cho người đi bộ hay kiên nhẫn chờ đợi khi xảy ra ùn tắc. Đó không chỉ là việc chấp hành pháp luật mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với những người cùng tham gia giao thông.

Với Hà Nội, những hành vi ấy càng có ý nghĩa khi nếp sống thanh lịch, văn minh vốn là một giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, trong nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, vẫn còn tình trạng người điều khiển xe máy đi trên vỉa hè, vượt đèn đỏ, chen lấn, tranh giành đường đi. Một số người khi xảy ra va chạm lại thiếu kiềm chế, lớn tiếng tranh cãi, đổ lỗi thay vì bình tĩnh giải quyết sự việc.

Người dân tham gia giao thông tuân thủ đúng quy định.

Đáng chú ý, có trường hợp chỉ chấp hành quy định khi có lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở. Điều này cho thấy, bên cạnh việc xử lý vi phạm, xây dựng ý thức tự giác và trách nhiệm với cộng đồng vẫn là yêu cầu quan trọng. Bởi văn hóa giao thông không thể chỉ được đo bằng việc một người có vi phạm hay không, mà còn thể hiện ở cách họ ứng xử với những người xung quanh.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công an nhân dân, Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền (cán bộ Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho rằng, văn hóa giao thông cần được hình thành từ nhận thức và thói quen của mỗi người. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho người dân, đặc biệt là học sinh.

Thiếu tá Đoàn Ngọc Huyền, trong một buổi tuyên truyền về an toàn giao thông.

Những hành động như đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, đi đúng làn đường, dừng đúng tín hiệu đèn giao thông, biết nhường nhịn khi lưu thông cần trở thành thói quen thường xuyên. Khi mỗi người tự giác chấp hành quy định, việc tham gia giao thông sẽ không còn phụ thuộc vào sự nhắc nhở hay kiểm tra của lực lượng chức năng.

Ở góc độ báo chí, nhà báo Nguyễn Thành (Báo VietnamNet), người nhiều năm gắn bó với lĩnh vực giao thông Hà Nội, nhìn nhận văn hóa giao thông còn thể hiện rõ qua cách con người giải quyết những tình huống phát sinh trên đường. Theo nhà báo Nguyễn Thành, sự nhường nhịn khi đường đông, lời xin lỗi khi xảy ra va chạm hay thái độ chủ động nhận trách nhiệm khi có lỗi đều là những biểu hiện cụ thể của văn hóa ứng xử.

Đôi khi, một lời nói đúng mực, một hành động bình tĩnh có thể giúp giải tỏa căng thẳng, ngăn ngừa những mâu thuẫn không đáng có. Ngược lại, thái độ nóng nảy, hơn thua, thiếu kiềm chế có thể khiến một va chạm nhỏ trở thành vụ việc phức tạp. Vì vậy, bên cạnh việc tuân thủ quy tắc giao thông, mỗi người cần học cách tôn trọng, chia sẻ và có trách nhiệm với những người cùng lưu thông.

Lực lượng chức năng cùng hơn 10 người đi đường hỗ trợ nâng nghiêng chiếc xe buýt, cứu người bị mắc kẹt.

Điển hình như vụ việc xảy ra hồi tháng 5 vừa qua tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một xe buýt khi đang lưu thông đã xảy ra va chạm với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến cả phương tiện và nữ tài xế xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt. Nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe, bị thương ở vùng vai và xây xước nhẹ.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã khẩn trương có mặt tại hiện trường phối hợp với người dân xung quanh để nâng nghiêng phương tiện, nhanh chóng đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Hình ảnh đẹp đó thể hiện rõ về sự sẻ chia, tinh thần trách nhiệm trên mỗi tuyến đường.

CSGT sơ cứu cho một người dân bị đột quỵ trong quán ăn.

Rồi mới đây vào ngày đầu tháng 11, chỉ trong một ngày, các cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội đã ba lần khẩn trương mở đường, hỗ trợ các phương tiện chở sản phụ đang chuyển dạ đến bệnh viện an toàn, kịp thời. Qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ, chiến sĩ Công an trong thực hiện nhiệm vụ, không chỉ bảo đảm giao thông thông suốt mà còn sẵn sàng có mặt, hỗ trợ người dân trong những thời điểm khó khăn, cấp bách.

Từ góc nhìn của người dân, anh Thanh Hà (trú tại phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng, mỗi người sinh sống và làm việc tại Thủ đô cần ý thức rõ trách nhiệm giữ gìn hình ảnh một thành phố có bề dày lịch sử, văn hóa. Việc chấp hành pháp luật nói chung và pháp luật về giao thông nói riêng không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội văn minh, thanh lịch trong mắt bạn bè và du khách.

CSGT hỗ trợ các em nhỏ qua đường Hai Bà Trưng.

Thực tế cho thấy, xây dựng văn hóa giao thông không phải nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng mà cần sự tham gia của toàn xã hội. Gia đình, nhà trường cần chú trọng giáo dục ý thức và kỹ năng tham gia giao thông cho thế hệ trẻ; các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò nêu gương; lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Quan trọng hơn, mỗi người cần tự giác thực hiện các quy định ngay cả khi không có sự giám sát.

Trong bối cảnh Hà Nội ngày càng phát triển, áp lực giao thông gia tăng, việc xây dựng những chuẩn mực ứng xử văn minh trên đường phố càng trở nên cần thiết. Một đô thị đáng sống không chỉ được đánh giá bằng hệ thống hạ tầng hiện đại hay những tuyến đường rộng đẹp mà còn qua ý thức của người dân trong việc sử dụng và tôn trọng không gian chung.

Nếp sống thanh lịch của người Hà Nội vì thế cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Đó là không chen lấn để giành phần đường, không nóng nảy khi xảy ra va chạm, biết nhường đường và tôn trọng quyền được an toàn của người khác. Khi mỗi người biết điều chỉnh hành vi của mình vì lợi ích chung, văn hóa giao thông sẽ không còn là khẩu hiệu mà trở thành nét đẹp trong đời sống đô thị, góp phần gìn giữ hình ảnh một Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch.

CSGT Hà Nội làm nhiệm vụ trên phố Tràng Tiền.