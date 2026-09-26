Xây dựng văn hóa giao thông học đường

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục

Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì (phường Vân Phú) phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh.

Từ tháng 7/2025 đến giữa năm 2026, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, lập biên bản xử lý hành chính hơn 19.700 trường hợp vi phạm quy định về trật tự, ATGT với tổng số tiền xử phạt hơn 7,26 tỷ đồng. Trong đó có 7.130 trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm được Phòng Cảnh sát giao thông thông báo về Sở Giáo dục và Đào tạo. Qua rà soát, ngành đã chuyển thông tin 6.939 trường hợp về các nhà trường để phối hợp xử lý, giáo dục. Các hành vi vi phạm chủ yếu là điều khiển mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; phóng nhanh, lạng lách, đánh võng hoặc tự ý thay đổi kết cấu phương tiện.

Đáng chú ý, đến hết tháng 5/2026, cơ quan Công an đã khởi tố 7 vụ án với 7 bị can là học sinh, sinh viên phạm tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Một số vụ việc liên quan thanh, thiếu niên tụ tập trên không gian mạng, kích động đua xe, gây mất an ninh, trật tự sau thời gian nghỉ hè càng đặt ra yêu cầu phải đổi mới, nâng cao hiệu quả giáo dục pháp luật trong học sinh.

Thực tế đó cho thấy, để bảo đảm ATGT học đường không chỉ tuyên truyền, phổ biến quy định mà cần phải gắn giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT với giáo dục ý thức công dân, đạo đức, kỹ năng sống và trách nhiệm của mỗi học sinh. Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch bảo đảm ATGT; tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật với sự xác nhận của phụ huynh và giáo viên. Nội dung giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT được lồng ghép trong các môn học, hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, các cuộc thi và sân chơi theo chủ đề.

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các nền tảng số như website, Zalo, Fanpage và hệ thống thư điện tử được khai thác để duy trì thông tin về ATGT thường xuyên, liên tục. Các cuộc thi, hội thi về ATGT cũng góp phần chuyển kiến thức thành kỹ năng. Qua các hội thi về ATGT cấp tiểu học, THCS và THPT, Phú Thọ có 31 học sinh, giáo viên đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 8 giải Ba và 19 giải Khuyến khích.

Từ kỷ cương đến giải pháp

Một trong những chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm ATGT học đường là sự phối hợp ngày càng chặt chẽ giữa nhà trường, lực lượng Công an và gia đình. Tại Trường THPT Kỹ thuật Việt Trì (phường Vân Phú), nhà trường, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Công an phường Vân Phú, đại diện cha mẹ học sinh và học sinh toàn trường đã ký kết giao ước thi đua, hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông và trách nhiệm của mỗi thành viên trong cộng đồng. Thầy giáo Nguyễn Ngọc Toán - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Mỗi chữ ký không chỉ là sự thống nhất về trách nhiệm mà còn là cam kết hành động, thể hiện tinh thần đồng hành của các lực lượng trong việc bảo vệ học sinh, phòng ngừa nguy cơ mất an toàn và xây dựng môi trường học tập an toàn, kỷ cương, văn minh.

Học sinh Trường THPT Công nghiệp Việt Trì (phường Thanh Miếu) thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Em Nguyễn Tuệ Minh - học sinh lớp 11A7 chia sẻ: Chúng em nghiêm túc thực hiện các quy định về đi đúng phần đường, làn đường; chấp hành tín hiệu đèn giao thông và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện. Chúng em cũng cam kết không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, dàn hàng ngang hoặc sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện.

Tại xã Mường Thàng, ngày 9/9/2026, Công an xã phối hợp với các nhà trường trên địa bàn tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh khu vực cổng trường chấp hành quy định về an ninh, trật tự, ATGT, trật tự đô thị và an toàn thực phẩm. Bởi đây là khu vực có nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ, ăn uống, bán hàng, thường tập trung đông học sinh, phụ huynh và người tham gia giao thông, nhất là vào đầu giờ và thời điểm tan học. Cách làm trên cho thấy công tác bảo đảm ATGT học đường được các cơ sở giáo dục triển khai theo hướng cụ thể, thực chất hơn. Đối tượng tuyên truyền, giáo dục không chỉ là học sinh mà được mở rộng tới phụ huynh, hộ kinh doanh và cộng đồng dân cư quanh trường học.

Đồng chí Nguyễn Vinh Quang - Trưởng Phòng Học sinh, sinh viên (Sở Giáo dục và Đào tạo) cho biết: Ngành tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục Luật Trật tự, ATGT đường bộ, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho giáo viên, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phù hợp từng lứa tuổi; phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương duy trì, nhân rộng mô hình “Cổng trường ATGT”, góp phần bảo đảm an toàn cho học sinh vào giờ cao điểm. Bên cạnh đó, việc quản lý phương tiện đưa, đón học sinh bằng ô tô được tăng cường; kiên quyết không sử dụng phương tiện không bảo đảm an toàn kỹ thuật, hết hạn kiểm định hoặc người điều khiển không đủ điều kiện. Từ những mô hình cụ thể, ý thức của học sinh, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng từng bước được nâng lên, góp phần hình thành văn hóa giao thông ngay từ môi trường học đường.

Khi nhà trường, gia đình, lực lượng chức năng và xã hội cùng vào cuộc, văn hóa giao thông học đường sẽ được hình thành bền vững, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, văn minh trên địa bàn tỉnh.