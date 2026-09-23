Xây dựng văn hóa giao thông học đường

Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát tham gia hỏi đáp và nhận quà tại buổi tuyên truyền an toàn giao thông. Ảnh: ĐVCC

Trang bị kỹ năng tham gia giao thông

Ngay từ đầu năm học, công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về giao thông và phòng tránh tai nạn thương tích được nhiều trường học xác định là một trong những nội dung quan trọng nhằm xây dựng môi trường giáo dục an toàn.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Phát (phường Liên Chiểu), hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông được nhà trường phối hợp với Công an phường tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Với cấp tiểu học, nội dung tuyên truyền được lựa chọn phù hợp độ tuổi, chú trọng những kỹ năng cơ bản như đi bộ an toàn, qua đường đúng nơi quy định, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, đội mũ bảo hiểm đúng cách và ngồi xe máy an toàn.

Cô Trần Thị Lữ, Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường chia sẻ, hoạt động phối hợp này nhằm giúp học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân trong sinh hoạt và khi tham gia giao thông.

Theo anh Nguyễn Lương Doanh, cán bộ Công an phường Liên Chiểu, thông qua các buổi tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức, giúp học sinh nhận biết những nguy cơ có thể xảy ra trên đường, từ đó hình thành thói quen chấp hành quy định ngay từ nhỏ.

Mỗi học sinh không chỉ tự giác thực hiện mà còn có thể trở thành một tuyên truyền viên tích cực, nhắc nhở người thân cùng tuân thủ.

Các nội dung được lồng ghép thiết thực, phổ biến quy định cơ bản về đi đúng phần đường, làn đường và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy.

Cán bộ Cảnh sát giao thông hướng dẫn học sinh Trường THPT Hà Huy Tập (phường Tam Kỳ) đội mũ bảo hiểm đúng cách khi tham gia giao thông. Ảnh: ĐVCC

Tại Trường THPT Trần Phú (phường Hải Châu), công tác tuyên truyền cũng được Đoàn trường đặc biệt chú trọng.

Anh Nguyễn Phạm Hoàng Phúc, Bí thư Đoàn trường cho biết, hiện toàn trường có 2.424 học sinh, trong đó nhiều em tự điều khiển xe đạp điện, xe máy điện đến trường.

Bên cạnh việc phổ biến luật, nhà trường chú trọng hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp.

Học sinh được nhắc nhở tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện; không sử dụng điện thoại, không phóng nhanh, vượt ẩu và không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Đối với các em đi xe đạp, xe máy điện, không dàn hàng ngang, tụ tập gây cản trở giao thông; giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi chuyển hướng.

Xây dựng ý thức giao thông từ gốc

Không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định, các hoạt động tuyên truyền đang được đổi mới hình thức, hướng đến việc giúp học sinh hiểu, nhớ và chủ động thực hiện.

Trung tá Ngô Văn Hải, Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố) cho hay, trong các buổi sinh hoạt, báo cáo viên tập trung phân tích những hành vi vi phạm thường gặp ở thanh thiếu niên như: chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, sử dụng điện thoại.

Qua những tình huống thực tế, học sinh có cơ hội trao đổi, đặt câu hỏi và chủ động đưa ra cách xử lý để phòng tránh nguy hiểm.

Hoạt động tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh. Ảnh: ĐVCC

Đội Tuần tra dẫn đoàn mong muốn qua đó nâng cao ý thức tự giác của mỗi học sinh, giáo viên, từng bước xây dựng văn hóa giao thông học đường.

Cùng với chủ đề giao thông, tại một số trường học, lực lượng công an còn lồng ghép tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường; nhận diện nguy cơ trên không gian mạng; phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích.

Cách làm này trang bị cho học sinh “tấm khiên” toàn diện hơn trong đời sống hằng ngày, góp phần tạo dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện.

Nhìn nhận về hiệu quả phong trào, anh Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội thành phố cho biết, công tác tuyên truyền đã tăng cường tính giáo dục, góp phần hạn chế vi phạm pháp luật trong thanh thiếu nhi.

Thời gian tới, Thành Đoàn tiếp tục đổi mới hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội để tạo môi trường tương tác trực tuyến sinh động.

Đáng chú ý, trọng tâm tuyên truyền sẽ hướng mạnh vào nhóm học sinh THCS, THPT sử dụng xe đạp điện, xe máy điện - nhóm cần được trang bị kỹ nhất về điều kiện điều khiển phương tiện và kỹ năng xử lý tình huống.

Theo anh Thường, việc giáo dục pháp luật cần sự chung tay liên tục từ nhà trường, gia đình và xã hội.

Khi mỗi học sinh chấp hành đúng quy định, mỗi phụ huynh không giao phương tiện cho con khi chưa đủ điều kiện, đó sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng văn hóa giao thông từ ghế nhà trường.