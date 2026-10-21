Xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh

Chương trình do Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức diễn ra vào sáng ngày 21-10 tại UBND xã Thu Bồn. Hoạt động thu hút khoảng 500 người tham gia, đặc biệt các em học sinh đang thường xuyên sử dụng phương tiện xe gắn máy, xe đạp điện để đến trường.

Theo Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng, tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy, mô tô chiếm tỷ lệ rất cao, khoảng 98% tổng số vụ tai nạn; số người tử vong và bị thương đều chiếm trên 90%. Vì vậy, bên cạnh việc tuyên truyền pháp luật, trang bị cho người dân, học sinh những kỹ năng lái xe an toàn là điều rất cấp thiết. Thông qua chương trình, Phòng Cảnh sát giao thông mong muốn mỗi người dân nhận thức được tầm quan trọng của lái xe an toàn, dự đoán được tình huống nguy hiểm, phòng ngừa rủi ro cũng như bảo vệ chính mình, người xung quanh.

Báo cáo viên thuộc Trạm cảnh sát giao thông Thăng Bình chia sẻ những kiến thức, thông tin và các tình huống người dân thường xuyên bị tai nạn giao thông. Thông qua các hình ảnh, video trực quan, sinh động, báo cáo viên còn đặt ra những câu hỏi nhằm tương tác với người dân, học sinh để hiểu rõ hơn về quy định của pháp luật; một số biện pháp phòng ngừa cần thiết khi tham gia giao thông đường bộ.

Đại tá Phan Thanh Hồng - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Đà Nẵng trao tặng những phần quà là mũ bảo hiểm cho người tham gia trả lời đúng các câu hỏi của Ban tổ chức.

Dịp này, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng còn dành tặng 15 suất quà cho các người dân có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật nhằm khuyến khích, động viên để vượt qua hoàn cảnh, vươn lên trong cuộc sống.

Công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được Phòng cảnh sát giao thông thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo với nhiều hình thức, nội dung phong phú, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương và từng đối tượng.

Buổi tuyên truyền đã cung cấp cho người dân và học sinh những kiến thức cơ bản về Luật an toàn giao thông đường bộ, kỹ năng lái xe an toàn. Qua đó, mỗi người tham gia giao thông là tấm gương trong việc chấp hành luật giao thông; một tuyên truyền viên tích cực để cùng vận động bạn bè, gia đình, người thân chấp hành luật giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông và các hành vi vi phạm.

Báo cáo viên còn trang bị một số kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông như lái xe an toàn, đội mũ bảo hiểm theo quy định, chấp hành các biển báo và tín hiệu đèn giao thông.

Lãnh đạo Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) trao tặng mũ bảo hiểm cho người dân xã Thu Bồn. Dịp này, Ban tổ chức đã dành tặng 200 chiếc mũ bảo hiểm cho người dân. Đây là những món quà vô cùng ý nghĩa và thiết thực nhằm lan tỏa thông điệp về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn.

Thông qua chương trình, lực lượng Cảnh sát giao thông mong muốn mỗi người dân, học sinh trở thành một tuyên truyền viên tích cực, lan tỏa kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật đến gia đình, bạn bè; cùng chung tay phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, vì hạnh phúc của bản thân, gia đình và cộng đồng.