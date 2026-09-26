Từ các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản đến phát triển thể thao, du lịch, văn hóa…, đợt thi đua đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo động lực để toàn ngành hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần xây dựng văn hóa Đồng Nai giàu bản sắc, hội nhập và phát triển.

Gắn thi đua với việc làm cụ thể

Ở xã Bù Gia Mập, đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm được cụ thể hóa bằng những phần việc gắn với xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, địa phương chú trọng tạo thêm cơ hội để người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp cận các hoạt động văn hóa, giáo dục và từng bước khai thác giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển du lịch.

Nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn trực tuyến, phục vụ nhân dân trong và ngoài thành phố.

Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Bù Gia Mập Vũ Văn Kết cho biết: Bù Gia Mập là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chủ yếu là người Xtiêng và M’nông. Thời gian qua, xã tích cực tham gia các hội thi cấp thành phố; triển khai số hóa thư viện trường học nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tài liệu học tập cho học sinh. Bên cạnh đó, xã thường xuyên tổ chức hoạt động văn hóa, nghệ thuật dân gian, trong đó có thành lập Câu lạc bộ Văn hóa, nghệ thuật dân gian dân tộc M’nông... Các hoạt động gắn với phát triển du lịch cộng đồng, từng bước đưa văn hóa trở thành một phần trong sản phẩm du lịch của địa phương.

“Từ nay đến cuối năm 2026, xã Bù Gia Mập tiếp tục duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, quan tâm bảo tồn giá trị di sản; thực hiện phong trào Bình dân học vụ số; Kế hoạch 100 ngày cao điểm triển khai lan tỏa nền tảng quản lý thôn/ấp/khu phố (DC4.0); đồng thời tổ chức xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, ấp văn hóa. Chúng tôi xác định các phong trào thi đua phải được cụ thể hóa bằng những phần việc thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương để người dân có thể tham gia và thụ hưởng” - ông Kết chia sẻ.

Tại Thư viện Đồng Nai, đợt thi đua đặc biệt được cụ thể hóa bằng việc nâng cao hiệu quả phục vụ bạn đọc và đẩy mạnh chuyển đổi số. Đơn vị đã số hóa 23.225/27.000 trang tài liệu kho địa chí; tổ chức xe thư viện lưu động đến gần 60 điểm, phục vụ hơn 348 ngàn lượt người sử dụng và đưa hơn 1,1 triệu lượt tài nguyên thông tin đến bạn đọc. Hàng trăm bản sách cũng được luân chuyển đến các tủ sách cơ sở tại các xã, phường trên địa bàn thành phố, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận sách, báo và tài liệu cho người dân.

Phó Giám đốc Thư viện Đồng Nai Võ Xuân Lê cho hay: “Từ nay đến cuối năm 2026, đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tập trung mở rộng hoạt động phục vụ lưu động, nhất là tại trường học và những địa bàn có nhu cầu đọc sách cao. Trong khuôn khổ Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, xe thư viện lưu động tiếp tục đến các trường học ở các phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp và các xã, phường phía Bắc Đồng Nai. Qua đó góp phần hình thành thói quen đọc, học tập thường xuyên trong cộng đồng”.

Tạo chuyển biến trong từng lĩnh vực

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm, hội tập trung nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn đời sống. Các trại sáng tác, chuyến đi thực tế, tọa đàm, tập huấn, hội thảo, cuộc thi và giao lưu văn học nghệ thuật được tổ chức thường xuyên, tạo điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tạo thêm nhiều tác phẩm phản ánh đời sống, con người Đồng Nai trong không gian phát triển mới.

“Một trong những nhiệm vụ mà hội quan tâm là phát hiện, bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ, tạo môi trường để các tác giả trẻ được giao lưu, học hỏi và từng bước khẳng định năng lực sáng tác. Cùng với đó, hội chú trọng giới thiệu, quảng bá những tác phẩm có chất lượng trên báo chí, phát thanh, truyền hình, nền tảng số và các ấn phẩm văn học nghệ thuật, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa, bồi đắp đời sống tinh thần và quảng bá hình ảnh Đồng Nai đến công chúng” - Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà cho biết.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành văn hóa, thể thao và du lịch Đồng Nai đã gặt hái nhiều kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực.

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đặt mục tiêu có ít nhất 20% cán bộ, công chức, viên chức có sáng kiến, giải pháp hoặc cách làm mới được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn.

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản ở Đồng Nai được chú trọng với nhiều dự án tu bổ, tôn tạo di tích được triển khai tại xã Thuận Lợi, phường Phước Long, hay Dự án Tu sửa cấp thiết tại Di tích Địa đạo Suối Linh, phường Trị An…

Để bảo đảm kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm được triển khai đồng bộ và hiệu quả, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu 100% phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Người đứng đầu các phòng, đơn vị phải ký cam kết trách nhiệm trong tổ chức thực hiện; đồng thời chủ động rà soát những nhiệm vụ trọng tâm, các điểm nghẽn, nút thắt để tập trung tháo gỡ.