Xây dựng văn hóa doanh nhân là nền móng thúc đẩy kinh tế tư nhân

Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hải Phòng Hoàng Xuân Minh phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Nội dung tọa đàm tập trung trao đổi về văn hóa doanh nhân, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; những yêu cầu đối với doanh nhân trong giai đoạn phát triển mới; vai trò của văn hóa trong quản trị, xây dựng thương hiệu, tạo dựng niềm tin và phát triển doanh nghiệp.

Cụ thể hóa Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Hải Phòng đã xây dựng các kế hoạch, chương trình sát thực tiễn nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Thành phố xác định mục tiêu đến năm 2030 có 87.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Cùng với phát triển số lượng doanh nghiệp, Hải Phòng tập trung cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, vốn, công nghệ, nhân lực và thị trường.

Tại tọa đàm, PGS.TS Dương Thị Liễu, Viện trưởng, Chủ tịch hội đồng khoa học Viện Văn hóa kinh doanh (IBC) cho rằng văn hóa doanh nghiệp cần được hình thành từ đạo đức kinh doanh. Theo bà, vốn, công nghệ và chiến lược là những yếu tố cần thiết đối với doanh nghiệp, nhưng để phát triển lâu dài cần xây dựng niềm tin.

PGS.TS Dương Thị Liễu đưa ra chuỗi giá trị "Đạo đức - Văn hóa - Niềm tin - Hiệu quả - Phát triển bền vững"; trong đó, văn hóa là phương thức để doanh nghiệp chuyển các giá trị đạo đức thành năng lực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

PGS.TS Dương Thị Liễu, Viện trưởng, Chủ tịch hội đồng khoa học Viện Văn hóa kinh doanh (IBC) phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Theo PGS.TS Dương Thị Liễu, đạo đức thể hiện ở việc doanh nghiệp làm đúng ngay cả khi không có ai quan sát; trung thực ngay cả khi gian dối có thể đem lại lợi ích trước mắt. Văn hóa doanh nghiệp phải được thể hiện bằng những hành vi cụ thể, bắt đầu từ người lãnh đạo và được đưa vào tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, khen thưởng người lao động.

Bà cho rằng doanh nhân Hải Phòng trong giai đoạn mới cần hướng tới các giá trị trí tuệ, bản lĩnh, nhân văn; đồng thời xây dựng doanh nghiệp lớn hơn, chính trực hơn, chuyên nghiệp hơn, đổi mới hơn và có trách nhiệm hơn.

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Shinec chia sẻ từ thực tiễn xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại Công ty cổ phần Shinec; trong đó, nhấn mạnh vai trò của đạo đức, con người và trách nhiệm xã hội.

Theo ông Phạm Hồng Điệp, văn hóa doanh nghiệp phải được xây dựng trên cơ sở các quy tắc ứng xử, sự minh bạch, công bằng và tuân thủ pháp luật. Đây là nền tảng để tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và phát triển doanh nghiệp ổn định.

Ông cũng nhấn mạnh vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp trong việc định hướng đạo đức, văn hóa kinh doanh; gắn hoạt động của doanh nghiệp với người lao động, cộng đồng và trách nhiệm đối với đất nước.

Doanh nhân Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Shinec chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Theo ông Điệp, doanh nghiệp cần quan tâm đồng thời đến hiệu quả kinh doanh, đời sống người lao động, môi trường và trách nhiệm xã hội. Các tiêu chí về môi trường, người lao động, quản trị minh bạch và đạo đức kinh doanh ngày càng có vai trò trong quá trình doanh nghiệp tham gia các chuỗi giá trị.

Đề cập yêu cầu chuyển đổi trong quản trị doanh nghiệp, ông Phạm Hồng Điệp cho rằng các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần từng bước chuyển từ phương thức quản lý dựa nhiều vào kinh nghiệm sang quản trị bằng hệ thống, dữ liệu và công nghệ. Các giải pháp như ERP, CRM, BI, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, thương mại điện tử và dữ liệu lớn ngày càng trở thành những công cụ cần thiết đối với doanh nghiệp.

Ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Sao Đỏ Group, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hải Phòng cho rằng xây dựng văn hóa doanh nhân cần gắn với việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng có tinh thần liên kết, hợp tác và cùng phát triển. Doanh nghiệp không chỉ hướng tới kết quả sản xuất kinh doanh mà cần quan tâm xây dựng bản sắc văn hóa doanh nghiệp Đất Cảng, tuân thủ pháp luật và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng.

Theo ông Trần Văn Thắng, trong bối cảnh Hải Phòng mở rộng không gian phát triển, cộng đồng doanh nghiệp có thêm điều kiện để mở rộng thị trường, tăng cường liên kết và tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị. Cùng với đó, doanh nghiệp cần nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ và xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu mới.

Ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Macstar Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Logistics Việt Nam, cho rằng đối với doanh nghiệp, chữ tín, sự hợp tác và trách nhiệm là những yếu tố quan trọng trong quan hệ với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Trong lĩnh vực logistics, việc tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp, hình thành các chuỗi cung ứng và thúc đẩy chuyển đổi xanh là những yêu cầu ngày càng rõ nét.

Các đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: Hoàng Ngọc – TTXVN

Theo ông Dũng, các doanh nghiệp Hải Phòng cần chủ động nâng cao năng lực, tăng cường liên kết trong cộng đồng doanh nghiệp, qua đó nâng cao khả năng cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng.

Ở góc độ quản lý nhà nước, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hoàng Xuân Minh nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển. Cùng với sự hỗ trợ của chính quyền, doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tuân thủ pháp luật và xây dựng văn hóa kinh doanh.

Các ý kiến tại tọa đàm cho rằng xây dựng văn hóa doanh nhân cần được thực hiện đồng thời với quá trình phát triển doanh nghiệp. Doanh nhân phải không ngừng học hỏi, đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, giữ gìn chữ tín và thực hiện trách nhiệm với người lao động, khách hàng và xã hội.

Trong triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, bên cạnh các giải pháp về thể chế, vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực và thị trường, việc xây dựng đội ngũ doanh nhân có đạo đức, bản lĩnh và năng lực được các đại biểu xác định là nội dung cần được quan tâm.