Công đoàn Công ty TNHH Vinnercom Vina (xã Gia Vân) tổ chức chương trình "Lắng nghe đoàn viên, người lao động nói".

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp từ những giá trị cốt lõi

Văn hoá doanh nghiệp là bản sắc kinh doanh riêng của đơn vị qua cả một quá trình gây dựng lâu dài. Thời gian qua, việc thực hiện văn hoá doanh nghiệp tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung vào những hoạt động cụ thể, gắn chặt với lợi ích người lao động.

Công ty TNHH Maxport Limited (Việt Nam), chi nhánh Nam Định là doanh nghiệp 100% vốn FDI, chuyên sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, đang tạo việc làm cho 3.500 người, trong đó 95% lao động nữ. Hiện có 3 nhà máy trực thuộc Chi nhánh Công ty gồm 2 nhà máy tại phường Nam Định, 1 nhà máy tại xã Hải Hưng.

Để xây dựng văn hoá doanh nghiệp, từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, tạo môi trường làm việc ổn định, hài hoà, bền vững và tiến bộ.

Cụ thể, đơn vị đã tổ chức các khóa học kỹ năng, nâng cao tay nghề cho lao động mới, đào tạo định kỳ hàng năm giúp người lao động phát triển bản thân. Xây dựng cơ chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, minh bạch bằng việc ban hành Nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, các quy chế quản lý nội bộ của doanh nghiệp. Đảm bảo tiền lương thu nhập cạnh tranh, tăng cường các phúc lợi cho người lao động. Thu nhập bình quân năm 2026 của người lao động đạt 13,5 triệu đồng/tháng, 100% người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Tổ chức sinh nhật hàng tháng cho người lao động tại Công ty TNHH Maxport Limited (Việt Nam), chi nhánh Nam Định.

Anh Lê Văn Tú, Công nhân may Nhà máy Maxport 5, phường Nam Định, cho biết: Tham gia làm việc ở Công ty đã được một thời gian dài, tôi nhận thấy môi trường làm việc ở đây rất đảm bảo, việc thực hiện các chế độ, phúc lợi cho người lao động như lương, thưởng lễ, Tết… được duy trì trong suốt nhiều năm qua. Đó là điều giúp người lao động chúng tôi có động lực để gắn bó, nỗ lực làm việc, cống hiến cho Công ty nhiều hơn.

Ông Phạm Văn Thùy, Trưởng phòng Nhân sự, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Maxport Limited, chi nhánh Nam Định cho biết: Đơn vị đã có nhiều hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, tạo nên những nét văn hoá riêng biệt như: tổ chức Đại hội thể thao Maxport Games, cuộc thi Tiếng hát Người lao động, Tìm kiếm tài năng Maxport Got Talent, Hội thi nấu ăn, cắm hoa; Rung chuông Vàng... Thông qua đó nhằm gắn kết, giảm căng thẳng và cân bằng cuộc sống, khơi dậy động lực phát triển và sự lạc quan cho người lao động.

Bên cạnh đó, Công ty duy trì thực hiện các hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm qua, tạo tính lan toả trong người lao động. Nổi bật là xây dựng các điểm trường cho trẻ em miền núi qua chương trình “Đường đến trường của em” từ các hoạt động thể thao với sự tham gia của người lao động. Thành tích rèn luyện thể thao của người lao động được quy đổi ra tiền đóng góp gây quỹ thiện nguyện, lấy kinh phí xây dựng điểm trường. Toàn bộ số tiền từ việc quy đổi này do doanh nghiệp chi trả.

“Thời gian tới, Công ty tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp dựa trên 4 giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Bền vững; Nhân văn, nhân bản; Sáng tạo, đổi mới; Hiệu quả, hướng đến cộng đồng”, ông Phạm Văn Thùy cho biết thêm.

Công ty TNHH FaYang Ninh Bình (xã Gia Vân) tổ chức "Bữa cơm công đoàn".

Để xây dựng văn hoá doanh nghiệp, việc phát huy vai trò của công đoàn các cấp giữ vị trí quan trọng. Điển hình như tại Công đoàn xã Gia Vân đã phát động tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, các giải thể thao, giao lưu văn hóa, văn nghệ, tạo không khí thi đua sôi nổi, nâng cao đời sống tinh thần cho công nhân, người lao động.

Công đoàn xã đã thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống người lao động thông qua chương trình “Tết Sum vầy”, “Bữa cơm Công đoàn”, thăm hỏi, tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng nhà “Mái ấm Công đoàn”. Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn và phát triển tổ chức Công đoàn, nâng cao trách nhiệm, tinh thần sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động tại các doanh nghiệp.

Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của các doanh nghiệp đã đặt ra vấn đề xây dựng môi trường làm việc xanh, an toàn, bền vững. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động, sáng tạo trong cải tiến công nghệ, giảm thiểu phát thải, xanh hoá môi trường làm việc.

Tại Công ty TNHH Yoowon Vina (Khu công nghiệp Châu Sơn), doanh nghiệp chuyên sản xuất và gia công bộ dây dẫn điện, các loại dây cáp dùng cho ô tô, việc xây dựng môi trường làm việc an toàn, thân thiện luôn là vấn đề hàng đầu mà đơn vị này quan tâm. Các khu vực, phân xưởng trong nhà máy được bố trí khoa học, đảm bảo vệ sinh; các thiết bị phòng cháy, chữa chữa, bảo hộ lao động được trang bị đầy đủ. Hệ thống xử lý nước thải hiện đại, đảm bảo xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Bên cạnh đó, hệ thống cây xanh được trồng, chăm sóc đã đảm bảo môi trường làm việc thân thiện, hài hoà đối với người lao động.

Công ty TNHH Yoowon Vina (Khu công nghiệp Châu Sơn) xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững.

Anh Nguyễn Mạnh Tình, Quản lý sản xuất, Công ty TNHH Yoowon Vina (Khu công nghiệp Châu Sơn) cho biết: Các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, người lao động cùng chung tay bảo vệ môi trường cũng được Công ty đẩy mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hoàn thiện các quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn xanh, từng bước hướng tới mô hình kinh tế tuần hoàn. Qua đó, tạo môi trường làm việc an toàn, bền vững để người lao động gắn bó với doanh nghiệp.

Nền tảng để phát triển bền vững

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 20 khu công nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 223.000 lao động, với mức thu nhập bình quân gần 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông Bùi Duy Quang, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh cho biết: Quán triệt chủ trương của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh xác định xây dựng văn hóa doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, gắn với nâng cao hiệu quả quản trị, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Việc triển khai được đặt trong tổng thể nhiệm vụ quản lý nhà nước, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững; trong đó có việc cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 27-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 202-CV/ĐU ngày 09/6/2026 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh.

Trọng tâm thực hiện vào 4 nội dung: nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức kinh doanh; xây dựng tác phong, kỷ luật và văn hóa ứng xử tại nơi làm việc; quan tâm đời sống vật chất, tinh thần, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; xây dựng môi trường sản xuất an toàn, văn minh, xanh và thân thiện.

Ban Quản lý đồng thời tăng cường đối thoại, nắm bắt tình hình, hỗ trợ kết nối tuyển dụng lao động và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý đã hỗ trợ kết nối, tuyển dụng lao động với quy mô trên 15.000 lượt; tổ chức 5 hội nghị, buổi làm việc với doanh nghiệp; tiếp nhận đăng ký nội quy lao động của 53 doanh nghiệp.

Thực tiễn cho thấy, ngày càng có nhiều doanh nghiệp quan tâm hơn đến điều kiện làm việc, phúc lợi và trách nhiệm xã hội, qua đó góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Một số vụ việc phát sinh trong quan hệ lao động cũng được phối hợp xử lý thông qua đối thoại và giải pháp phù hợp, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tuy nhiên, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp giữa các đơn vị chưa đồng đều; ở một số nơi còn biểu hiện hình thức, chưa trở thành nền nếp trong quản trị và hoạt động hằng ngày. Đây là nội dung Ban Quản lý sẽ tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và kiểm tra trong thời gian tới - ông Bùi Duy Quang cho biết thêm.

Đoàn vận động viên Công đoàn xã Gia Vân tham gia thi đấu tại Giải thể thao đoàn viên, công nhân lao động tỉnh Ninh Bình năm 2026.

Thời gian tới, để tiếp tục xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp, nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, tổ chức công đoàn và người lao động về vai trò của văn hóa doanh nghiệp; coi đây là một bộ phận trong chiến lược phát triển và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đề cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động; xây dựng quy tắc ứng xử, kỷ luật lao động, đối thoại và cơ chế tiếp nhận, giải quyết kịp thời kiến nghị của người lao động.

Gắn xây dựng văn hóa doanh nghiệp với phát triển khu công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại; quan tâm đến nhà ở, thiết chế văn hóa, dịch vụ y tế, giáo dục, phúc lợi và các điều kiện sinh hoạt thiết yếu cho người lao động.

Tăng cường phối hợp giữa Ban Quản lý với các sở, ngành, địa phương, tổ chức công đoàn và doanh nghiệp trong kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kịp thời biểu dương, nhân rộng mô hình tốt, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là nền tảng quan trọng giúp người lao động gắn bó, nỗ lực trong sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thực tế cho thấy, văn hóa doanh nghiệp tạo dựng môi trường làm việc nhân văn, an toàn, kỷ cương và tôn trọng người lao động; giúp người lao động yên tâm làm việc, nâng cao sự gắn bó và tinh thần trách nhiệm. Đối với doanh nghiệp, xây dựng môi trường văn hóa góp phần nâng cao chất lượng quản trị, thu hút và giữ chân người lao động, hạn chế tranh chấp, giảm gián đoạn sản xuất, cải thiện năng suất, chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh.

Năm 2026, hoạt động của các doanh nghiệp trong khu kinh tế, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước đạt doanh thu khoảng 580.000 tỷ đồng, tăng trên 20% so với năm 2025; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 27 tỷ USD, tăng khoảng 50%; đóng góp ngân sách nhà nước ước đạt 22.000-23.000 tỷ đồng.

Đây là kết quả có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp và người lao động. Trong đó, môi trường làm việc ổn định, quan hệ lao động hài hòa và văn hóa doanh nghiệp tích cực là những nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì, mở rộng và tăng tốc hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh.