Đồng chí Đoàn Minh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu ý kiến tại chương trình. (Ảnh: CTV)

Tham dự chương trình có đại diện Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, các phòng, đơn vị cùng đoàn viên, thanh niên của 32 chi đoàn trực thuộc theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chương có sự tham gia truyền đạt nội dung lý luận và thực tiễn của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Đoàn Minh Dũng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định Đảng ủy đơn vị luôn xác định xây dựng văn hóa công sở và đạo đức công vụ là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính chiến lược nhằm định hình phẩm chất, nhân cách và bản lĩnh của đội ngũ cán bộ thuế trong giai đoạn hiện nay.

Chương trình tập trung vào hai chuyên đề trọng tâm về chuẩn mực đạo đức cách mạng trong kỷ nguyên mới và kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính tại Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II trình bày. (Ảnh: CTV)

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu đã phân tích những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam qua lịch sử dựng nước và giữ nước, gắn với tư tưởng “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946).

Các ý kiến trao đổi cũng làm rõ tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đến phương thức làm việc, từ đó yêu cầu công chức trẻ sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu và giữ gìn uy tín cơ quan nhà nước.

Nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm kết hợp hài hòa giữa ứng dụng công nghệ hiện đại với thái độ phục vụ tận tâm, chuẩn mực dành cho người nộp thuế.

Đánh giá cao tính thiết thực của đợt sinh hoạt, đồng chí Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh rằng tuổi trẻ không chỉ thể hiện qua nhiệt huyết mà phải được khẳng định bằng năng lực thực tiễn, ý thức kỷ luật và kết quả công việc.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển nhanh chóng, cán bộ thuế không được phụ thuộc hay ỷ lại vào AI mà phải tận dụng công nghệ để có thêm thời gian tư duy, sáng tạo, đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết từng hồ sơ.

Để các nội dung chuyên đề đi vào chiều sâu, Trưởng Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tổ chức Đoàn và các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần được đổi mới mạnh mẽ, gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể hằng ngày, tránh tổ chức sinh hoạt theo hình thức.

Mỗi đoàn viên, thanh niên phải phấn đấu trở thành hình mẫu cán bộ thuế có bản lĩnh, tri thức, kỹ năng số, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và chủ động nhận việc khó, việc mới.

Toàn cảnh chương trình sinh hoạt chuyên đề về bản sắc truyền thống và văn minh công sở trong thời đại số. (Ảnh: A.T)

Đồng chí Đoàn Minh Dũng cũng yêu cầu lực lượng thanh niên phát huy vai trò xung kích trong cải cách hành chính, tích cực hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp tiếp cận các ứng dụng, nền tảng số của ngành thuế.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Giang Thị Xuân Hương, Bí thư Đoàn Thanh niên Thuế Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định giá trị cốt lõi của buổi sinh hoạt nằm ở hành động cụ thể của mỗi đoàn viên tại đơn vị. Đoàn Thanh niên đơn vị sẽ cụ thể hóa các định hướng thành phong trào thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ công chức trẻ vừa vững chuyên môn, vừa chuẩn mực trong văn hóa ứng xử.