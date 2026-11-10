Xây dựng văn hóa, con người Hàm Thuận Bắc trong giai đoạn mới

Các tuyến đường trên địa bàn xã Hàm Thuận Bắc sạch, đẹp và trồng nhiều cây xanh

Phát huy sức mạnh cộng đồng

Với đặc điểm địa bàn rộng, có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống như Kinh, Chăm, Raglai... Xã Hàm Thuận Bắc xác định xây dựng văn hóa, con người phải bắt đầu từ việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân. Theo đó, địa phương chú trọng thực hiện tốt công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của người dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bà Lê Thị Hoa Nở, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc cho biết: Hằng năm, chính quyền địa phương đều tổ chức thăm hỏi, gặp mặt các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh. Đồng thời, các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS được triển khai, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, cải thiện đời sống. Qua đó, góp phần thu hẹp khoảng cách, tăng cường sự gắn bó, đồng thuận giữa các dân tộc và giữa chính quyền địa phương với Nhân dân.

Thanh niên thôn Lâm Giang, xã Hàm Thuận Bắc học nhạc cụ truyền thống dân tộc

Đến nay, 6/6 thôn đều có nhà văn hóa, cơ bản bảo đảm các thiết chế văn hóa theo quy định. Đây là không gian để người dân gặp gỡ, giao lưu, tổ chức các hoạt động chung. Cùng với đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự. Các mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp”, “Thôn không tệ nạn ma túy”, “Điểm chữa cháy công cộng”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”... góp phần hình thành ý thức sống có trách nhiệm, biết quan tâm đến lợi ích chung.

Đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống

Để các giá trị văn hóa không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn mà thực sự hiện diện trong đời sống, Hàm Thuận Bắc chú trọng duy trì các tổ, nhóm, câu lạc bộ văn nghệ, thể dục, thể thao tại khu dân cư. Đồng thời, địa phương khuyến khích các gia đình, cá nhân gìn giữ, truyền dạy dân ca, dân vũ và những loại hình văn hóa dân gian, tạo điều kiện để các thế hệ cùng tham gia, tiếp nối những giá trị truyền thống.

Sôi nổi các nội dung thi đấu thể thao giữa các thôn ở xã Hàm Thuận Bắc

Năm 2026, Hàm Thuận Bắc là một trong những địa phương hoàn thành sớm Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Cùng với đó, nhiều sân chơi văn hóa, thể thao được tổ chức phù hợp với từng độ tuổi, sở thích và điều kiện thực tế. Từ hội thi Văn nghệ quần chúng, các giải võ karatedo, võ cổ truyền đến những hoạt động vui chơi, thi đấu thể thao truyền thống trong dịp lễ, hội của đồng bào DTTS như đi cà kheo, đẩy gậy, giã gạo, đội nước…

Chị Thông Thị Vui, người dân thôn Lâm Giang chia sẻ: “Mỗi lần tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng, chúng tôi có dịp cùng nhau tập luyện, biểu diễn, giao lưu. Qua những hoạt động như vậy, bà con trở nên gần gũi, gắn bó hơn và cùng góp sức, chung tay xây dựng phong trào ở địa phương”.

Các hoạt động văn hóa góp phần gắn kết cộng đồng dân cư tại Hàm Thuận Bắc

Việc xây dựng văn hóa, con người cũng được địa phương quan tâm từ môi trường học đường. Theo ông Lương Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Hàm Thuận Bắc: “Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, nhà trường mong muốn tạo môi trường để học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Các sân chơi sẽ giúp các em hình thành tinh thần đoàn kết, ý thức kỷ luật. Đây là nền tảng quan trọng trong quá trình giáo dục, hình thành nhân cách và lối sống đẹp cho học sinh”.

Cùng với hoạt động phong trào, xã Hàm Thuận Bắc còn chú trọng xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Vận động người dân ứng xử có trách nhiệm khi tham gia các nền tảng số, biết chọn lọc thông tin, không chia sẻ những nội dung sai lệch, độc hại, góp phần hình thành lối sống văn minh, phù hợp với yêu cầu của xã hội hiện đại.

Xã Hàm Thuận Bắc trao giải cho các đoàn tham gia giải võ cổ truyền

Bà Lê Thị Hoa Nở, Phó Chủ tịch UBND xã Hàm Thuận Bắc nhấn mạnh: “Xây dựng Hàm Thuận Bắc phát triển không chỉ dừng lại ở phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng mà còn phải hướng đến xây dựng một cộng đồng đoàn kết, môi trường sống văn minh, lành mạnh và những con người có tri thức, đạo đức, trách nhiệm, giàu bản sắc văn hóa. Đây chính là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng để địa phương phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho văn hóa, đồng thời phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

Thu hoạch rơm trên những cánh đồng lúa tại Hàm Thuận Bắc

Từ việc củng cố tình đoàn kết, gìn giữ bản sắc đến xây dựng nếp sống văn minh, Hàm Thuận Bắc đang từng bước đưa các giá trị văn hóa trở thành nền tảng trong đời sống xã hội. Khi mỗi người dân không chỉ là người thụ hưởng mà còn chủ động tham gia gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, văn hóa sẽ trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần tạo động lực để địa phương phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Với cách làm lấy người dân làm trung tâm, phong trào Xây dựng đời sống văn hóa ở Hàm Thuận Bắc đang từng bước tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Năm 2026, địa phương phấn đấu có 6/6 thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 95%.