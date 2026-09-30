Xây dựng và thực hành văn hóa an toàn trong EVN

Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Thành Trung/Vnanet.v/Bnews.vn

Tại Hội nghị công tác an toàn 9 tháng năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện và triển khai nhiệm vụ các tháng cuối năm do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức mới đây, các đại biểu trao đổi kinh nghiệm nâng cao hiệu quả huấn luyện an toàn; phòng cháy, chữa cháy cho trạm biến áp và lưới điện truyền tải; xây dựng văn hóa an toàn.

Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường thực hành, huấn luyện gắn với công việc và điều kiện thực tế tại đơn vị, ứng dụng công nghệ trong kiểm tra, giám sát an toàn.

Thành viên HĐTV EVN Đinh Thế Phúc nhấn mạnh, ngành Điện là ngành kinh tế - kỹ thuật đặc thù, tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm, nguy cơ rủi ro cao. Vì vậy, công tác an toàn luôn được Tập đoàn quan tâm, chú trọng và coi đây là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Ông Đinh Thế Phúc yêu cầu trong thời gian tới, tổng giám đốc/giám đốc các đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác an toàn. Tại các đơn vị, cần nâng cao năng lực của bộ phận quản lý an toàn; tăng cường sự tham gia của mạng lưới An toàn vệ sinh viên, người lao động. Các đơn vị cũng cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, thực hành văn hóa an toàn.

Ông Đinh Thế Phúc lưu ý việc huấn luyện về an toàn cần duy trì thường xuyên, gắn với công việc hằng ngày, giúp người lao động hình thành thói quen kiểm tra các điều kiện an toàn trước khi thực hiện nhiệm vụ. Các đơn vị phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân và kiểm định thiết bị an toàn theo quy định.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý an toàn, chủ động chuẩn bị phương án phòng cháy, chữa cháy và phòng, chống thiên tai; triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành mục tiêu công tác an toàn năm 2026.

Các đại biểu thăm quan, trải nghiệm thao trường tại NEPC. Ảnh: Thành Trung/Vnanet.vn/Bnews.vn

Theo EVN, trong 9 tháng qua, toàn Tập đoàn đã huấn luyện an toàn cho hơn 50.000 CBNV, thực hiện hơn 2.300 cuộc thanh tra, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động. Các đơn vị đồng thời sửa đổi, bổ sung hơn 600 nội quy, quy trình, hướng dẫn an toàn.

Đối với công tác tuyên truyền an toàn sử dụng điện tới người dân, các đơn vị đã triển khai nhiều hình thức truyền thông đa dạng, với hơn 3,75 triệu tin, bài, nội dung được đăng tải trên các phương tiện thông tin, truyền thông. Đồng thời, hơn 145.000 quyển cẩm nang, sổ tay hướng dẫn về an toàn điện, phòng cháy, chữa cháy trong sử dụng điện cũng đã được phát hành.

Tính đến ngày 25/9, EVN và các đơn vị đã chủ động ứng phó với nhiều đợt thiên tai; trong đó đáng chú ý là bão số 1 (Maysak) và bão số 4 (Narra), cùng các đợt mưa lớn, lũ, sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ.

Các đơn vị đã tăng cường kiểm tra công trình, lưới điện; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức ứng trực, xử lý sự cố và khôi phục cấp điện khi điều kiện an toàn cho phép, bảo đảm an toàn cho người lao động, người dân và hệ thống điện.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã có phiên khảo sát thực tế tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc (NEPC), thăm quan và trực tiếp trải nghiệm các mô hình của Thao trường An toàn điện và nhận diện mối nguy.

Thao trường An toàn điện và nhận diện mối nguy được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đầu tư xây dựng nhằm tạo môi trường huấn luyện trực quan, sát với thực tế sản xuất. Tại đây, người lao động được tiếp cận, nhận diện và trải nghiệm các tình huống có nguy cơ mất an toàn, qua đó nâng cao kỹ năng phòng ngừa tai nạn trong quá trình làm việc. Mô hình cũng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện và xây dựng văn hóa an toàn trong toàn Tổng công ty.

Điểm nổi bật của thao trường là phương pháp huấn luyện gắn lý thuyết với thực hành. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức, người học được trực tiếp quan sát, thực hành và xử lý các tình huống mô phỏng từ thực tế sản xuất. Qua đó, người lao động từng bước nâng cao khả năng nhận diện mối nguy, chủ động phòng ngừa rủi ro và hình thành thói quen tuân thủ các quy định, quy trình an toàn.

Hiện thao trường đã phục vụ 18 lớp huấn luyện; dự kiến trong năm 2026 có khoảng 2.500 người lao động được tham gia trải nghiệm thực tế. Thời gian tới, NEPC dự kiến tổ chức đào tạo khoảng 3.500 lượt học viên là người lao động EVNNPC mỗi năm, đồng thời đáp ứng nhu cầu đào tạo của các đơn vị có nhu cầu.

Qua tham quan và trải nghiệm thực tế, các đại biểu có thêm góc nhìn về phương pháp tổ chức huấn luyện an toàn, đặc biệt là việc mô phỏng những tình huống, mối nguy có thể phát sinh trong quá trình sản xuất, giúp người lao động nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý nguy cơ mất an toàn.