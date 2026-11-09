Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) sắp chi hơn 116 tỷ đồng tiền trả cổ tức

Dự kiến chi hơn 116 tỷ đồng trả cổ tức

CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa (mã ck: VLB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2026 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/11.

Theo đó, VLB sẽ tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng. Với hơn 46,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp cần chi khoảng 116,8 tỷ đồng cho đợt tạm ứng này. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 17/12.

Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai là cổ đông lớn nhất khi sở hữu 49,08% vốn, tính đến ngày 30/6/2026. Với tỷ lệ sở hữu này, cổ đông lớn nhất của VLB dự kiến nhận hơn 57,3 tỷ đồng cổ tức trong đợt này.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Đầu tư KSB, công ty con do CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã ck: KSB) sở hữu 100% vốn, đang nắm 21,95% cổ phần VLB và dự kiến nhận khoảng 25,6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông năm 2026 thông qua, VLB dự kiến chia cổ tức năm nay với tỷ lệ tối thiểu 35%.

Như vậy, sau đợt tạm ứng 25% nói trên, cổ đông VLB vẫn có khả năng nhận thêm cổ tức nếu doanh nghiệp thực hiện phần còn lại theo kế hoạch. Đáng chú ý, VLB từng chi trả cổ tức cao hơn mức kế hoạch, như năm 2025 doanh nghiệp đã trả cổ tức với tỷ lệ 49%. Do đó, mức cổ tức tối thiểu 35% được thông qua cho năm 2026 chưa nhất thiết là tỷ lệ cuối cùng mà cổ đông VLB có thể nhận.

Lợi nhuận 9 tháng vượt xa kỷ lục cả năm 2025

Kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh là một trong những cơ sở để VLB thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Báo cáo tài chính quý III năm 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất Vật liệu xây dựng Biên Hòa ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 442 tỷ đồng, tăng gần 35% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp bứt phá mạnh mẽ hơn khi đạt mức 153 tỷ đồng, tăng 86%.

Nhờ giá bán và sản lượng tiêu thụ đồng pha đi lên, tốc độ tăng doanh thu đạt gần 35%, vượt xa mức tăng chưa đến 18% của giá vốn hàng bán. Biên lợi nhuận gộp nhờ đó được mở rộng từ mức 25,1% lên 34,6%.

Ngoài lợi nhuận từ kinh doanh cốt lõi, nguồn thu nhập từ lãi tiền gửi ngân hàng cũng đóng góp tích cực vào kết quả chung khi tăng hơn gấp đôi lên gần 18 tỷ đồng. Khép lại quý III, công ty chủ quản 5 mỏ đá tại Đồng Nai báo lãi ròng hơn 117 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu của công ty đạt hơn 1.230 tỷ đồng, tăng gần 15%. Lợi nhuận gộp đạt hơn 407 tỷ đồng, tăng 40%. Lãi ròng lũy kế ghi nhận gần 566 tỷ đồng, cao gấp 2,8 lần cùng kỳ và vượt xa mức kỷ lục 301 tỷ đồng của toàn bộ năm tài chính 2025.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành hơn 87% kế hoạch doanh thu và vượt mức 2,5 lần chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng được giao phó cho cả năm 2026.