Xây dựng và quảng bá hình ảnh Hưng Yên năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa đến với bạn bè quốc tế

Chùa Chuông - một trong những điểm di tích tiêu biểu trong trục trung tâm di sản Phố Hiến, Hưng Yên. (Ảnh: Mai Hương)

Phố Hiến: “Địa chỉ văn hóa” của Hưng Yên

Nhắc đến Hưng Yên là nhắc đến một vùng đất văn hiến, nơi những giá trị lịch sử, văn hóa được bồi đắp qua nhiều thế kỷ. Trong dòng chảy ấy, Phố Hiến là một dấu ấn đặc biệt.

Từng là thương cảng sầm uất bậc nhất Đàng Ngoài vào thế kỷ XVII-XVIII, Phố Hiến không chỉ là nơi giao thương mà còn là không gian giao lưu, tiếp biến văn hóa Đông-Tây. Những dấu tích của một thời “trên bến dưới thuyền” vẫn hiện diện trong hệ thống di tích, kiến trúc, lễ hội và đời sống văn hóa của vùng đất này.

Ngày nay, những giá trị ấy trở thành một phần quan trọng trong câu chuyện mà Hưng Yên muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế: một địa phương có chiều sâu lịch sử, giàu truyền thống văn hiến nhưng không đứng ngoài nhịp phát triển hiện đại.

Sau sáp nhập, không gian văn hóa của Hưng Yên càng được mở rộng, tạo nên một hệ sinh thái di sản phong phú. Theo các nguồn thông tin của tỉnh, Hưng Yên hiện có 3.716 di tích, trong đó có 6 di tích và cụm di tích quốc gia đặc biệt, 284 di tích cấp quốc gia, 884 di tích cấp tỉnh và 10 bảo vật quốc gia; cùng 29 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và hơn 1.100 lễ hội truyền thống.

Đằng sau những con số ấy là một kho tàng văn hóa có khả năng tạo nên sức hấp dẫn riêng cho địa phương.

Đó là Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến với những công trình tiêu biểu như Văn Miếu Xích Đằng, chùa Chuông; là chùa Thái Lạc, đền An Xá; là Khu di tích Đa Hòa - Dạ Trạch gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử - Tiên Dung; là chùa Keo và Khu lăng mộ, đền thờ các vị vua triều Trần. Khu di tích Đa Hòa - Dạ Trạch được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt năm 2024, tiếp tục bổ sung một điểm nhấn quan trọng vào bản đồ di sản của Hưng Yên.

Không chỉ có những di sản vật thể, Hưng Yên còn sở hữu đời sống văn hóa phi vật thể giàu sức sống với các lễ hội, nghệ thuật dân gian và tri thức dân gian được trao truyền qua nhiều thế hệ. Những giá trị ấy tạo nên một “chất liệu” đặc biệt để địa phương xây dựng hình ảnh và quảng bá với thế giới.

Nghệ thuật hát trống quân của Hưng Yên là di sản văn hoá phi vật thể quốc gia. (Nguồn: baodautu.vn)

Di sản - “cầu nối” đưa Hưng Yên đến gần hơn với thế giới

Một trong những điểm đáng chú ý trong định hướng phát triển của Hưng Yên là đưa văn hóa trở thành một nguồn lực trong quá trình hội nhập.

UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 27/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược truyền thông quảng bá hình ảnh Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng và quảng bá hình ảnh Hưng Yên năng động, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và có môi trường đầu tư hấp dẫn đến với bạn bè quốc tế; góp phần nâng cao vị thế, uy tín và sức cạnh tranh của tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế.

Đây là hướng tiếp cận phù hợp với lợi thế riêng của Hưng Yên. Bởi sức hấp dẫn của một địa phương trên bản đồ quốc tế không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng, quy mô công nghiệp hay khả năng thu hút đầu tư, mà còn ở câu chuyện về con người, lịch sử, văn hóa và những giá trị khác biệt.

Với Hưng Yên, câu chuyện đó có thể bắt đầu từ Phố Hiến, từ những di tích cổ kính, những lễ hội truyền thống, những làn điệu dân gian; và tiếp nối bằng câu chuyện về một địa phương đang vươn lên mạnh mẽ trong công nghiệp, thương mại, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo.

Đó cũng là cách để văn hóa trở thành “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại, giữa Hưng Yên với bạn bè quốc tế.

Những năm gần đây, việc số hóa và đưa di sản lên các nền tảng truyền thông mới đang mở thêm không gian để những giá trị ấy tiếp cận công chúng rộng hơn. Hưng Yên đã triển khai số hóa 13 khu, điểm du lịch, xây dựng bảng quét QR code thông tin du lịch tại các điểm đến và đẩy mạnh giới thiệu điểm đến trên nền tảng mạng xã hội.

Trong một thế giới mà hành trình tìm hiểu điểm đến ngày càng bắt đầu từ môi trường số, đây là cách để những câu chuyện tưởng như chỉ hiện diện trong không gian làng quê, đình, đền, chùa hay lễ hội có thể bước ra một không gian rộng lớn hơn.

Hưng Yên ngày nay. (Nguồn: Tạp chí Quản lý Nhà nước)

Năng động trong phát triển, thân thiện trong hội nhập

Nếu di sản tạo nên chiều sâu thì sự năng động của nền kinh tế tạo nên diện mạo mới của Hưng Yên.

Theo Kế hoạch, thông qua các hoạt động truyền thông đối ngoại, tỉnh sẽ tăng cường giới thiệu tiềm năng, thế mạnh về kinh tế, công nghiệp, thương mại, du lịch, văn hóa và nguồn nhân lực; qua đó thu hút đầu tư nước ngoài, mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy giao lưu văn hóa, thương mại và du lịch.

Mục tiêu ấy cho thấy quảng bá hình ảnh địa phương được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với phát triển kinh tế - xã hội.

Một nhà đầu tư tìm đến Hưng Yên cần nhìn thấy môi trường đầu tư hấp dẫn. Một doanh nghiệp quốc tế cần nhận diện được cơ hội hợp tác. Một du khách cần tìm thấy những câu chuyện đủ sức hấp dẫn để lựa chọn Hưng Yên là điểm đến. Và với mỗi đối tác quốc tế, hình ảnh về con người Hưng Yên - thân thiện, cởi mở, giàu truyền thống nhưng năng động - cũng là một phần quan trọng của sức hấp dẫn địa phương.

Định hướng đến năm 2045, Hưng Yên đặt mục tiêu xây dựng hình ảnh trở thành địa phương phát triển hiện đại, văn minh, xanh và bền vững của vùng Đồng bằng sông Hồng; là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và du khách nước ngoài.

Cùng với đó, Hưng Yên phấn đấu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics và đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh cao; đồng thời giữ gìn, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa truyền thống, di sản lịch sử và bản sắc địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế.

Để hiện thực hóa tầm nhìn này, tỉnh sẽ xây dựng nội dung và thông điệp truyền thông quảng bá hình ảnh Hưng Yên; thiết lập hệ sinh thái truyền thông số toàn diện; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành và huy động nguồn lực xã hội; phát triển nhân lực và năng lực truyền thông; đồng thời tăng cường giám sát, đánh giá và điều chỉnh linh hoạt.

Đặc biệt, tỉnh định hướng hình thành cơ sở dữ liệu số dùng chung phục vụ truyền thông quảng bá hình ảnh Hưng Yên; bảo đảm các kênh truyền thông đối ngoại chủ lực có nội dung bằng tiếng nước ngoài phù hợp; tăng cường hiển thị thông tin tích cực về Hưng Yên trên các nền tảng số, mạng xã hội và các kênh truyền thông có khả năng tiếp cận công chúng quốc tế.

Từ những định hướng ấy, hình ảnh Hưng Yên được kỳ vọng sẽ được kể bằng một ngôn ngữ mới: hiện đại hơn, trực quan hơn và gần gũi hơn với công chúng quốc tế, nhưng vẫn giữ được cốt lõi văn hóa của vùng đất.

Bởi vậy, quảng bá Hưng Yên ra thế giới không chỉ là quảng bá một địa danh. Đó là giới thiệu một vùng đất từng là điểm giao thương quốc tế của Phố Hiến; một không gian lưu giữ những di sản văn hóa quý giá; một cộng đồng giàu truyền thống; đồng thời là một địa phương đang mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối và chủ động hội nhập.

Với cách tiếp cận đó, Hưng Yên đang từng bước xây dựng một thương hiệu địa phương có chiều sâu, giàu truyền thống để tạo bản sắc, năng động để tạo sức cạnh tranh, thân thiện để mở rộng kết nối và hiện đại để tự tin bước vào tương lai.

Đó cũng là nền tảng để Hưng Yên đưa câu chuyện của mình đến gần hơn với bạn bè quốc tế, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, năng động, hội nhập và phát triển bền vững.