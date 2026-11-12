Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1202, ngày 3-7-2026 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong phạm vi cả nước đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh.

Nhân viên kiểm tra chất lượng công trình tại một dự án xây dựng trên địa bàn phường Nam Nha Trang.

Theo đó, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu 100% công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng được đào tạo phù hợp khung năng lực và vị trí việc làm. Tỉnh đặt mục tiêu đào tạo tối thiểu 500 lượt nhân sự về nghiệp vụ; hình thành, phát triển đội ngũ 30 chuyên gia có năng lực chuyên sâu về các thành phần của hạ tầng chất lượng quốc gia, trong đó đào tạo, thu hút ít nhất 3 chuyên gia đủ năng lực tham gia hoạt động trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế.

Đồng thời, phấn đấu ít nhất 3 trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc khối ngành kỹ thuật, công nghệ và kinh tế tích hợp nội dung đào tạo tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng vào chương trình phù hợp; ít nhất 1.000 lượt nhân sự doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được bồi dưỡng, trong đó 80% đạt chuẩn khung năng lực.

Để thực hiện các mục tiêu nêu trên, tỉnh đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách; đào tạo nhân lực cơ quan nhà nước; phát triển chuyên gia, giảng viên và tăng cường hợp tác quốc tế. Đồng thời, xây dựng nguồn nhân lực của doanh nghiệp về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng gắn với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; lồng ghép hoạt động đào tạo tại các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đổi mới phương thức đào tạo theo hướng hiện đại, linh hoạt trên nền tảng số; tăng cường huy động, đa dạng hóa nguồn lực và nâng cao hiệu quả phối hợp triển khai.

Tỉnh chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh về nâng cao năng lực tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, các hệ thống quản lý tiên tiến và công cụ cải tiến năng suất, chất lượng. Đồng thời, đào tạo, hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu về các yêu cầu kỹ thuật mới liên quan đến Hộ chiếu số sản phẩm (Digital Product Passport), cơ chế điều chỉnh carbon biên giới (CBAM) và các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội, quản trị (ESG)…