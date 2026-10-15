Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành

Đưa Ninh Cơ thành Khu kinh tế biển tổng hợp

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết, từ ngày 1/7/2025, việc sắp xếp đơn vị hành chính đã được triển khai, trong đó tỉnh Ninh Bình mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập ba địa phương là Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định. Điều này tác động rất lớn đến cấu trúc không gian và điều kiện phát triển kinh tế - xã hội mới của địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại Hội nghị.

Thứ trưởng kỳ vọng, việc xác định các chức năng, định hướng phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ sẽ là một trong những động lực tạo đột phá trong phát triển kinh tế địa phương.

Thứ trưởng mong muốn, tại hội nghị, các chuyên gia và thành viên hội đồng sẽ trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện nội dungQuy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, phục vụ công tác quy hoạch và phát triển của tỉnh Ninh Bình.

Trình bày nội dung quy hoạch, đại diện đơn vị tư vấn cho biết, trên cơ sở định hướng, sau khi sáp nhập 3 tỉnh, tỉnh Ninh Bình đã lập triển khai điều chỉnh quy hoạch tỉnh trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị hành chính Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định.

Trong đó xác định Khu kinh tế Ninh Cơ là một trong những khu vực trọng điểm, động lực quan trọng trong không gian phát triển cũng như tạo ra sự đột phá phát triển về mặt hạ tầng, kinh tế cho tỉnh Ninh Bình trong tương lai.

Theo nội dung quy hoạch, Khu kinh tế Ninh Cơ đã được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 14/1/2025, với diện tích khoảng 13.950ha.

Mục tiêu xây dựng và phát triển trở thành khu kinh tế ven biển tổng hợp, đa ngành, đa chức năng, là trọng điểm phát triển mang tính đột phá của tỉnh với cơ sở hạ tầng đồng bộ, có môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi; trung tâm kinh tế biển phát triển có chức năng hỗ trợ, bổ sung qua lại với các khu kinh tế ven biển khác, tạo động lực phát triển cho vùng đồng bằng sông Hồng, vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ.

Thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình, đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2771/QĐ-TTg ngày 22/12/2025.

UBND tỉnh Ninh Bình đã giao Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh là cơ quan tổ chức lập quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ.

Toàn cảnh hội nghị thẩm định Quy hoạch chung Khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Ninh Bình.

Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới khu kinh tế đã được thành lập theo Quyết định số 88 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc 4 đơn vị hành chính cấp xã và phần bãi bồi, bao gồm: Xã Rạng Đông; xã Hải Thịnh; một phần xã Quỹ Nhất; một phần xã Hải Xuân và vùng bãi bồi, vùng mặt nước biển.

Phạm vi nghiên cứu gồm phạm vi lập quy hoạch khoảng 13.950ha đất liền và phạm vi nghiên cứu quy hoạch mở rộng khoảng 16.000 ha mặt biển.

Theo mô hình cấu trúc phát triển, quy hoạch xác định phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ trở thành Khu kinh tế biển tổng hợp, hiện đại, trung tâm dịch vụ, logistics, theo mô hình đô thị - công nghiệp - dịch vụ xanh và thông minh.

Mô hình cấu trúc phát triển gồm 3 trục kết nối: Tỉnh lộ 490, cao tốc Cao Bồ - Ninh Cơ, trục đường ven biển; 3 hành lang sinh thái: Hành lang du lịch và dịch vụ ven biển, hành lang sông Ninh Cơ, hành lang sông Đáy; 3 trung tâm động lực: Trung tâm khu kinh tế tại cửa sông Ninh Cơ, trung tâm khu công nghiệp cảng biển, trung tâm khu đô thị dịch vụ và đổi mới sáng tạo; 3 phân vùng phát triển: Khu 1 - Khu Đô thị dịch vụ, du lịch; Khu 2 - Đô thị dịch vụ hỗ trợ công nghiệp; Khu 3 - Khu Công nghiệp, đô thị, dịch vụ cảng biển.

Nghiên cứu toàn diện để xây dựng quy hoạch hiệu quả

Đại diện cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, ông Vũ Anh Tú, Phó vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc (Bộ Xây dựng) đánh giá, đồ án quy hoạch đã xác lập định hướng phát triển Khu kinh tế Ninh Cơ theo hướng đa ngành, gắn kết giữa công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch.

Định hướng này cơ bản phù hợp với chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, đồng thời đặt ra các yêu cầu về hạ tầng chiến lược, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm bảo đảm hiệu quả phát triển và đầu tư.

Tuy nhiên, một số nội dung có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và tính khả thi của đồ án vẫn cần được tiếp tục rà soát, hoàn thiện…

Tại hội nghị, đại diện các Bộ, ngành, hiệp hội và chuyên gia cơ bản nhất trí với các nội dung báo cáo. Đồng thời, đóng góp các đề xuất và bổ sung các đánh giá để hoàn thiện nội dung quy hoạch.

Ông Hồ Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

TS.KTS Nguyễn Xuân Hinh, nguyên Trưởng Khoa quy hoạch đô thị và nông thôn, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đánh giá, đồ án nghiên cứu công phu, có chất lượng cao, đáp ứng theo quy định pháp lý, các yêu cầu của quyết định phê duyệt nhiệm vụ.

Đồng thời đề nghị, lý do và sự cần thiết lập quy hoạch cần nhấn mạnh thêm lợi thế đặc trưng của khu vực nghiên cứu hình thành khu kinh tế biển, ngoài các kết nối vùng về giao thông thủy nội địa, đường bộ, hàng không cần nhấn mạnh thêm khả năng hình thành cảng biển, đây là điều kiện quyết định để hình thành khu kinh tế biển.

Về bản vẽ quy hoạch, sơ đồ và bản đồ, theo ông Hinh, đơn vị tư vấn cần rà soát chỉnh sửa, bổ sung nội dung các sơ đồ, bản vẽ cho phù hợp nội dung thuyết minh, trong đó bổ sung bản vẽ sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế, công trình hạ tầng xã hội.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cảm ơn các ý kiến đóng góp, đồng thời đề nghị cơ quan tư vấn và ban quản lý khu kinh tế tiếp thu đầy đủ các ý kiến của hội đồng, hoàn thiện quy hoạch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn nhận định, quy hoạch đã đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ phát triển kinh tế, bước đầu đáp ứng các yêu cầu đặt ra.

Tuy nhiên, Thứ trưởng cho biết, vẫn còn một số vấn đề cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện. Những ý kiến của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện quy hoạch.

Thứ trưởng lưu ý, cần nghiên cứu toàn diện, kỹ lưỡng để xây dựng được quy hoạch thực sự hiệu quả, có khả năng thu hút đầu tư và phát triển kinh tế. Bên cạnh đó, cần rà soát kỹ lưỡng lại cơ sở pháp lý, đặt khu kinh tế trong mối quan hệ với toàn vùng, quan tâm đến kết nối giao thông, đánh giá đầy đủ những khó khăn về địa hình, địa chất…

Đề án quy hoạch cần giải quyết được các vấn đề liên kết vùng đến định hướng phát triển kinh tế, phát triển đô thị và khả năng thích ứng với những biến động trong tương lai.

Trang Lê