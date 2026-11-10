Xây dựng và phát triển chuyên trang 'Mở sách cùng VTV' trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo

Quang cảnh Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác xây dựng, phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV". (Ảnh: Ban tổ chức)

Dự và chứng kiến lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành và cơ quan báo chí.

Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, việc kết nối hoạt động xuất bản với nền tảng truyền hình số được xem là hướng đi thiết thực, góp phần phát huy nguồn lực xã hội, đổi mới phương thức lan tỏa tri thức và đưa văn hóa đọc thích ứng với môi trường số.

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Ban tổ chức)

Sự kiện mở ra hướng phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản, thư viện với đơn vị vận hành nền tảng truyền hình số, nhằm phát huy lợi thế của công nghệ và truyền thông trong quảng bá sách, mở rộng khả năng tiếp cận tri thức, góp phần phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Theo nội dung Biên bản ghi nhớ, hai bên tập trung phối hợp triển khai hai nhóm hoạt động chính. Trước hết là xây dựng, phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV" trên VTVgo, với định hướng trở thành không gian giới thiệu sách, tác giả, tác phẩm và kết nối bạn đọc trên môi trường số.

Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy bày tỏ kỳ vọng vào sự phối hợp giữa các đơn vị nhằm thúc đẩy văn hóa đọc phát triển. (Ảnh: Ban tổ chức)

Các bên sẽ phối hợp xây dựng định hướng nội dung, lựa chọn chủ đề, đề xuất danh mục sách và tác giả phù hợp; tổ chức các chương trình giới thiệu sách, giao lưu với tác giả, tọa đàm cùng các hoạt động truyền thông nhằm khơi gợi hứng thú đọc, góp phần hình thành thói quen đọc trong cộng đồng.

Nhóm hoạt động thứ hai là kết nối, phát triển việc giới thiệu và phân phối sách trên VTVgo. Theo đó, các nhà xuất bản, nhà in, đơn vị phát hành và đối tác có nhu cầu sẽ được kết nối để tham gia chương trình. Danh mục đầu sách được đề xuất, nghiên cứu và lựa chọn đưa lên hệ thống; đồng thời triển khai các hoạt động quảng bá, giới thiệu và chương trình bán sách theo chủ đề.

Việc kết hợp nội dung giới thiệu sách với hoạt động phân phối trên cùng một nền tảng được kỳ vọng tạo thêm kênh tiếp cận cho bạn đọc, đồng thời mở rộng cơ hội quảng bá tác phẩm và kết nối giữa các chủ thể trong chuỗi hoạt động xuất bản. Qua đó, sách có thêm không gian hiện diện trên môi trường số, còn người đọc có điều kiện tiếp cận thông tin về sách, tác giả và các giá trị tri thức một cách thuận tiện hơn.

Giới thiệu về mô hình hợp tác xây dựng, phát triển chuyên trang. (Ảnh: Ban tổ chức)

Chương trình còn có sự tham gia của các nhà xuất bản và doanh nghiệp phát hành ngay từ giai đoạn kết nối, xây dựng nguồn sách. Tại lễ ký kết, đại diện một số nhà xuất bản và đơn vị phát hành đã tham gia chương trình, thể hiện sự quan tâm của các chủ thể trong ngành đối với phương thức quảng bá, giới thiệu và phân phối sách trên nền tảng số.

Trong khuôn khổ hợp tác, Cục Xuất bản và Thư viện đảm nhiệm vai trò định hướng, hỗ trợ chuyên môn, tư vấn và hướng dẫn các vấn đề pháp lý liên quan đến xuất bản, in, phát hành và sở hữu trí tuệ.

Cục cũng phối hợp rà soát tính hợp pháp, hợp lệ của sách trong danh mục hợp tác; kết nối các nhà xuất bản, nhà in và đơn vị phát hành tham gia chương trình. Với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản và thư viện, Cục Xuất bản và Thư viện hướng tới thúc đẩy sự gắn kết giữa các lĩnh vực xuất bản, thư viện, truyền thông và công nghệ. Trong đó, phát triển văn hóa đọc được xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với việc tạo dựng môi trường thuận lợi để người dân tiếp cận sách và tri thức, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và người dân ở những địa bàn còn hạn chế về điều kiện tiếp cận sách.

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc phát biểu chia sẻ về việc xây dựng và phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV". (Ảnh: Ban tổ chức)

Về phía Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số chủ trì xây dựng, phát triển và vận hành chuyên trang "Mở sách cùng VTV" trên VTVgo; nghiên cứu phương án kết nối nguồn sách, tổ chức hoạt động giới thiệu, phân phối sách và triển khai truyền thông, quảng bá trên nền tảng. Đây là cơ sở để phát huy thế mạnh về nội dung, công nghệ và khả năng tiếp cận đông đảo khán giả của Đài Truyền hình Việt Nam.

Sự phối hợp giữa hai đơn vị đặt ra yêu cầu kết hợp hài hòa giữa chất lượng nội dung, tính chính xác của thông tin xuất bản với năng lực công nghệ và phương thức tổ chức truyền thông trên môi trường số. Việc lựa chọn sách, xây dựng chủ đề và tổ chức các chương trình giới thiệu cũng cần hướng tới tính đa dạng, có giá trị tri thức, giáo dục và văn hóa, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm bạn đọc.

Đại diện Cục Xuất bản và Thư viện và Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số thực hiện ký kết. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang tác động ngày càng sâu rộng đến đời sống văn hóa, việc mở rộng không gian tiếp cận sách trên các nền tảng số đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông, quảng bá và phát triển thị trường xuất bản. Sách cần được giới thiệu bằng những hình thức phù hợp với thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng hiện nay, nhất là thế hệ trẻ, đồng thời vẫn bảo đảm giá trị nội dung và chất lượng tri thức.

Xây dựng chuyên trang "Mở sách cùng VTV" trên VTVgo có ý nghĩa ở cả phương diện truyền thông văn hóa và kết nối thị trường sách. Nếu được triển khai hiệu quả, chuyên trang có thể trở thành địa chỉ giới thiệu sách thường xuyên, tạo cơ hội để tác giả, tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc; đồng thời hỗ trợ các nhà xuất bản, đơn vị phát hành mở rộng kênh quảng bá và phân phối.

Đáng chú ý, định hướng hợp tác không dừng ở việc đưa danh mục sách lên nền tảng. Các chương trình giao lưu, tọa đàm, giới thiệu tác giả, tác phẩm có thể tạo thêm chiều sâu cho hoạt động truyền thông, giúp bạn đọc hiểu hơn về giá trị nội dung, bối cảnh ra đời và ý nghĩa của từng cuốn sách. Từ đó, việc tiếp cận sách không chỉ gắn với nhu cầu tìm kiếm, mua và sở hữu sách, mà còn mở rộng thành quá trình khám phá, trao đổi và tiếp nhận tri thức.

Các đại biểu tại buổi lễ ký kết. (Ảnh: Ban tổ chức)

Thông qua Biên bản ghi nhớ, các bên sẽ tiếp tục phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai theo từng giai đoạn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nguồn lực của mỗi đơn vị. Hiệu quả của chương trình sẽ được thể hiện qua chất lượng nội dung chuyên trang, khả năng kết nối các nhà xuất bản, đơn vị phát hành và mức độ tiếp cận của công chúng.

Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc về sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam; sự phối hợp tích cực của Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số cùng các đơn vị liên quan trong quá trình chuẩn bị và tổ chức lễ ký kết. Đồng chí nhấn mạnh, việc hợp tác xây dựng, phát triển chuyên trang "Mở sách cùng VTV" là hoạt động thiết thực nhằm đổi mới phương thức giới thiệu, quảng bá sách trong bối cảnh chuyển đổi số.

Thông qua việc kết nối thế mạnh của ngành xuất bản với truyền hình và công nghệ số, chương trình được kỳ vọng tạo thêm không gian giới thiệu tác giả, tác phẩm, mở rộng kênh phân phối, đưa sách đến gần hơn với công chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Cục Xuất bản và Thư viện cam kết phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số trong định hướng nội dung, hỗ trợ chuyên môn, kết nối các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về tính pháp lý và bản quyền xuất bản phẩm. Đồng chí Lưu Đình Phúc mong muốn các đơn vị tiếp tục đồng hành, tích cực triển khai các nội dung đã thống nhất, đưa chương trình sớm đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, góp phần lan tỏa tri thức, thúc đẩy văn hóa đọc và xây dựng xã hội học tập.

Trong một môi trường truyền thông ngày càng đa dạng, việc kết nối sách với nền tảng truyền hình số mở thêm cơ hội để tri thức hiện hữu gần gũi hơn trong đời sống. "Mở sách cùng VTV" được kỳ vọng sẽ góp phần tạo dựng một không gian văn hóa đọc trên môi trường số, khuyến khích thói quen đọc, thúc đẩy xã hội học tập và lan tỏa các giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam.