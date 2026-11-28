Lễ khởi động dự án có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinamilk; đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường; lãnh đạo Vườn quốc gia Cúc Phương; cùng các tình nguyện viên và gần 80 cán bộ, nhân viên Vinamilk. (ẢNH: VI NAM/VNM)

Ngày 28/11, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp Vườn quốc gia Cúc Phương khởi động Dự án Cánh rừng Net Zero Vinamilk (Dự án). Dự án có quy mô 10 ha, dự kiến trồng 16.000 cây bản địa, góp phần phục hồi những khoảng đất trống giữa khu rừng già Cúc Phương.

Phục hồi những khoảng trống giữa rừng già

Dự án Cánh rừng Net Zero Vinamilk được triển khai nhằm phục hồi 10 ha đất trống hoặc chỉ có cây bụi. Khoảng 16.000 cây bản địa, trong đó có các loài kim giao, chò chỉ, sẽ được trồng bổ sung. Việc lựa chọn cây dựa trên điều kiện sinh thái địa phương và mục tiêu từng bước khôi phục cấu trúc rừng nhiều tầng đặc trưng của Cúc Phương.

Được thành lập năm 1962, Cúc Phương là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam. Nơi đây lưu giữ một trong những hệ sinh thái rừng mưa nhiệt đới trên núi đá vôi nguyên sinh hiếm hoi ở miền Bắc. Với cấu trúc rừng nhiều tầng, nhiều cây đại thụ và lượng sinh khối lớn tích lũy qua thời gian, khu rừng được xem là một kho lưu giữ carbon tự nhiên quan trọng. Đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Tuy nhiên, xen giữa những diện tích rừng lâu đời vẫn còn những khoảng trống cần được phục hồi. Đặc điểm địa hình núi đá vôi, tầng đất mỏng, nghèo dinh dưỡng cùng sự cạnh tranh của cây bụi và dây leo khiến quá trình tái sinh tự nhiên tại một số khu vực gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Lê Hoàng Minh, Giám đốc Điều hành Sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk, điểm khác biệt của dự án lần này là sự chuyển đổi trong tư duy trồng rừng.

"Nếu chương trình Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam trước đây tập trung lan tỏa phong trào trồng cây, cải thiện môi trường sống, thì Cánh rừng Net Zero hướng tới xây dựng và duy trì một hệ sinh thái rừng bền vững" - Lãnh đạo Vinamilk chia sẻ.

Mục tiêu không chỉ là số lượng cây được trồng mà còn là khả năng sinh trưởng, phát triển của cây trong dài hạn. Khi rừng được phục hồi, hệ sinh thái sẽ góp phần giữ đất, giữ nước, hấp thụ carbon, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đáng chú ý, Vinamilk cam kết phối hợp chăm sóc, bảo vệ để ít nhất 85% số cây được trồng có thể sống và phát triển. Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng Vườn quốc gia Cúc Phương thực hiện chăm sóc, trồng dặm, bảo vệ và theo dõi định kỳ sự phát triển của cây.

Công tác kiểm tra, đánh giá tỷ lệ sống sẽ được hai bên phối hợp thực hiện thông qua theo dõi, kiểm đếm và đánh giá thực tế tình trạng sinh trưởng. Vườn quốc gia Cúc Phương trực tiếp xây dựng, triển khai phương án phục hồi rừng, đồng thời giám sát và đánh giá hiệu quả dự án.

Ông Lê Hoàng Minh cho biết, sự tham gia của cộng đồng địa phương cũng là yếu tố quan trọng để bảo đảm tính bền vững. Lực lượng tại địa phương có thể phối hợp với Ban quản lý Vườn quốc gia trong các hoạt động chăm sóc, bảo vệ rừng. Qua đó, dự án có thể tạo thêm sinh kế cho người dân thông qua việc tham gia các hoạt động lâm sinh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm sau khi trồng những cây đầu tiên của Dự án. (ẢNH: VI NAM/VNM)

Kiên định lộ trình Net Zero 2050

Cánh rừng Net Zero tại Cúc Phương tiếp nối những nỗ lực của Vinamilk trong triển khai các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Trước đó, năm 2023, cùng thời điểm công bố cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, doanh nghiệp đã khởi động Cánh rừng Net Zero đầu tiên tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau.

Dự án tại Cà Mau tập trung khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh tự nhiên 25 ha rừng ngập mặn. Đến cuối năm 2025, khu vực khoanh nuôi ghi nhận khoảng 37.500 cây mắm, với chiều cao chủ yếu trên một mét. Khi hoàn thành, dự án dự kiến có khả năng hấp thụ 62.000-73.000 tấn carbon tương đương.

Theo đại diện Vinamilk, hai dự án có cách tiếp cận khác nhau, phù hợp với đặc điểm của từng hệ sinh thái. Nếu tại Mũi Cà Mau, doanh nghiệp tập trung phát huy khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng ngập mặn thông qua khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, thì tại Cúc Phương, giải pháp trọng tâm là trồng bổ sung cây bản địa để phục hồi hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi.

Điểm chung là tôn trọng đặc tính tự nhiên của từng khu rừng, tạo điều kiện để hệ sinh thái tiếp tục phát triển và tái sinh trong dài hạn.

Từ năm 2023, Vinamilk đã công bố cam kết và lộ trình tiến tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Doanh nghiệp triển khai đồng bộ các giải pháp giảm phát thải trong sản xuất, chuyển đổi năng lượng xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển nông nghiệp bền vững và quản trị phát thải trong toàn chuỗi giá trị.

Năm 2025, tổng phát thải khí nhà kính phạm vi 1 và 2 của Vinamilk giảm gần 10% so với năm cơ sở 2022. Đến nay, doanh nghiệp có 4 đơn vị đạt trung hòa carbon ở hai phạm vi này. Lộ trình giảm phát thải của Vinamilk cũng được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học, với các cột mốc cụ thể đến năm 2035 và mục tiêu Net Zero được đăng tải trên website của Sáng kiến Mục tiêu dựa trên Khoa học (SBTi).

Ông Lê Hoàng Minh nhấn mạnh, trồng rừng là một trong những cấu phần trong chiến lược phát triển bền vững của Vinamilk. Doanh nghiệp không đặt nặng việc quy đổi lượng carbon hấp thụ thành những con số hay xem đây là mục tiêu duy nhất của hoạt động trồng rừng.

"Điều quan trọng hơn là góp phần bảo vệ môi trường, lan tỏa ý thức trách nhiệm và khuyến khích cộng đồng chung tay phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên"- Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk nói.

Về định hướng thời gian tới, Vinamilk mong muốn tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đơn vị có năng lực để phát triển những cánh rừng mới. Tuy nhiên, doanh nghiệp không đặt nặng số lượng dự án mở rộng. Theo ông Minh, yếu tố quyết định là lựa chọn được đối tác phù hợp, có đủ năng lực và cùng cam kết tạo ra những giá trị bền vững, lâu dài cho hệ sinh thái.

Với cách tiếp cận này, Cánh rừng Net Zero Vinamilk tại Cúc Phương không chỉ là hoạt động trồng cây đơn thuần mà còn hướng tới phục hồi thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững.

Vinamilk cam kết phối hợp chăm sóc, bảo vệ để ít nhất 85% số cây được trồng có thể sống và phát triển. Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp sẽ đồng hành cùng Vườn quốc gia Cúc Phương thực hiện chăm sóc, trồng dặm, bảo vệ và theo dõi định kỳ sự phát triển của cây. (ẢNH: VI NAM/VNM)