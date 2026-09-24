Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (VHF) sắp chi hơn 6 tỷ đồng trả cổ tức

VinaFood1 dự kiến nhận hơn 3 tỷ đồng

CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà (mã ck: VHF) thông báo ngày 2/10 tới đây sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, tỷ lệ 2,9%. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu VHF sẽ nhận 290 đồng cổ tức.

Với 21,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VHF dự kiến chi hơn 6 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Ngày thanh toán dự kiến là 22/10.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc (VinaFood1) hiện là cổ đông lớn nhất tại VHF, sở hữu gần 11 triệu cổ phiếu, tương ứng 51% vốn điều lệ. Với tỷ lệ sở hữu này, nếu đợt chi trả được thực hiện theo kế hoạch, VinaFood1 dự kiến nhận hơn 3 tỷ đồng cổ tức.

Trước đó, Công ty TNHH Xây dựng HTB, một cổ đông lớn của VHF, đã đăng ký thoái toàn bộ gần 5,2 triệu cổ phiếu đang nắm giữ, tương đương 24% vốn điều lệ. Theo thông tin công bố, HTB đã thoái toàn bộ vốn tại VHF cho người đại diện là bà Mai và em gái ruột là bà Lưu Thị Tuyết Hương.

Lợi nhuận quý II tăng 66%

Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2026, VHF ghi nhận lợi nhuận sau thuế 3,1 tỷ đồng, tăng 66% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu trong kỳ tăng nhẹ, trong khi giá vốn hàng bán giảm 2%, qua đó giúp lợi nhuận gộp tăng 49%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,5 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, chi phí bán hàng tăng 58% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 3%. Dù vậy, nhờ tăng trưởng doanh thu tài chính và lợi nhuận gộp, lợi nhuận sau thuế của VHF vẫn tăng mạnh trong quý II.