Xây dựng tuyến đường trị giá hơn 1.500 tỷ đồng kết nối giao thông Tây Ninh-TPHCM

Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường ĐT.782 kết nối vào đường ĐT.744 với tổng mức đầu tư hơn 1.575 tỷ đồng.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông nhóm B trọng điểm của tỉnh nhằm tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng, tạo trục kết nối chiến lược giữa Tây Ninh và TPHCM, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội liên vùng Đông Nam Bộ.

Dự án đường ĐT.782 kết nối vào đường ĐT.744 nằm trên địa bàn xã Truông Mít và xã Hưng Thuận là tuyến giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc kết nối giữa các trục giao thông chính trong khu vực.

Việc hoàn thiện tuyến đường không chỉ nhằm từng bước hoàn chỉnh mạng lưới giao thông tỉnh Tây Ninh theo quy hoạch, mà còn tạo ra trục kết nối chiến lược giữa các tuyến đường ĐT.789, ĐT.782 và ĐT.744.

Qua đó, dự án sẽ giúp rút ngắn hành trình vận chuyển, hỗ trợ lưu thông hàng hóa liên vùng giữa Tây Ninh với TPHCM đồng thời tháo gỡ triệt để các điểm nghẽn tại những nút giao cắt dân sinh trên tuyến ĐT.782, giảm áp lực giao thông cho các tuyến hiện hữu và nâng cao an toàn cho người dân.

Ảnh minh hoạ - Ảnh: TTXVN

Việc đầu tư tuyến đường kết nối này không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân hai xã Truông Mít và Hưng Thuận, mà còn khai thác hiệu quả quỹ đất dọc hai bên tuyến, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư vào công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời củng cố vững chắc thế trận quốc phòng - an ninh tại địa bàn giáp ranh.

Theo Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm đã ban hành, Dự án đường ĐT.782 kết nối vào đường ĐT.744 có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 9,4km, thuộc công trình giao thông cấp II (cấp kỹ thuật cấp III).

Tuyến đường có điểm đầu giao với đường ĐT.784 (tại ngã ba Bàu Đồn) và điểm cuối giáp với cầu kết nối số 1 (công trình do TPHCM đầu tư bắc qua sông Sài Gòn). Toàn tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn tốc độ 80 km/h, mặt đường bê tông nhựa cấp cao A1. Quy mô phần đường bao gồm 6 làn xe, với bề rộng nền đường đạt 22,5 m.

Song song với phần đường, dự án tiến hành xây dựng mới 2 công trình cầu bê tông cốt thép gồm cầu Bến Sắn và cầu Kênh Đông. Hai cây cầu này được thiết kế đồng bộ quy mô 6 làn xe với bề rộng khổ cầu 22,5m, đáp ứng tải trọng thiết kế HL93. Ngoài ra, công trình cũng tích hợp đầy đủ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, tường chắn và an toàn giao thông hiện đại.

Dự án có tổng mức đầu tư phê duyệt là hơn 1.575 tỷ đồng. Trong cơ cấu tổng mức đầu tư, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm tỷ trọng lớn nhất với trên 857 tỷ đồng (diện tích sử dụng đất khoảng 32ha, diện tích cần bồi thường khoảng 22,14ha), chi phí xây dựng và thiết bị là trên 564 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, dự phòng và các chi phí khác là gần 154 tỷ đồng.

Về tiến độ, dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý 3/2026; phê duyệt dự án trong quý 4/2026; hoàn tất thiết kế và tổ chức lựa chọn nhà thầu để khởi công xây dựng ngay trong quý 1/2027, hướng tới hoàn thành toàn bộ công trình vào giai đoạn 2029-2030.