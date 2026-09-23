Xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp với Đại đội Biên phòng 213, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tuần tra song phương.

Không để “trống tuyến”

Khi sương sớm còn phủ trên những sườn núi biên giới, tại điểm tập kết, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng On cùng lực lượng tuần tra Đại đội Biên phòng 213, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào, đã có mặt đông đủ.

Sau cuộc trao đổi nhanh về hành trình, đội hình hai bên bắt đầu lên đường. Cung đường tuần tra men theo sườn núi, xuyên qua những lối mòn giữa rừng. Đến cột mốc 222, hai lực lượng cùng kiểm tra hiện trạng mốc giới, đường biên và phát quang, vệ sinh khu vực cột mốc, vun đất, chỉnh trang hàng rào bảo vệ. Những phần việc nhỏ giữa núi rừng biên giới cho thấy sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Tranh thủ giải lao trên đường tuần tra, Thượng tá Hà Văn Chinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng On, thông tin: Đơn vị được giao quản lý, bảo vệ 33,822 km đường biên giới, tiếp giáp với hai xã Nà Toong và Lao Hùng - Phiêng Xa, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào; có cửa khẩu phụ Nà Cài - Sốp Đung và lối mở Keo Muông - Nà Khạng. Địa bàn phụ trách gồm hai xã Yên Sơn và Phiêng Khoài, với 34 bản, trong đó 10 bản giáp biên. Với địa bàn rộng, địa hình phức tạp, cùng với duy trì tuần tra đơn phương, đơn vị chủ động phối hợp tuần tra song phương, không để “trống tuyến”; thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề ngay từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng On phối hợp với Đại đội Biên phòng 213, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tuần tra song phương.

Cùng chung bước chân trên đường biên, Thiếu tá Xu Siệu Menhdaobang, Đại đội trưởng Đại đội Biên phòng 213, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, cho biết: Hai bên duy trì tuần tra song phương mỗi quý một lần và tuần tra đơn phương mỗi tháng một lần. Qua mỗi chuyến tuần tra, lực lượng hai bên có thêm điều kiện nắm tình hình trên tuyến, trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự khu vực biên giới.

Bên cạnh công tác tuần tra song phương, quan hệ phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai bên còn được duy trì thông qua các cuộc hội đàm, giao ban định kỳ; trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Biên phòng Sơn La phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào tổ chức 29 tổ tuần tra song phương. Lực lượng Biên phòng Sơn La cũng tham vấn, hỗ trợ phía bạn bắt giữ 6 vụ, 8 đối tượng, thu giữ ma túy, vũ khí và nhiều tang vật liên quan; đồng thời nắm, xử lý 1.331 tin về tình hình địa bàn, đối tượng..., góp phần xây dựng mối quan hệ phối hợp, tin cậy giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Bình yên từ những bản làng

Rời cung đường tuần tra, câu chuyện được nối dài bởi những bản làng phía sau đường biên. Bản Móng Nặm, xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào nằm giữa trùng điệp núi rừng, với 140 hộ dân sinh sống. Cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn, sinh kế chủ yếu dựa vào nương rẫy. Những diện tích đất vốn quen với cây ngô, sắn đang được người dân thử nghiệm thêm hướng sản xuất mới.

Cán bộ Đồn Biên phòng Chiềng Tương hướng dẫn nhân dân bản Móng Nặm, xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) trồng cây cà phê.

Cuối tháng 5/2026, hơn 6.000 cây cà phê cùng 500 kg phân bón được Đồn Biên phòng Chiềng Tương, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Sơn La hỗ trợ cho 4 hộ dân tại bản Móng Nặm. Cây mới, đất mới, kỹ thuật canh tác cũng mới. Để những cây cà phê vượt qua thời gian đầu bén rễ, người dân Móng Nặm đã mang từng can nước ngược dốc lên núi tưới cây. Công sức ấy đã được đáp lại. Những cây cà phê sau thời gian thích nghi bắt đầu hồi xanh và bén rễ trên đất bạn.

Ông Vieng Thong Vonglokham, Phó Bí thư Đảng ủy xã Móng Nặm, chia sẻ: Việc đưa cây trồng mới vào sản xuất mở thêm cơ hội thay đổi phương thức canh tác, nâng cao hiệu quả kinh tế; đồng thời, thể hiện sự quan tâm, gắn bó giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai bên biên giới.

Đồn Biên phòng Chiềng Tương hỗ trợ nhân dân bản Móng Nặm, xã Móng Nặm, huyện Xiềng Khọ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào trồng cà phê.

Từ những cây cà phê trên đất Móng Nặm, tình đoàn kết tiếp tục được nối dài qua các cặp bản kết nghĩa giữa Sơn La và Hủa Phăn. Chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân hai bên thường xuyên thăm hỏi, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phối hợp giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ đường biên, mốc giới. Cũng từ đó, những mối quan hệ còn gắn bó hơn cả trong từng mái ấm gia đình. Gia đình của vợ chồng anh Lìa Tuấn Anh và chị Tếnh Thị Ly ở bản Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng, là một trong những câu chuyện như thế. Chị Ly có tên quốc tịch Lào, tên là Vanly Tenh, sinh ra và lớn lên tại thị trấn Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn. Còn anh Tuấn Anh là người con ở bản Chiềng Tương. Hai người gặp nhau khi anh sang thăm người thân bên nước bạn Lào, rồi nên duyên vợ chồng. Năm 2021, chị Ly được nhập quốc tịch Việt Nam.

Về Chiềng Tương xây dựng gia đình, chị cùng chồng duy trì nghề trồng lanh, dệt vải, vẽ sáp ong, làm những sản phẩm thủ công mang nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Không dừng ở cách làm truyền thống, gia đình từng bước đưa sản phẩm lên mạng xã hội để quảng bá, tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị trường. Chị Ly tâm sự: Tôi lấy chồng, sinh con và cùng gia đình làm ăn ở Việt Nam. Đây là quê hương thứ hai của tôi. Tôi muốn vừa phát triển kinh tế, vừa giữ nghề truyền thống và giới thiệu những sản phẩm của gia đình đến nhiều người hơn”.

Chị Tếnh Thị Ly, bản Chiềng Tương, xã Lóng Phiêng quảng bá sản phẩm thổ cẩm trên nền tảng xã hội.

Những sợi lanh qua đôi bàn tay chị Ly được nối lại rồi dệt thành tấm vải. Cũng như cuộc đời chị đã nối Sầm Nưa với Sơn La bằng tình yêu, gia đình và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua năm tháng. Bình yên nơi biên giới vì thế không chỉ được tạo nên từ những chuyến tuần tra hay những cột mốc được bảo vệ vững chắc, bình yên còn được xây dựng từ cuộc sống ổn định của người dân, từ sự gắn bó giữa các cộng đồng và từ cả tình yêu không biên giới.

Đại tá Nguyễn Đình Huân, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, cho biết: Công tác đối ngoại biên phòng được triển khai đồng bộ, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới với củng cố quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hỗ trợ nhân dân. Cùng với giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, việc xây dựng mối quan hệ tin cậy với lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền và nhân dân phía bạn góp phần tạo môi trường biên giới hòa bình, ổn định để nhân dân hai bên yên tâm sinh sống, sản xuất.

Chiều xuống trên những dãy núi biên cương. Những người lính lại trở về đơn vị sau hành trình tuần tra. Ở Móng Nặm, những cây cà phê non vẫn đang bén rễ. Trong căn nhà ở Chiềng Tương, những sợi lanh tiếp tục được se thành chỉ, dệt thành vải. Từ những bước chân trên đường biên đến những mùa cây đang được ươm trồng, từ sự phối hợp của lực lượng chức năng, đến tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai bên, tất cả đang cùng góp sức vun đắp tuyến biên giới Sơn La - Hủa Phăn hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.