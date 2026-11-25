Đêm nhạc “Muôn sắc Việt Nam” tại SVĐ Mỹ Đình chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam - Ảnh: ITN.

Ngày 24/11/2026, lần đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên cả nước với hàng trăm hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm di sản - từ diễu hành cổ phục, trình diễn đến triển lãm, chiếu phim, mở cửa miễn phí bảo tàng, di tích. Tuy nhiên, ý nghĩa của ngày lễ không chỉ nằm ở quy mô hoạt động mà còn ở việc nuôi dưỡng văn hóa trở thành nhu cầu, ý thức và hành động thường xuyên.

Giữ gìn bản sắc, vun đắp tương lai

Văn hóa không chỉ là di tích, lễ hội hay sản phẩm nghệ thuật, mà còn là hệ thống giá trị, tri thức, chuẩn mực và cách ứng xử được trao truyền. Lòng yêu nước, tinh thần cộng đồng, nhân nghĩa, nhân ái, ý chí tự cường, hiếu học và sáng tạo làm nên bản sắc dân tộc. Những giá trị ấy chỉ thực sự có sức sống khi được thể hiện bằng hành động trong đời sống hiện đại.

Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang, bản sắc không chỉ là niềm tự hào về quá khứ mà phải trở thành nguồn lực kiến tạo tương lai, điều quan trọng là biến giá trị truyền thống thành năng lực sống hiện đại. Trong đó, lòng yêu nước gắn với trách nhiệm công dân, nhân ái thể hiện qua ứng xử văn minh, hiếu học nuôi dưỡng năng lực đổi mới, tự cường là khả năng làm chủ tri thức và công nghệ.

Sức sống văn hóa không chỉ thể hiện qua di sản, lễ hội hay hoạt động nghệ thuật, mà còn trong cách ứng xử, trách nhiệm cộng đồng, sự tôn trọng pháp luật và trung thực trong công việc. Những giá trị ấy cần được nuôi dưỡng từ gia đình, nhà trường đến công sở, doanh nghiệp và không gian mạng.

Gia đình bồi đắp lòng nhân ái, nhà trường hình thành tri thức, nhân cách; cơ quan công quyền đề cao đạo đức công vụ, doanh nghiệp xây dựng văn hóa kinh doanh liêm chính, tôn trọng người tiêu dùng.

Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang cho rằng: “Văn hóa chỉ thực sự có sức sống khi trở thành chuẩn mực trong hành vi hằng ngày của mỗi cá nhân và tổ chức”. Vì thế, xây dựng môi trường văn hóa cần bắt đầu từ sự nêu gương của người đứng đầu, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội, cùng việc thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực ứng xử, thay vì chỉ dừng ở phong trào hay tuyên truyền.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cũng ghi nhận sự tham gia chủ động của công chúng, nhất là người trẻ. Từ diễu hành cổ phục, trải nghiệm di sản đến giới thiệu nghề thủ công, biểu diễn nghệ thuật truyền thống. Nhiều bạn trẻ không chỉ tham dự mà còn tìm hiểu lịch sử, trực tiếp thực hành và chia sẻ câu chuyện văn hóa trên nền tảng số.

Theo chuyên gia, không chỉ có các hoạt động trong ngày 24/11 mà cần mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa quanh năm.

Giới nghiên cứu nhận định, đây chính là tín hiệu tích cực trong việc bảo tồn, trao truyền các giá trị truyền thống. Tuy nhiên, sự yêu thích cần đi cùng hiểu biết và trách nhiệm, nhất là việc tôn trọng giá trị gốc, lịch sử, phong tục và quy tắc của từng loại hình di sản.

Muốn văn hóa được gìn giữ bền vững, cộng đồng phải thực sự là chủ thể tham gia. Nghệ nhân cần điều kiện truyền dạy nghề; người thực hành di sản cần được hỗ trợ duy trì sinh hoạt; người trẻ cần không gian sáng tạo từ chất liệu truyền thống.

Đặc biệt, người dân sinh sống trong các không gian di sản cần được tham gia quyết định những vấn đề liên quan và thụ hưởng lợi ích từ hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa.

Cộng đồng tiếp sức di sản

Nhà nghiên cứu Ngô Hương Giang cho biết, lợi thế di sản không tự động chuyển hóa thành lợi thế phát triển. Vì vậy, cần tháo gỡ những hạn chế về quản trị, cơ chế phối hợp, nguồn lực tài chính, nhân lực, xây dựng sản phẩm văn hóa, dữ liệu và công nghệ. Đồng thời, phát triển hệ sinh thái văn hóa gắn với du lịch, giáo dục và công nghiệp sáng tạo, thay vì quản lý riêng lẻ từng di tích hay tổ chức từng sự kiện.

Di sản cần được bảo vệ gắn với đời sống cộng đồng; nghệ thuật truyền thống cần có người trao truyền, không gian biểu diễn và công chúng. Các sản phẩm mới cần được khuyến khích sáng tạo từ chất liệu dân tộc, tôn trọng giá trị gốc và quyền sở hữu trí tuệ. Khi cộng đồng được tham gia và thụ hưởng, văn hóa vừa được gìn giữ vừa có cơ hội tạo ra giá trị mới.

Để tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam lan tỏa lâu dài, cần chú trọng giáo dục và xây dựng môi trường văn hóa từ cơ sở. Việc học lịch sử, di sản cần gắn với trải nghiệm tại bảo tàng, di tích, làng nghề, tạo cơ hội để học sinh gặp gỡ nghệ nhân, trực tiếp tìm hiểu và thực hành văn hóa truyền thống.

Người trẻ cũng cần được khuyến khích sáng tạo sản phẩm từ chất liệu dân tộc, ứng dụng công nghệ để kể câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ hiện đại.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam ghi nhận sự tham gia chủ động của công chúng, nhất là người trẻ.

Không gian mạng cũng cần được quan tâm như một bộ phận của đời sống văn hóa. Bên cạnh ngăn chặn nội dung xấu, cần phát triển sản phẩm văn hóa số chất lượng, trang bị cho người trẻ kỹ năng kiểm chứng thông tin, nhận diện tin giả, tôn trọng quyền riêng tư và bản quyền. Quan trọng hơn, cần tạo điều kiện để họ trở thành chủ thể sáng tạo văn hóa số có trách nhiệm.

Cùng với giáo dục, cần mở rộng cơ hội tiếp cận và thụ hưởng văn hóa quanh năm. Bên cạnh các hoạt động miễn phí dịp 24/11, người dân cần có thêm cơ hội tiếp xúc với nghệ thuật, bảo tàng, thư viện và không gian sáng tạo. Các thiết chế văn hóa cơ sở cần được đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực, nội dung hoạt động, ưu tiên trẻ em, người lao động và người dân vùng sâu, vùng xa.

Đầu tư cho văn hóa là đầu tư dài hạn cho con người và sự phát triển đất nước. Bên cạnh ngân sách nhà nước, cần huy động doanh nghiệp, tổ chức xã hội và cộng đồng tham gia sáng tạo, cung cấp sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Phát triển công nghiệp văn hóa phải gắn với bảo vệ di sản, bảo đảm quyền lợi người sáng tạo và lợi ích cộng đồng.

Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh vai trò của văn hóa đối với sự phát triển đất nước. Để chủ trương đi vào cuộc sống, cần gắn chính sách với hành động, đầu tư thiết chế văn hóa và mở rộng cơ hội tham gia, thụ hưởng của người dân. Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ dừng ở một ngày hội mà cần được tiếp nối bằng những thay đổi thiết thực, thường xuyên trong đời sống. Bởi đầu tư cho văn hóa cũng chính là đầu tư cho con người, bản lĩnh dân tộc và tương lai đất nước.