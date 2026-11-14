Xây dựng Trường THPT Ngô Sĩ Liên xứng tầm lá cờ đầu ngành giáo dục thành phố Bắc Ninh

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Kính thưa các thế hệ cán bộ, nhà giáo!

Kính thưa các thế hệ cựu học sinh

Các em học sinh thân mến!

Hôm nay, trong không khí phấn khởi, tự hào cùng cả nước hướng tới kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi rất vui mừng, xúc động được cùng các đồng chí đại biểu, các thế hệ cán bộ, nhà giáo, cựu học sinh và toàn thể các em học sinh về dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Trường THPT Ngô Sĩ Liên và 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương phát biểu tại buổi lễ.

Đây là sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường 80 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành của một ngôi trường giàu truyền thống; tri ân những người đã dành tâm huyết, trí tuệ và cả cuộc đời cho sự nghiệp trồng người; đồng thời khơi dậy khát vọng, trách nhiệm và quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển trong giai đoạn mới.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Bắc Ninh, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí đại biểu, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, nhân viên, cựu học sinh và các em học sinh lời chào mừng nồng nhiệt và những lời chúc tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Cách đây vừa tròn 80 năm, năm 1946, khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vừa ra đời, chính quyền cách mạng còn non trẻ, điều kiện vô cùng khó khăn, Trường Trung học tư thục Hoàng Hoa Thám, tiền thân của Trường THPT Ngô Sĩ Liên ngày nay được thành lập. Cùng với Trường THPT Hàn Thuyên, Trường THPT Ngô Sĩ Liên là một trong những trường THPT có bề dày lịch sử, truyền thống của thành phố Bắc Ninh và cả miền Bắc. Trường vinh dự được mang tên Ngô Sĩ Liên - một nhà sử học lớn của dân tộc Việt Nam. Tên tuổi của ông gắn liền với công trình lịch sử đặc biệt quan trọng: Bộ Đại Việt sử ký toàn thư, một trong những di sản sử học đồ sộ, có giá trị đặc biệt của dân tộc.

Hoà cùng dòng chảy lịch sử của dân tộc, Trường THPT Ngô Sĩ Liên đã có một chặng đường dài phát triển đầy ý nghĩa với những dấu ấn rất đáng tự hào. Đó chính là một hành trình kết tinh trí tuệ, tâm huyết, bản lĩnh, khát vọng và những giá trị tốt đẹp được trao truyền qua nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường, gắn liền với lịch sử của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc giàu truyền thống hiếu học, yêu nước và cách mạng.

Từ những lớp học đơn sơ, mái tranh, vách đất, thiếu thốn trăm bề, các thế hệ thầy cô giáo trường THPT Ngô Sĩ Liên đã vượt qua gian khó, kiên trì gieo mầm tri thức, nuôi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí học tập và khát vọng vươn lên cho các thế hệ học sinh.

Qua tám thập kỷ, hàng vạn học sinh từ mái trường này đã được giáo dục, rèn luyện và trưởng thành, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, nhiều người đã trở thành những cán bộ lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang, nhà khoa học, nhà giáo, thầy thuốc, doanh nhân và những công dân ưu tú...

Thành quả ấy, truyền thống ấy đã hun đúc, tạo dựng nên giá trị “Yêu nước - Ham học - Dũng cảm - Sáng tạo”, trở thành thành bản sắc và sức mạnh tinh thần của Trường THPT Ngô Sĩ Liên.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước và với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, những năm gần đây, Trường THPT Ngô Sĩ Liên tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện cả về quy mô, chất lượng giáo dục, đội ngũ nhà giáo và cơ sở vật chất, khẳng định vị thế là một trong những lá cờ đầu của ngành giáo dục thành phố.

Từ những lớp học đơn sơ ngày đầu thành lập, đến nay nhà trường đã có 37 lớp với hơn 1.600 học sinh, trên 90 cán bộ, giáo viên, nhân viên; cơ sở vật chất ngày càng được quan tâm đầu tư, cảnh quan sư phạm khang trang, môi trường giáo dục từng bước được đổi mới, chất lượng giáo dục ngày càng nâng cao. Trong giai đoạn 2016 - 2026, học sinh nhà trường đã đạt 311 giải học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố, 28 giải khoa học kỹ thuật cấp thành phố và 10 giải cấp quốc gia. Riêng năm học 2025 - 2026, nhà trường đạt 60 giải học sinh giỏi văn hóa cấp thành phố; hai dự án khoa học kỹ thuật đều đạt giải Nhất cấp thành phố, trong đó có một dự án tiếp tục đạt giải Nhất cấp quốc gia. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt tỷ lệ 99,81%, điểm trung bình các môn thi xếp thứ tư toàn thành phố…

Đây là những kết quả rất đáng tự hào, khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần đổi mới của nhà trường, sự tận tụy, trách nhiệm, lòng yêu nghề của đội ngũ nhà giáo, ý chí vươn lên, tinh thần ham học hỏi của các em học sinh và sự quan tâm, chăm lo, đồng hành của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong 80 năm qua, Trường THPT Ngô Sĩ Liên đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó đặc biệt là 03 Huân chương Lao động, 01 Huân chương Độc lập hạng Ba và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các thế hệ cán bộ quản lý, thầy giáo, cô giáo, nhân viên và học sinh Trường THPT Ngô Sĩ Liên đã đạt được trong suốt chặng đường 80 năm qua.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Lễ kỷ niệm hôm nay diễn ra trong một bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng trước những biến đổi nhanh chóng của khoa học, công nghệ. Giáo dục và đào tạo tiếp tục được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh và bền vững. Bắc Ninh đã bước sang giai đoạn phát triển mới với vị thế thành phố trực thuộc Trung ương.

Với khát vọng xây dựng thành phố Bắc Ninh xanh, thông minh, hiện đại, văn minh, giàu bản sắc Kinh Bắc, không chỉ đòi hỏi sự phát triển về kinh tế, hạ tầng và chất lượng đô thị, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được con người Bắc Ninh của thời kỳ mới - có tri thức, văn hóa, năng lực sáng tạo, ý thức công dân, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên.

Vì vậy, với truyền thống 80 năm và những thành tích đã đạt được, Trường THPT Ngô Sĩ Liên cần xác định rõ hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình. Đó là phải phấn đấu trở thành một địa chỉ giáo dục tiêu biểu về chất lượng, một môi trường phát hiện và bồi dưỡng năng lực, tài năng trẻ; một nơi góp phần chuẩn bị những thế hệ công dân đủ tri thức, bản lĩnh và nhân cách để tham gia xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Để thực hiện mục tiêu đó, tôi đề nghị nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Hằng năm, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường. Trên cơ sở đó, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Gắn giáo dục tri thức với giáo dục đạo đức, lý tưởng, truyền thống, văn hóa, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm xã hội, trách nhiệm công dân. Chú trọng phát triển năng lực tự học, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo, năng lực số, trí tuệ nhân tạo và kỹ năng hội nhập cho học sinh.

Cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh giỏi; đồng thời bảo đảm chất lượng giáo dục đại trà. Quan tâm đúng mức đến giáo dục thể chất, nghệ thuật, kỹ năng sống, sức khỏe tinh thần; xây dựng môi trường học đường an toàn, nhân văn.

Cần cụ thể hóa giá trị truyền thống “Yêu nước - Ham học - Dũng cảm - Sáng tạo” của nhà trường trong từng hoạt động giáo dục, phương pháp dạy và học, trong văn hóa ứng xử và ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên và học sinh, để xây dựng, gìn giữ và phát triển thương hiệu và uy tín vững chắc của Trường THPT Ngô Sĩ Liên.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là đào tạo những học sinh có kết quả học tập cao, mà còn phải hình thành những con người có nhân cách, có năng lực, có khát vọng, biết yêu thương, chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Hai là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương. Quan tâm xây dựng môi trường giáo dục theo phương châm “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm - Sáng tạo”. Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất, năng lực, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến. Đổi mới công tác quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, dân chủ, kỷ cương, hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm, năng lực sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng môi trường làm việc nhân văn, tôn trọng, chia sẻ để người thầy yên tâm gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp trồng người.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu số và các nền tảng giáo dục hiện đại trong quản lý, giảng dạy và học tập. Quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; từng bước xây dựng nhà trường hiện đại, thông minh, xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Ba là, tăng cường liên kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc chăm lo, giáo dục toàn diện cho học sinh và nhất là trong việc định hướng nghề nghiệp. Nhà trường cần chủ động phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, nghiên cứu, doanh nghiệp và các tổ chức khoa học công nghệ, nhất là trên địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động hướng nghiệp có chiều sâu, giúp học sinh hiểu những ngành nghề mới, nhu cầu nhân lực của địa phương và đất nước. Từ đó, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, giúp các em học sinh theo đuổi đam mê với ngành nghề được lựa chọn, quyết tâm học tập, trưởng thành và cống hiến cho công cuộc phát triển của quê hương, đất nước.

Bốn là, nhà trường đã xác định mục tiêu phát triển dài hạn đến năm 2046, kỷ niệm 100 năm thành lập trường, thì cần có lộ trình và tiêu chí cụ thể để nâng tầm toàn diện về chất lượng giáo dục, đội ngũ, quản trị, cơ sở vật chất, văn hóa học đường và uy tín xã hội. Phấn đấu xây dựng Trường THPT Ngô Sĩ Liên thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc và nhân văn; lấy sự tiến bộ và trưởng thành của học sinh làm thước đo quan trọng nhất.

Để đạt mục tiêu đó, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm của thầy và trò nhà trường, tôi đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà trường phát triển. Tôi cũng đề nghị các bậc phụ huynh và nhân dân tiếp tục đồng hành, chia sẻ trách nhiệm với nhà trường trong giáo dục, quản lý, định hướng và chăm lo cho con em mình.

Đặc biệt, tôi mong muốn các thế hệ cựu học sinh, dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn hướng về mái trường xưa, phát huy truyền thống nghĩa tình và trách nhiệm, có những đóng góp thiết thực về trí tuệ, kinh nghiệm, nguồn lực và các hoạt động khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng Trường THPT Ngô Sĩ Liên ngày càng phát triển.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam trong dịp 80 năm thành lập trường, chúng ta càng thấm thía rằng, điều quý giá nhất của một ngôi trường là yếu tố con người, trước hết là người thầy. Tôi mong mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục giữ vững phẩm chất, đạo đức nhà giáo; không ngừng học tập, nâng cao chuyên môn, kỹ năng công nghệ và phương pháp sư phạm.

Đối với các em học sinh, hôm nay, các em thật vinh dự và tự hào khi được học tập dưới mái trường đã có 80 năm xây dựng và trưởng thành; mái trường từng được đón Bác Hồ về thăm, nơi đã đào tạo biết bao thế hệ học sinh ưu tú, có nhiều đóng góp cho đất nước.

Đó là niềm tự hào, nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với các thế hệ hôm nay. Tôi mong các em hãy nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng, không ngừng học tập, rèn luyện; biết trân trọng giá trị lịch sử, yêu thương gia đình, kính trọng thầy cô, đoàn kết với bạn bè; sống có lý tưởng, có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội.

Hãy mang theo hành trang của mái trường Ngô Sĩ Liên là lòng yêu nước, tinh thần ham học, bản lĩnh dũng cảm và tư duy sáng tạo để tự tin bước vào tương lai; dù ở bất cứ đâu, làm bất cứ công việc gì, cũng luôn hướng về quê hương, đất nước, xứng đáng với truyền thống của các thế hệ đi trước, xứng đáng với truyền thống của ngôi trường được vinh dự mang tên Nhà sử học lỗi lạc của dân tộc Ngô Sĩ Liên.

Kính thưa các đồng chí đại biểu!

Thưa các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh thân mến!

Tám mươi năm trước, những người thầy đầu tiên đã dựng trường trong muôn vàn thiếu thốn, với niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của tri thức. Tám mươi năm sau, chúng ta đứng trước một thời cơ mới, với những điều kiện tốt hơn nhưng cũng có những yêu cầu cao hơn. Nếu thế hệ đi trước đã giữ ngọn lửa học tập qua chiến tranh và gian khó, thì thế hệ hôm nay phải làm cho ngọn lửa ấy tỏa sáng trong đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững.

Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống 80 năm vẻ vang, tinh thần đoàn kết và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, ý trí phấn đấu, nỗ lực của các em học sinh và sự quan tâm của toàn xã hội, Trường THPT Ngô Sĩ Liên sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, đóng góp ngày càng thiết thực vào sự nghiệp giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Bắc Ninh.

Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí đại biểu, các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, nhân viên, cựu học sinh cùng toàn thể các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Trường THPT Ngô Sĩ Liên tiếp tục vững bước, giành được nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa trong giai đoạn tới, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân và là niềm tự hào của quê hương Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Đầu đề do toà soạn đặt.