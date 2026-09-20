Xây dựng trường học hạnh phúc từ sự tôn trọng và thấu hiểu học sinh
Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giáo dục, xây dựng trường học văn minh, hạnh phúc đòi hỏi những đổi mới thực chất trong môi trường sư phạm, phương pháp giáo dục và văn hóa ứng xử.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có cuộc trao đổi với TS Nguyễn Vĩnh Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Siêu, về vai trò của nhà trường trong kiến tạo môi trường giáo dục nhân văn, nơi mỗi học sinh được lắng nghe, tôn trọng và phát triển toàn diện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-truong-hoc-hanh-phuc-tu-su-ton-trong-va-thau-hieu-hoc-sinh-418566.htm