Xây dựng trường học hạnh phúc từ sự tôn trọng và thấu hiểu học sinh

Thiếu giáo viên, chính sách đối với đội ngũ nhà giáo chậm đi vào thực tế, và ngay đầu năm học, một số học sinh vẫn chưa có đủ sách giáo khoa - đây là những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội đặt ra tại phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn sáng nay 20/9.