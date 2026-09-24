Xây dựng 'trường học hạnh phúc': Nền tảng để học sinh phát triển toàn diện

Từ chủ trương đúng, trúng đến những việc làm cụ thể

Cuối tháng 9, khi năm học mới đã đi qua những tuần đầu tiên, nhịp dạy và học tại các nhà trường đang dần ổn định. Hình ảnh học sinh đến trường với tâm trạng vui vẻ, phấn chấn; trường lớp ngày càng khang trang, thân thiện… là những minh chứng sinh động cho việc xây dựng “trường học hạnh phúc” đang được cụ thể hóa từ những điều gần gũi, thiết thực.

Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc, xã Nam Phù. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tại Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc, xã Nam Phù, sau sáp nhập, nhà trường có 2 cơ sở với hơn 1.400 học sinh. Được UBND xã Nam Phù lựa chọn làm điểm triển khai mô hình “trường học hạnh phúc” gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, năm 2026, nhà trường lựa chọn cách tiếp cận giản dị nhưng thiết thực: Cải tạo không gian xanh, xây dựng môi trường học tập thân thiện, nuôi dưỡng các mối quan hệ tích cực giữa thầy cô và học sinh, đồng thời tăng cường sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

Cùng với đó, trường chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, không có bạo lực học đường; 100% học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử...

Điều đáng nói, không chỉ Trường Trung học cơ sở Vạn Phúc, từ định hướng chung về xây dựng “trường học hạnh phúc”, các nhà trường trên địa bàn Thủ đô đang lựa chọn những cách làm phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của mình. Mỗi nơi một cách triển khai, nhưng cùng hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện và tạo điều kiện để học sinh được phát triển toàn diện.

Trẻ mẫu giáo Trường Mầm non Đại Thanh. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Tại Trường Mầm non Đại Thanh, xã Đại Thanh, sự an toàn và hạnh phúc của trẻ được nhà trường đặt lên hàng đầu, trong đó chú trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo đảm an toàn cho trẻ.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đại Thanh Trần Thị Thu Trang cho biết, được hình thành trên cơ sở sáp nhập 4 trường, hiện trường có hơn 1.200 trẻ, 1 điểm trường chính, 3 phân hiệu và 182 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Với mô hình trường có nhiều cơ sở, việc duy trì nền nếp chung, đồng thời quan tâm đến điều kiện cụ thể của từng điểm trường là một trong những nội dung được nhà trường đặc biệt chú trọng. Qua đó, nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, hạnh phúc, để mỗi ngày đến trường của trẻ thực sự là một ngày vui.

Còn tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, câu chuyện xây dựng môi trường học tập tích cực được thể hiện qua một hướng đi khác: Đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt Nguyễn Thị Thu Thủy cho biết, tiếng Anh được đưa vào không gian học tập thông qua kho học liệu số, mã QR, màn hình LED, website, fanpage và các hoạt động giao tiếp. Mỗi học kỳ, trường tổ chức ít nhất một chương trình tiếng Anh cấp trường với nhiều hình thức như hùng biện, hát, kể chuyện, thuyết trình, đóng vai, giao tiếp, trò chơi…

Giờ học tiếng Anh của cô và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Ngọc Minh

Qua đó, học sinh có thêm cơ hội sử dụng tiếng Anh trong những tình huống gần gũi, thay vì chỉ tiếp cận ngôn ngữ này trong các giờ học trên lớp. “Đáng chú ý, những học sinh có năng lực tiếng Anh tốt được lựa chọn làm "Đại sứ tiếng Anh". Học sinh từ người tiếp thu ngôn ngữ thụ động trở thành người hướng dẫn luyện tập, dẫn trò chơi ngắn, tham gia thu âm, ghi hình hội thoại tuần”, cô giáo Nguyễn Thị Thu Thủy nói.

Giáo dục toàn diện mang lại giá trị thiết thực cho học sinh

Trong khi đó, tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Đại Mỗ, nhà trường khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ theo sở thích, đồng thời chú trọng trang bị kỹ năng sống phù hợp với yêu cầu của thời đại công nghệ số. Các hoạt động nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng được đưa vào đời sống học sinh thông qua hệ thống câu lạc bộ và các hoạt động trải nghiệm, tạo thêm cơ hội để các em khám phá sở thích, phát huy năng lực và rèn luyện sự tự tin.

Tiết học kỹ năng ứng phó với bắt nạt học đường của cô và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Đại Mỗ. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Chị Đinh Thị Luyến, phụ huynh học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Du chia sẻ: “Ngoài việc dạy và học, nhà trường tổ chức khá nhiều hoạt động để các con được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Các con được hướng dẫn cách sử dụng mạng an toàn, nhận diện và phòng, chống bắt nạt học đường, tham gia Câu lạc bộ Nhạc cụ - Sáo Recorder... Tôi thấy những nội dung này thiết thực, giúp các con vừa học kiến thức, vừa có thêm kỹ năng và tự tin hơn trong cuộc sống”.

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong năm học 2026-2027, Sở tiếp tục định hướng các nhà trường quan tâm đến sự phát triển toàn diện của học sinh, trong đó chú trọng giáo dục cảm xúc, kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, văn hóa học đường và tư vấn tâm lý.

“Giáo dục toàn diện không có nghĩa là tổ chức thật nhiều hoạt động, mà là mỗi hoạt động phải góp phần hình thành phẩm chất, năng lực và mang lại giá trị thiết thực cho học sinh. Nhà trường phải tạo điều kiện để học sinh được lắng nghe, chia sẻ, hợp tác, biết quản lý cảm xúc, ứng xử văn minh, giải quyết vấn đề và thích ứng với những thay đổi trong học tập cũng như trong cuộc sống”, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.