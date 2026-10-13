Xây dựng 'Trường học hạnh phúc' gắn với môi trường số

Nhà khoa học, chuyên gia tâm lý, cán bộ quản lý trường học tham gia Hội thảo Xây dựng “Trường học hạnh phúc” do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức chiều 13-10

Theo TS Nguyễn Đắc Thanh, Trưởng Khoa Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, dự thảo bộ tiêu chí xây dựng “Trường học hạnh phúc” sau chỉnh sửa đã tinh gọn hơn, đảm bảo tốt hơn tính pháp lý, khoa học và sát thực tiễn hơn so với trước đây.

Tuy nhiên, một số tiêu chí cần tiếp tục xem xét điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn như: tiêu chí “chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm thần toàn diện gắn với hoạt động trải nghiệm” còn gượng ép, thiếu tính gắn kết; tiêu chí đánh giá môi trường tự nhiên và môi trường xã hội chưa quan tâm đúng mức môi trường không gian mạng...

TS Nguyễn Đắc Thanh, Trưởng Khoa Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm TPHCM phát biểu tại hội thảo

Đồng quan điểm, TS Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, cho rằng, sức khỏe tinh thần của giáo viên và học sinh hiện nay gắn liền với môi trường số. Nhiều giáo viên cho biết kiệt sức vì chạy theo sự phát triển quá nhanh của công nghệ. Trong khi đó, học sinh không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà phải có kỹ năng tự bảo vệ, ứng xử có trách nhiệm và duy trì mối quan hệ lành mạnh trên không gian số.

TS Mai Mỹ Hạnh, Phó Trưởng Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM, nhấn mạnh môi trường số ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe tâm thần của học sinh và giáo viên

Từ thực tế đó, TS Mai Mỹ Hạnh đề xuất bộ tiêu chí quan tâm nhiều hơn sức khỏe "tâm thần số" đối với giáo viên và học sinh. Ngoài ra, bộ tiêu chí cần được tiếp cận ở góc độ mở, vì cùng một tiêu chí mỗi trường có biểu hiện hoạt động khác nhau.

Ngoài đối tượng trung tâm là học sinh, hạnh phúc nghề nghiệp của giáo viên là yếu tố cần xem trọng bởi chỉ khi thầy, cô có chất lượng cuộc sống nghề nghiệp tốt mới tạo ra môi trường hạnh phúc cho học sinh. Trong đó, giáo viên cần được giảm áp lực hành chính không cần thiết, văn hóa quản trị trường học dựa trên sự tin tưởng, tham gia đối thoại trực tiếp, bồi dưỡng kỹ năng kiểm soát cảm xúc, năng lực thích ứng, năng lực phản tư nghề nghiệp... (TS MAI MỸ HẠNH, Phó Trưởng Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TPHCM)

Ở góc độ triển khai trong thực tế, PGS.TS Đỗ Đình Thái, Trưởng Phòng Sau đại học, Trường Đại học Sài Gòn, đề xuất, song song với việc ban hành bộ tiêu chí, Sở GD-ĐT TPHCM cần kết hợp tập huấn cho đội ngũ trực tiếp triển khai là cán bộ quản lý và giáo viên các trường học.

Các chuyên gia tham dự hội thảo chiều 13-10

Ngoài ra, theo TS Võ Cao Long, nguyên Trưởng Phòng GD-ĐT quận 1 (trước đây), mỗi khu vực, địa bàn, trường học có đặc thù riêng về cơ sở vật chất, điều kiện triển khai các hoạt động giáo dục. Do đó, bộ tiêu chí chỉ nên xem là "khung" chung thống nhất, dựa trên cơ sở đó mỗi trường học xây dựng kế hoạch, mục tiêu và lộ trình thực hiện phù hợp.

Thầy Phạm Phú Quốc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông) đề xuất, các mức đánh giá của bộ tiêu chí xây dựng "Trường học hạnh phúc" không nên mang tính chất xếp loại như trong dự thảo là tốt - khá - cần cải thiện. Thay vào đó, chỉ cần quy định hai mức đánh giá là đạt - chưa đạt để trường học dựa vào đó cải thiện các tiêu chí chưa đạt.

Đại diện các trường đều cho rằng việc đánh giá theo bộ tiêu chí không nên tạo thêm áp lực thành tích mà cần tạo cảm giác an toàn, thoải mái cho các trường trong quá trình thực hiện, không tạo thêm việc mà tạo ra niềm vui; quan tâm không chỉ học sinh mà nhiều đối tượng khác trong trường học gồm giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên trường học...

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang cho biết, tháng 10-2023, Sở GD-ĐT TPHCM ban hành Bộ tiêu chí “Trường học hạnh phúc” gồm 18 tiêu chí áp dụng cho 100% cơ sở giáo dục trong toàn thành phố. Sau 3 năm triển khai, trước yêu cầu thực tiễn của thành phố sau sắp xếp đơn vị hành chính với quy mô trường lớp và đối tượng học sinh đa dạng hơn, Sở GD-ĐT TPHCM tiếp tục lấy ý kiến các cơ quan liên quan để điều chỉnh bộ tiêu chí theo hướng tinh gọn hơn, phù hợp thực tiễn, tránh hình thức, không tạo thêm gánh nặng hành chính cho các trường học. Dự thảo bộ tiêu chí được điều chỉnh từ 18 tiêu chí xuống còn 9 tiêu chí và được đưa ra lấy ý kiến đóng góp các nhà khoa học, chuyên gia, cán bộ quản lý trường học để hoàn thiện. Sau khi hoàn thiện, Sở GD-ĐT TPHCM sẽ trình UBND TPHCM ban hành bộ tiêu chí.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Huỳnh Lê Như Trang phát biểu tại hội thảo diễn ra vào chiều 13-10