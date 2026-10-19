Xây dựng trường học hạnh phúc

Tiểu phẩm của Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ đạt giải Nhất cấp phường tại cuộc thi Tiểu phẩm “Dân vận khéo trong trường học” năm 2026. Ảnh: NGỌC HÀ

Khơi dậy sức mạnh đồng hành

Mô hình “Phụ đạo học sinh miễn phí”, phong trào “Bạn giỏi kèm bạn yếu” của Trường THPT Ông Ích Khiêm (xã Hòa Vang) đã được duy trì xuyên suốt, góp phần tạo nên không khí học tập sôi nổi tại ngôi trường vùng ven.

Thầy Thái Quang Bình, Bí thư Chi bộ Trường THPT Ông Ích Khiêm cho biết, bắt đầu từ học kỳ 1, nhà trường đã lập danh sách học sinh có nhu cầu phụ đạo môn Toán, Ngữ văn và các môn tự chọn thi tốt nghiệp THPT. Đây là các lớp học hoàn toàn miễn phí do giáo viên nhà trường tự nguyện tham gia đứng lớp. Nhờ đó, nhiều em đã cải thiện được kết quả, góp phần đưa tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của trường trong năm học 2025 - 2026 đạt 98,29%.

Bên cạnh đó, qua việc kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm và thực hiện phong trào “nuôi heo đất”, nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được chăm lo chu đáo. Năm học 2026 - 2027, nhà trường hỗ trợ 20 học sinh (2 triệu đồng/em) và tặng đồng phục cho 19 học sinh (2 bộ/em) bước vào năm học mới.

“Từ những việc làm cụ thể, công tác dân vận đã khơi dậy trách nhiệm cộng đồng, chuyển mối quan hệ giữa nhà trường và phụ huynh từ phối hợp sang đồng hành trong giáo dục, chăm lo cho học sinh”, thầy Thái Quang Bình chia sẻ.

Tại Trường Tiểu học Huỳnh Ngọc Huệ (phường Thanh Khê), công tác dân vận được triển khai từ những vấn đề thiết thực của đời sống. Trước đây, khu vực bên hông trường bị nhiều người dân chiếm dụng dựng lều bạt buôn bán, gây mất mỹ quan đô thị. Học sinh, người đi bộ phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông vào giờ tan học.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, Bí thư Chi bộ nhà trường cho hay, tập thể cán bộ, giáo viên đã kiên trì tuyên truyền, vận động người dân sắp xếp khu vực kinh doanh gọn gàng, tháo dỡ dù bạt che không phù hợp và thu dọn bàn ghế sau buôn bán. Đến nay, khu vực xung quanh nhà thi đấu cơ bản sạch đẹp, thông thoáng, bảo đảm an toàn cho học sinh.

Từ thực tiễn này, nhà trường đã xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về việc vận động người dân chung tay thực hiện “Cổng trường bình yên, an toàn, xanh - sạch - đẹp” và xuất sắc đoạt giải Nhất cấp phường tại cuộc thi Tiểu phẩm “Dân vận khéo trong trường học” năm 2026.

Chương trình Mẹ đỡ đầu đã góp phần hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THPT Ông Ích Khiêm. Ảnh: NTCC

Duy trì và lan tỏa các mô hình hay

Tại xã Hòa Vang, nhiều mô hình dân vận khéo trong các chi bộ trường học tiếp tục phát huy hiệu quả, gắn việc xây dựng trường học hạnh phúc với hỗ trợ trẻ em khó khăn và cải thiện cảnh quan sư phạm.

Theo ông Lê Văn Hùng Vương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Vang, các mô hình như “Nuôi heo đất - tiếp sức trẻ đến trường”, “10 ngàn - vạn yêu thương”, “Mẹ đỡ đầu”, “Xây dựng trường học xanh - cổng trường bình yên” và “Mái nhà xanh” đang được các đơn vị triển khai hết sức linh hoạt.

Đơn cử, tại Trường Mầm non Hòa Phong (nay sáp nhập thành Trường Mầm non Hòa Vang), mô hình “Nuôi heo đất” đã huy động hơn 40,6 triệu đồng từ năm 2023 đến tháng 9/2026 để hỗ trợ trẻ em nghèo, mồ côi. Mô hình “10 ngàn - vạn yêu thương” vận động được 70,8 triệu đồng để chăm lo cán bộ, giáo viên và gia đình chính sách.

Tại Trường Mầm non Hòa Phú (nay là Trường Mầm non Hòa Vang), chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ một trẻ với kinh phí 11 triệu đồng trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2026; mô hình “Mái nhà xanh” tận dụng phế liệu tái chế tạo quỹ hỗ trợ trẻ khuyết tật học hòa nhập. Sau khi sắp xếp lại cơ sở giáo dục, các mô hình này vẫn được duy trì bền vững, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.

Ông Huỳnh Sơn Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Thanh Khê cho biết, nhằm nhân rộng cách làm hiệu quả, địa phương đã tổ chức Cuộc thi Tiểu phẩm “Dân vận khéo trong trường học” năm 2026. Sân chơi này không chỉ tạo hình thức tuyên truyền sinh động mà còn khuyến khích các trường phát hiện những mô hình hay, với sự hưởng ứng của 100% chi bộ trường học trên địa bàn.

“Xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là đầu tư cơ sở vật chất hay đổi mới phương pháp dạy học, mà còn bắt đầu từ sự quan tâm, thấu hiểu và sẻ chia. Khi dân vận khéo trở thành việc làm thường xuyên, mỗi trường học sẽ thực sự là nơi học sinh được yêu thương, tôn trọng và phát triển toàn diện”, ông Hải cho hay.