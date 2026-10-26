Xây dựng trường học an toàn từ sự sẻ chia

Công an xã Thông Nguyên tham gia bảo vệ môi trường học đường.

Lắng nghe để phòng ngừa từ sớm

Trước yêu cầu xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, Công an xã Thông Nguyên phối hợp với Trường THCS và THPT Thông Nguyên triển khai mô hình “Hòm thư an toàn học đường”, tạo điều kiện để học sinh chia sẻ tâm tư, phản ánh những mâu thuẫn và vấn đề phát sinh trong quá trình học tập, sinh hoạt.

Hòm thư an toàn học đường.

Được đặt trong khuôn viên nhà trường, hòm thư là địa chỉ để học sinh phản ánh những vụ việc hoặc dấu hiệu có thể ảnh hưởng đến an toàn học đường. Qua đó, các em có thêm một kênh chia sẻ những băn khoăn, lo lắng, nhất là những vấn đề khó nói trực tiếp với thầy cô hoặc người lớn.

Điểm đáng chú ý của mô hình là hướng đến nhận diện nguy cơ ngay từ khi mới phát sinh, thay vì chờ vụ việc trở nên phức tạp mới xử lý. Trên cơ sở thông tin tiếp nhận, lực lượng công an phối hợp với nhà trường sàng lọc, xác minh, đánh giá tình hình và lựa chọn biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Trung tá Hoàng Văn Sự, Phó Trưởng Công an xã Thông Nguyên, cho biết mô hình được triển khai với phương châm “Lắng nghe để bảo vệ, chủ động để phòng ngừa”. Qua đó, lực lượng công an mong muốn học sinh mạnh dạn phản ánh những mâu thuẫn, nguy cơ mất an toàn và các vấn đề phát sinh trong trường học, góp phần hạn chế những vụ việc đáng tiếc.

Việc tiếp nhận thông tin cũng đặt ra yêu cầu xử lý thận trọng, khách quan, bảo đảm phù hợp với từng trường hợp. Sự phối hợp giữa công an, nhà trường và gia đình có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ học sinh, không để những bất đồng nhỏ kéo dài hoặc phát triển thành vụ việc phức tạp.

Lắng nghe học sinh, ngăn ngừa bạo lực học đường

Không chỉ là kênh phản ánh, “Hòm thư an toàn học đường” còn góp phần nâng cao ý thức tự bảo vệ và trách nhiệm của học sinh đối với môi trường học tập. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, các em có thể chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ, đồng thời học cách giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại, tôn trọng và chia sẻ.

Sự phối hợp của Công an xã Thông Nguyên với Trường THCS và THPT Thông Nguyên.

Em Triệu Thị Nga, học sinh lớp 11A1, Trường THCS và THPT Thông Nguyên, cho rằng mô hình thiết thực bởi không phải bạn nào cũng dễ dàng nói ra những khó khăn của mình. Hòm thư giúp học sinh có thêm cơ hội được lắng nghe, hỗ trợ và yên tâm học tập; đồng thời khuyến khích các em quan tâm, giúp đỡ nhau nhiều hơn.

Theo thông tin từ Công an xã Thông Nguyên, từ khi triển khai mô hình, cán bộ phụ trách đều đặn mở hòm thư hằng tuần. Dù chưa tiếp nhận ý kiến nào qua kênh này, địa phương cho biết chưa ghi nhận hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh kể từ khi mô hình ra mắt. Đây là tín hiệu tích cực, song hiệu quả lâu dài cần được đánh giá trên cơ sở quá trình duy trì, tiếp nhận và xử lý thông tin thực tế.

Song song với đó, Công an xã Thông Nguyên đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền pháp luật tại trường, thu hút hơn 1.200 lượt người nghe. Nội dung tập trung vào tác hại của ma túy và các loại ma túy thế hệ mới, phòng chống bạo lực học đường, cố ý gây thương tích và chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.

Để mô hình phát huy hiệu quả, nhà trường và lực lượng chức năng xác định sẽ duy trì việc kiểm tra hòm thư, xây dựng quy trình tiếp nhận, xác minh và phản hồi phù hợp. Đặc biệt, thông tin cá nhân của học sinh sẽ được bảo vệ, tránh để người phản ánh chịu áp lực hoặc bị ảnh hưởng tâm lý. Khi cần thiết, gia đình cần được phối hợp để hỗ trợ các em giải quyết vấn đề theo hướng tích cực.

Từ một hòm thư nhỏ trong khuôn viên trường, điều quan trọng nhất là tạo dựng niềm tin để học sinh dám chia sẻ và tin rằng tiếng nói của mình được tôn trọng. Khi những lo lắng được lắng nghe, những mâu thuẫn được giải quyết kịp thời, trường học sẽ có thêm điều kiện để trở thành nơi an toàn, thân thiện, giúp mỗi học sinh yên tâm học tập và trưởng thành.