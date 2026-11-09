Xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai vững mạnh, hiện đại, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong kỷ nguyên mới

DƯƠNG QUỐC HUY

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai

Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh Lào Cai có vai trò quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ vững vàng về bản lĩnh chính trị, có kiến thức và năng lực đáp ứng yêu cầu công tác.

Bước vào kỷ nguyên mới, với yêu cầu phát triển của một tỉnh miền núi, biên giới, đòi hỏi công tác đào tạo, bồi dưỡng phải gắn chặt lý luận với thực tiễn, chú trọng tư duy đổi mới và năng lực hành động. Đó cũng là yêu cầu đặt ra trong xây dựng Trường Chính trị tỉnh Lào Cai vững mạnh, hiện đại, xứng tầm với trọng trách và sự phát triển của tỉnh.

Quang cảnh Trường Chính trị tỉnh tại tổ 12, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Trường Chính trị tỉnh Lào Cai được thành lập từ ngày 1/7/2025, trên cơ sở hợp nhất hai trường chính trị của tỉnh Lào Cai và tỉnh Yên Bái đều đã đạt chuẩn mức 1. Kế thừa đội ngũ, cơ sở vật chất và kinh nghiệm được bồi đắp qua nhiều nhiệm kỳ dưới sự lãnh đạo của cấp ủy hai tỉnh, nhà trường đã có nền tảng vững chắc, đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong từng giai đoạn phát triển của tỉnh.

Ngay sau hợp nhất, ngày 30/8/2025, Tỉnh ủy đã ban hành, lãnh đạo thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU về xây dựng, phát triển Trường Chính trị tỉnh đạt chuẩn mức 2, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, định hướng xây dựng trường chuẩn đã được cụ thể hóa bằng những chuyển biến về tổ chức, đội ngũ và chất lượng hoạt động, cơ sở hạ tầng, nâng cao năng lực và uy tín nhà trường.

Toàn trường hiện có 73 cán bộ, viên chức, trong đó có 61 giảng viên đều có trình độ từ thạc sĩ trở lên, với 13 tiến sĩ, 15 nghiên cứu sinh và 53 giảng viên giữ chức danh giảng viên chính hoặc cao hơn. Nguồn lực trí tuệ được bồi đắp qua nhiều năm đã tạo điều kiện để nâng cao chất lượng giảng dạy, phát triển nghiên cứu chuyên sâu và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác đào tạo, bồi dưỡng, góp phần chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương, phục vụ nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn từng bước được nâng cao, góp phần bổ sung tri thức cho hoạt động giảng dạy, tạo cơ sở để nhà trường phát huy vai trò nghiên cứu, cung cấp luận cứ và đề xuất giải pháp cho những vấn đề của địa phương.

Chỉ sau hơn một năm triển khai thực hiện, Trường Chính trị tỉnh đã hoàn thành 6/6 nhóm tiêu chí, 60/60 chỉ tiêu, trong đó có 15 chỉ tiêu vượt chuẩn, được công nhận là trường chính trị đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn mức 2.

Dấu mốc có ý nghĩa lịch sử này ghi nhận sự phát triển toàn diện của nhà trường dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đầu tư của Tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức.

Với một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, kết quả ấy càng đáng tự hào, khẳng định quyết tâm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bước vào kỷ nguyên mới, Lào Cai đứng trước thời cơ mở rộng không gian phát triển, đồng thời phải đáp ứng những yêu cầu cao hơn về đổi mới tư duy lãnh đạo, nâng cao hiệu quả quản trị và năng lực tổ chức thực hiện. Thực tiễn ấy đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải vững vàng về bản lĩnh chính trị, có kiến thức, tầm nhìn và khả năng giải quyết những vấn đề mới đặt ra. Trên nền tảng đạt chuẩn mức 2, Trường Chính trị tỉnh cần tiếp tục phát triển vững mạnh, hiện đại, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn, xứng đáng là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh trong kỷ nguyên mới.

Để đáp ứng yêu cầu đó, trong thời gian tới, nhà trường cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục gắn phát triển nhà trường với chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh, đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên của Tỉnh ủy. Xây dựng trường chính trị vững mạnh, hiện đại là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, cần sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương từ xác định nhu cầu, cử cán bộ đi học đến đánh giá và sử dụng kết quả sau đào tạo. Cùng với sự quan tâm bảo đảm điều kiện, nguồn lực của tỉnh, Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường cần phát huy vai trò lãnh đạo, chủ động tổ chức thực hiện, giữ vững đoàn kết và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng trường chuẩn.

Trọng tâm xuyên suốt là đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, lấy sự trưởng thành về bản lĩnh chính trị và năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm thước đo chất lượng. Trên cơ sở thực hiện đúng chương trình, quy định của cấp có thẩm quyền, nhà trường cần cập nhật kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với phân tích thực tiễn Lào Cai. Những vấn đề về vận hành chính quyền địa phương hai cấp như: quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và quản lý địa bàn biên giới… cần được đưa vào các chuyên đề, tình huống phù hợp. Qua đó, giúp học viên hiểu sâu nguyên tắc, nắm chắc thẩm quyền, trách nhiệm và phương pháp giải quyết công việc ở cơ sở.

Đổi mới nội dung phải đi cùng đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy kinh nghiệm công tác và tính chủ động của người học. Thông qua thảo luận, phân tích tình huống, giảng viên giúp học viên soi chiếu kinh nghiệm bằng lý luận, nhận diện vấn đề và lựa chọn cách xử lý có căn cứ. Giá trị của mỗi khóa học cần được thể hiện trong khả năng vận dụng kiến thức, chất lượng tham mưu và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ khi cán bộ trở về cơ quan, đơn vị, địa phương.

Mỗi đợt nghiên cứu thực tế phải giúp giảng viên hiểu rõ hơn quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, tích lũy kinh nghiệm và bổ sung chất liệu có giá trị cho bài giảng.

Để thực hiện trọng trách ấy, xây dựng đội ngũ giảng viên cần được coi là nhiệm vụ then chốt. Trên nền tảng trình độ đã được chuẩn hóa, nhà trường tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ vững về lý luận, am hiểu thực tiễn, có năng lực nghiên cứu và phương pháp giảng dạy hiện đại. Gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch, sử dụng và đánh giá cán bộ; chú trọng các lĩnh vực còn thiếu, tạo điều kiện để giảng viên nghiên cứu chuyên sâu, gắn bó với cơ sở. Mỗi đợt nghiên cứu thực tế phải giúp giảng viên hiểu rõ hơn quá trình tổ chức thực hiện chủ trương, tích lũy kinh nghiệm và bổ sung chất liệu có giá trị cho bài giảng.

Giảng viên trường Đảng thuyết phục người học bằng tri thức và bằng sự nêu gương của mình. Vì vậy, chất lượng bài giảng, kết quả nghiên cứu, khả năng hướng dẫn học viên và đóng góp đối với nhiệm vụ chính trị cần được coi trọng trong đánh giá. Cùng với nâng cao năng lực chuyên môn, mỗi cán bộ, giảng viên phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm. Sự thống nhất giữa nội dung giảng dạy với tác phong, cách ứng xử và hành động tạo nên sức thuyết phục và uy tín của nhà trường.

Nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn cần hướng mạnh vào những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh. Từ năng lực cán bộ cơ sở, quản trị địa phương sau hợp nhất đến phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế cửa khẩu, du lịch bền vững và chuyển đổi số…, nhà trường cần chủ động lựa chọn, đề xuất những nhiệm vụ nghiên cứu có ý nghĩa thiết thực. Mỗi công trình phải có luận cứ vững chắc, kiến nghị khả thi và giá trị ứng dụng rõ ràng. Tổng kết thực tiễn cần làm rõ cả kinh nghiệm thành công và những hạn chế, vướng mắc, xác định nguyên nhân và điều kiện nhân rộng. Sự phối hợp với chuyên gia, cơ quan tiếp nhận cùng việc theo dõi hiệu quả sau chuyển giao sẽ giúp nâng cao giá trị tư vấn chính sách, bổ sung tri thức cho giảng dạy.

Xây dựng nhà trường hiện đại còn đòi hỏi đổi mới quản trị, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả nguồn lực đã được đầu tư. Hạ tầng, phần mềm hiện có cần được sử dụng đồng bộ với chuẩn hóa dữ liệu đào tạo, phát triển học liệu số và kết nối nguồn tài liệu phục vụ chuyên môn.

Tính hiện đại phải được thể hiện ở chất lượng giảng dạy, sự thuận tiện của người học, độ chính xác của thông tin quản lý và hiệu quả tổ chức công việc. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phục vụ thiết thực cho giảng dạy, nghiên cứu, quản lý, gắn với kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu và trách nhiệm của người sử dụng.

Cùng với những đổi mới đó, văn hóa trường Đảng phải tiếp tục được giữ gìn và bồi đắp trong hoạt động hằng ngày. Giữ nghiêm kỷ luật giảng dạy, học tập, bảo đảm liêm chính học thuật; phát huy dân chủ, củng cố đoàn kết và khuyến khích trao đổi khoa học có căn cứ. Xây dựng môi trường giáo dục văn minh, mẫu mực, gắn bồi dưỡng kiến thức với rèn luyện tác phong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần tôn trọng, phục vụ Nhân dân là yêu cầu để nhà trường phát triển bền vững, xứng đáng với vị thế và trọng trách của mình.

Đạt chuẩn mức 2 không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu cho một chặng đường phát triển với yêu cầu cao hơn. Giá trị của danh hiệu và phần thưởng cao quý phải được thể hiện bằng chất lượng đào tạo, hiệu quả nghiên cứu và những đóng góp thiết thực cho công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển tỉnh nhà. Đó vừa là trách nhiệm, vừa là thước đo uy tín và sứ mệnh của Trường Chính trị tỉnh trong kỷ nguyên mới, góp phần quan trọng cùng hiện thực hóa mục tiêu đưa Lào Cai phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”; trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam và các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc.