Xây dựng Trường Cao đẳng Tuyên Quang thành trung tâm đào tạo nghề nòng cốt, chất lượng cao

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đào tạo nghề gắn với nhu cầu thực tiễn

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Đào tạo nghề có vai trò quan trọng, mang tính then chốt trong phát triển nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Tuyên Quang có địa bàn rộng, tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển còn lớn trên nhiều lĩnh vực, với nhu cầu đa dạng về ngành nghề và lao động. Để khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế đó, bên cạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực đầu tư, tỉnh cần chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho biết, công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh đã được sáp nhập, tập trung về một đầu mối. Đây là điều kiện thuận lợi để rà soát, sắp xếp và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, Trường Cao đẳng Tuyên Quang cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời xây dựng chiến lược phát triển phù hợp với yêu cầu và định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Buổi làm việc nhằm đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động, nhận diện những khó khăn, vướng mắc, từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Bí thư Tỉnh, ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Ma Thế Hồng dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Cao đẳng Tuyên Quang báo cáo tình hình tổ chức bộ máy, công tác tuyển sinh, đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đầu tư cơ sở vật chất và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhà trường đã tham mưu UBND tỉnh hoàn thành sáp nhập Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh Hà Giang vào Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang và đổi tên thành Trường Cao đẳng Tuyên Quang; sáp nhập Trường Trung cấp Dân tộc nội trú - Giáo dục thường xuyên Bắc Quang vào Trường Cao đẳng Tuyên Quang.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Quang Minh phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, toàn trường tổ chức đào tạo 164 lớp với 4.973 học sinh, sinh viên, học viên. Trong đó, trình độ cao đẳng có 33 lớp với 720 sinh viên; trung cấp có 99 lớp với 2.706 học sinh; sơ cấp có 4 lớp với 118 học viên và đào tạo dưới 3 tháng có 41 lớp với 1.547 học viên. Hoạt động đào tạo từng bước gắn với nhu cầu sử dụng lao động, yêu cầu phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế của tỉnh. Hiện nhà trường duy trì hợp tác với trên 80 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, phục vụ công tác phối hợp tổ chức thực hành, thực tập và tư vấn tuyển dụng lao động sau tốt nghiệp.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Cbủ tịch UBND tỉnh Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp từ năm 2015 đến nay đạt trên 94%. Trong 10 tháng đầu năm, có 9 học sinh, sinh viên đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các thị trường: Đức, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Ấn Độ. Đặc biệt, nhà trường tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác quốc tế, thực hiện các biên bản ghi nhớ với đối tác tại Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và Thái Lan. Đồng thời, tổ chức đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng và đào tạo nghề ngắn hạn cho học sinh, sinh viên tỉnh Xiêng Khoảng (Lào), góp phần mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Nhà trường cũng nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sau sáp nhập, nhất là về tổ chức bộ máy, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục nghề nghiệp; đồng thời đề xuất, kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, tháo gỡ để nhà trường tiếp tục ổn định và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho Trường Cao đẳng Nghề.

Xây dựng trường thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về công tác tổ chức, quản lý và sử dụng đội ngũ cán bộ, giảng viên; định hướng ngành nghề đào tạo; đầu tư cơ sở vật chất; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo và giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả nhà trường đạt được trong thời gian qua. Đồng chí chia sẻ với những khó khăn của nhà trường, nhất là về cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo và đội ngũ nhà giáo; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh tỉnh đang đặt ra những yêu cầu mới về phát triển nguồn nhân lực, nhà trường cần chủ động đổi mới, xác định rõ định hướng phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy thăm, làm việc với Trường Cao đẳng Nghề.

Đồng chí đề nghị Đảng bộ nhà trường tiếp tục bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể hoạt động hiệu quả. Cùng với đó, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên và học viên; xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi để người học yên tâm học tập, rèn luyện.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm xưởng thực hành Khoa Công nghệ ô tô.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm hỏi học viên xưởng thực hành nghề hàn.

Đối với nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nhà trường rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng công tác đào tạo, ngành nghề, quy mô và chất lượng đào tạo; phân tích sát nhu cầu của thị trường lao động, yêu cầu nâng cao năng suất lao động và định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu, lựa chọn ngành nghề đào tạo phù hợp, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thực tiễn địa phương; chú trọng đổi mới chương trình, phương pháp đào tạo, tăng thời lượng thực hành, nâng cao kỹ năng nghề cho học viên. Từ đó, hoàn thiện Đề án phát triển nhà trường với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu và lộ trình cụ thể, phấn đấu xây dựng Trường Cao đẳng Tuyên Quang trở thành trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cho tỉnh và khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh thăm khoa Điện điện lạnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với nhà trường, rà soát các khó khăn, vướng mắc, nhất là về cơ chế, chính sách, tổ chức bộ máy, đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất và trang thiết bị đào tạo; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện để nhà trường ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh trong giai đoạn mới; xây dựng Trường Cao đẳng Tuyên Quang thành trung tâm đào tạo nghề nòng cốt, chất lượng cao.

Nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh đã tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhà giáo, viên chức, người lao động nhà trường. Đồng chí mong muốn thời gian tới, tập thể nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp nguồn nhân lực có tay nghề, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh và Đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, giáo viên Trường Cao đẳng Nghề.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra cơ sở vật chất, hệ thống phòng học, nhà xưởng thực hành phục vụ công tác giảng dạy và học tập của nhà trường. Đồng chí đã trực tiếp tìm hiểu điều kiện học tập, thực hành nghề của học sinh, sinh viên; đồng thời thăm hỏi, trò chuyện thân mật, động viên các em tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đồng chí cũng đề nghị nhà trường tiếp tục quan tâm đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo, tạo môi trường học tập gắn lý thuyết với thực hành, giúp học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu công việc.