Xây dựng trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng chính phủ; Bộ Tài chính; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp; Bộ Công thương; UBND các tỉnh, thành phố và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự hội nghị.

Về phía đại biểu lực lượng CAND có Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an…

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Đại hội XIV của Đảng đặt dấu mốc mới, thể hiện bước phát triển mạnh mẽ trong tư duy nhận thức của Đảng về bảo đảm an ninh con người, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị.

Lần đầu tiên, Đảng ta nhấn mạnh mục tiêu phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn, không có tiêu cực, thực sự văn minh, hạnh phúc. Đồng thời, khẳng định bảo đảm an ninh con người, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an toàn cháy nổ, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xây dựng không gian sống xanh, sạch, an toàn; lấy an ninh con người làm mục tiêu của an ninh quốc gia. Mục tiêu cơ bản của an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới là bảo vệ nhân dân, vì nhân dân và dựa vào nhân dân.

Cụ thể hóa tư duy nhận thức tại Đại hội XIV đã xác định, tại Hội nghị Trung ương 3, lần đầu tiên trong lịch sử Đảng ta, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, thống nhất thông qua hai nghị quyết là Nghị quyết số 22 về Chiến lược an ninh quốc gia và Nghị quyết số 18 về Xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng trật tự tự thân của xã hội, văn hóa thượng tôn pháp luật, giữ vững kỷ cương xã hội bằng ý thức tự giác, xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức quản trị xã hội từ quản lý xã hội sang quản trị và kiến tạo xã hội trên nền tảng dữ liệu, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và chúng ta phải làm chủ được các nền tảng, làm chủ được công nghệ.

Quang cảnh hội nghị.

Với tinh thần hành động quyết liệt nhằm triển khai hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, quyết định về Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Tuy nhiên, để các nghị quyết, quyết định sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, việc thống nhất nhận thức, hành động, phương pháp, cách làm của các bộ, ngành, địa phương có vai trò quan trọng đặc biệt. Để hội nghị đạt mục tiêu đề ra, Bộ trưởng Lương Tam Quang gợi mở 3 vấn đề.

Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, cần thống nhất nhận thức triển khai thực hiện thắng lợi Đề án "Xây dựng Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050" là sự cụ thể hóa, bước đi đầu tiên có tính nền tảng, tầm quan trọng đặc biệt để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về bảo vệ an ninh con người và xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển mà Đảng ta đã xác định. Từ đó, từng bộ, ngành, địa phương tập trung lãnh đạo, nghiên cứu sâu, hiểu kỹ, thống nhất và quyết liệt triển khai theo các bước đi, cách làm đã được Chính phủ xác định, dốc toàn tâm, toàn lực làm đến cùng và đạt mục tiêu đề ra.

Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đã xác định triển khai đề án là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược nhằm đổi mới căn bản phương thức quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông, tạo bước chuyển về phương thức quản trị từ mô hình chủ yếu xử lý vi phạm sang mô hình điều hành chủ động dựa trên dữ liệu. Quan điểm, chủ trương của Đảng đã rõ, rất quyết liệt vì sự phát triển của đất nước, vì nâng cao mọi mặt đời sống của nhân dân. Giải pháp của Chính phủ đã cụ thể. Vấn đề còn lại là khâu tổ chức thực hiện, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì việc chung của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương.

Về việc triển khai đề án, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đại biểu tập trung thực hiện 4 vấn đề. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, thống nhất nhận thức triển khai đề án là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, của các bộ, ngành và UBND các địa phương dưới sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Chính phủ. Trong đó, thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả triển khai nhiệm vụ được giao và phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong thực hiện đề án. Bộ Công an được giao là cơ quan chủ trì, đầu mối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ điều phối triển khai đề án nhưng không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương.

Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông hình thành trên cơ sở triển khai đề án là hệ thống trung tâm thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, Trung ương thống nhất kiến trúc tổng thể, tiêu chuẩn, dữ liệu và nền tảng dùng chung; địa phương chủ động tổ chức vận hành theo phân cấp, bảo đảm kết nối thông suốt trong mô hình trung tâm hai cấp. Mọi hệ thống dự án thành phần phải tuân thủ kiến trúc chung, kiên quyết không để đầu tư manh mún, trùng lặp, khép kín, thiếu khả năng liên thông.

Quá trình triển khai phải bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và lấy người dân làm trung tâm. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phải minh bạch, truy vết được và có sự kiểm soát của con người. Hiệu quả của đề án phải được đo bằng năng lực nắm chắc tình hình, điều hành giao thông thông suốt, phòng ngừa và xử lý vi phạm hiệu quả hơn, kéo giảm tai nạn, ùn tắc, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, trật tự công cộng. Mục đích cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp an toàn hơn, thuận lợi hơn.

Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ đã cho phép áp dụng nhiều cơ chế đặc thù về trình tự, thủ tục đầu tư và ưu tiên bố trí nguồn lực. Đây là điều kiện rất thuận lợi, đồng thời cũng là trách nhiệm rất lớn. Cơ chế càng thông thoáng thì càng phải công khai, minh bạch, hậu kiểm chặt chẽ, phòng chống thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Về cơ chế quản trị việc triển khai đề án, việc theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện đề án sẽ bám sát vào triển khai nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương của Trung ương, chuyển mạnh điều hành theo tiến độ sang điều hành theo kết quả.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, các bộ, ngành trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xác định rõ nội dung phối hợp, đầu mối chịu trách nhiệm, dữ liệu cần chia sẻ, nguồn lực và thời hạn hoàn thành, kịp thời xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền, không để công việc đình trệ do thiếu phối hợp. Việc phối hợp phải gắn với nhiệm vụ sản phẩm và tiến độ cụ thể, không dừng ở trao đổi chủ trương.

Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố quan tâm, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đề án trên địa bàn, tổ chức rà soát hạ tầng, hệ thống camera, phần mềm và các dự án hiện có, xây dựng kế hoạch phù hợp với lộ trình chung; phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và nguồn lực, ưu tiên bố trí vốn kinh phí ngân sách của địa phương để triển khai đề án, kế thừa khai thác hiệu quả hạ tầng hiện có nhưng phải bảo đảm đáp ứng mô hình kiến trúc, tiêu chuẩn chung, khả năng kết nối liên thông và vận hành lâu dài.

Bộ Công an sẽ duy trì cơ chế điều phối, theo dõi, đôn đốc kiểm tra và tổng hợp, đồng thời đề cao trách nhiệm phối hợp; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề cần chỉ đạo quyết định. Yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố phát huy vai trò nòng cốt chủ động, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành trong tổ chức thực hiện.

Trung tâm dữ liệu cấp tỉnh phải thực sự phục vụ công tác nắm tình hình, phân tích cảnh báo, điều phối và xử lý các vấn đề giao thông trên địa bàn, kết nối thông suốt với hệ thống quốc gia, cung cấp dịch vụ công, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Chính phủ, Bộ Công an giao Tổng công ty Viễn thông Mobifone và Tổng công ty Công nghệ công nghiệp Toàn cầu nghiên cứu phát triển các giải pháp phần mềm dùng chung, nền tảng dùng chung và sản xuất thiết bị camera giao thông để cung cấp cho các hệ thống dự án thuộc đề án. Quá trình nghiên cứu, phát triển và lựa chọn sản phẩm phải bám sát yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, khả năng kết nối liên thông, an toàn, bảo mật và hiệu quả đầu tư; đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, chất lượng đầu tư, mua sắm và tổ chức thực hiện.

Báo CAND sẽ tiếp tục cập nhật về hội nghị quan trọng này.