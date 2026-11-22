Xây dựng Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội thành mái nhà chung yêu thương
Sáng 22/11, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm dịch vụ nhân đạo - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức chương trình Chương trình “Sức mạnh nhân đạo lan tỏa, kết nối yêu thương” tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Trung ương và thành phố.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/xay-dung-trung-tam-cham-soc-nguoi-khuyet-tat-ha-noi-thanh-mai-nha-chung-yeu-thuong-246261122115518443.htm