Các đại biểu tham dự Chương trình “Sức mạnh nhân đạo lan tỏa, kết nối yêu thương” tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Tham dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của Trung ương và thành phố.

Báo cáo tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Phùng Công Lợi cho biết, Trung tâm được thành lập ngày 2-9-1966, hiện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế Hà Nội. Trung tâm có chức năng tiếp nhận, quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng người khuyết tật không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống; người khuyết tật cần được bảo vệ khẩn cấp và trẻ em khuyết tật không có nguồn nuôi dưỡng.

Giám đốc Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội Phùng Công Lợi báo cáo tại chương trình. Ảnh: Viết Thành

Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội đang chăm sóc, nuôi dưỡng 320 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm phục hồi chức năng cho hơn 4.200 lượt người khuyết tật, góp phần cải thiện khả năng vận động, tự chăm sóc bản thân và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm.

Trung tâm đặc biệt chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe, các thực đơn được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó có chế độ ăn riêng dành cho người mắc bệnh tiểu đường, bệnh thận, cao huyết áp, tim mạch... Qua đó, vừa bảo đảm cung cấp đủ dưỡng chất, vừa góp phần phòng ngừa biến chứng của các bệnh lý nền.

Bên cạnh bảo đảm công tác chăm sóc sức khỏe và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách, Trung tâm thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tham quan, trải nghiệm, tạo điều kiện để người khuyết tật giao lưu, nâng cao sự tự tin và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tặng quà Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Ông Phùng Công Lợi trân trọng cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và các đại biểu đối với Trung tâm. Đây là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động và những người khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đơn vị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Trung tâm cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ, đẩy mạnh chuyển đổi số, minh bạch hóa quy trình chăm sóc và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, đoàn kết, nâng cao hiệu quả điều hành, lấy chất lượng chăm sóc, sự an toàn và hài lòng của người khuyết tật làm mục tiêu cao nhất, phấn đấu xây dựng Trung tâm thực sự trở thành mái nhà chung an toàn, ấm áp và giàu tình yêu thương.

Ông Phùng Công Lợi cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành của các cấp lãnh đạo, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và nhà hảo tâm, góp phần giúp Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và trợ giúp người khuyết tật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Viết Thành

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn cán bộ, nhân viên Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội đã luôn tận tâm, trách nhiệm, ngày đêm chăm sóc, nuôi dưỡng những người có hoàn cảnh kém may mắn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với công tác chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người khuyết tật là truyền thống tốt đẹp, thể hiện tính nhân văn sâu sắc. Đồng chí bày tỏ xúc động khi được trực tiếp đến thăm, trò chuyện với những người đang được chăm sóc tại Trung tâm. Qua tìm hiểu, đồng chí nhận thấy có những trường hợp từ khi sinh ra đã sống tại Trung tâm, không còn người thân hay điểm tựa nào khác ngoài mái nhà chung này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Viết Thành

Từ thực tế đó, đồng chí Đỗ Văn Chiến gửi lời tri ân sâu sắc tới đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm đã dành tâm huyết, tình thương và trách nhiệm để chăm sóc, nuôi dưỡng những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với các cụ, các bác, anh chị em và các cháu đang được chăm sóc tại Trung tâm, đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn mỗi người luôn giữ niềm tin, nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Dù có hoàn cảnh kém may mắn, nhưng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cộng đồng, các đối tượng vẫn có một mái ấm để nương tựa, được chăm sóc và yêu thương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến mong muốn Trung tâm tiếp tục xây dựng môi trường sinh hoạt đoàn kết, gắn bó như một gia đình, trong đó mọi người cùng giúp đỡ, động viên nhau, tích cực học tập, rèn luyện và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Trung tâm, bên cạnh các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức sinh hoạt văn hóa, cần quan tâm tạo thêm điều kiện để người khuyết tật được tham gia các hoạt động giao lưu, hòa nhập sâu rộng hơn với cộng đồng, được thụ hưởng những thành quả phát triển chung của đất nước và thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm, tặng quà người khuyết tật tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm, tặng quà người khuyết tật tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm, tặng quà người khuyết tật tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội Ảnh: Viết Thành

Đề cập chính sách an sinh xã hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng, trong bối cảnh đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể các chính sách dành cho người yếu thế, nhất là những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ, qua nhiều lần đến khu vực này nhận thấy hạ tầng giao thông đã được cải thiện, đường sá được đầu tư tốt hơn, đời sống người dân từng bước nâng lên. Vì vậy, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho rằng các chính sách an sinh xã hội cũng cần được nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

Từ thực tiễn đó, đồng chí đề xuất các đơn vị liên quan nghiên cứu chuyển đổi Quỹ Vì người nghèo thành Quỹ Vì người yếu thế, nhằm mở rộng đối tượng thụ hưởng, quan tâm nhiều hơn đến những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, những người không chỉ nghèo về vật chất mà còn chịu nhiều thiệt thòi, hạn chế về điều kiện sống và khả năng tự chăm sóc bản thân.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà người khuyết tật tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đông viên các em đang được chăm sóc tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội Ảnh: Viết Thành

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng, thăm, tặng quà người khuyết tật tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Văn Chiến chúc tập thể cán bộ, viên chức, người lao động Trung tâm sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tận tâm chăm lo cho những người yếu thế; chúc các cụ, các bác, anh chị em và các cháu đang được chăm sóc tại Trung tâm luôn mạnh khỏe, vui tươi, có thêm nhiều niềm vui và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao quà tặng các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Chăm sóc người khuyết tật Hà Nội.

Các đồng chí ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống, sinh hoạt của những người khuyết tật; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Những phần quà được trao tặng thể hiện sự quan tâm, tình cảm và trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội đối với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần động viên các đối tượng tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.