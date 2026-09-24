Xây dựng Trung đoàn Bộ binh 6 chính quy ngay từ những ngày đầu

Trong những ngày đầu thành lập, mặc dù cán bộ, chiến sĩ quy tụ từ nhiều cơ quan, đơn vị; cơ sở vật chất và doanh trại đang từng bước hoàn thiện, song tập thể Trung đoàn một lòng vượt khó xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện.

Trung đoàn Bộ binh 6 huấn luyện phòng không kiêm nhiệm quy tắc bắn các loại mục tiêu.

Nhận thức rõ công tác tư tưởng là mặt trận hàng đầu, đóng vai trò nền tảng xây dựng đơn vị, Đảng ủy Trung đoàn nhanh chóng kiện toàn 6 chi bộ đảng, thành lập Hội đồng quân nhân, Chi đoàn cơ sở và Chi hội Phụ nữ để các tổ chức hoạt động nền nếp ngay từ những ngày đầu. Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đến năm 2030 và phương hướng trọng tâm năm 2026 được ban hành kịp thời, gắn liền với việc duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng.

Công tác học tập, quán triệt nghị quyết được đổi mới theo hướng linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Do việc thực hiện nhiệm vụ phân tán, xa gia đình có tác động đến tình hình tư tưởng, tình cảm, việc chấp hành kỷ luật, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ nhưng cấp ủy các cấp luôn bám sát cơ sở, chủ động nắm bắt dư luận, kịp thời hóa giải những vướng mắc từ sớm để ổn định tư tưởng, giữ vững sự đồng thuận trong toàn đơn vị.

Chia sẻ về giai đoạn đầu nhiều thử thách này, Đại tá Nguyễn Hữu Quang, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn, cho biết đơn vị mới thành lập, nền nếp công tác Đảng, công tác chính trị đang trong quá trình hoàn thiện, khối lượng công việc lớn trong quỹ thời gian ngắn đòi hỏi Trung đoàn luôn kiên định phương châm “lấy xây để chống”. Đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa quản lý tư tưởng với quản lý quân số, chú tâm lắng nghe, thấu hiểu để kịp thời định hướng, giải quyết triệt để mọi vướng mắc từ cơ sở. Giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật là yếu tố tạo nên bản lĩnh của quân nhân. Việc chủ động đánh giá, dự báo để ngăn ngừa tình huống có thể diễn ra vi phạm kỷ luật, pháp luật là giải pháp căn cơ để xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, chấp hành tốt kỷ luật, pháp luật; rèn bản lĩnh, ý chí cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác cán bộ cũng được Trung đoàn chú trọng rà soát, sắp xếp khoa học, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, đưa hoạt động chỉ huy đi vào nền nếp nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện. Chú trọng huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy. Đồng thời phát huy nội lực, chủ động củng cố, hoàn thiện doanh trại, cơ sở vật chất, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao; đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng cảnh quan môi trường chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về tổ chức lại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Chũ thành Trung đoàn Bộ binh 6 với chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Bắc Ninh thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Hằng năm động viên, huấn luyện quân dự bị theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân.

Nói về hiệu quả của các mô hình quản lý, Đại tá Lê Văn Nhi, Trung đoàn trưởng, khẳng định, Bắc Ninh trở thành thành phố có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng, an ninh. Qua thực tiễn, các mô hình giúp nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật, pháp luật của quân nhân. Đồng thời, đây là cầu nối củng cố tình đoàn kết gắn bó giữa cán bộ với chiến sĩ, phát huy dân chủ, từ đó xây dựng môi trường quân đội văn hóa, lành mạnh và an toàn giúp cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong công tác huấn luyện, đơn vị luôn quán triệt sâu sắc phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", kết hợp linh hoạt các quan điểm, nguyên tắc để nâng cao chất lượng tổng hợp. Cảm nhận rõ điều này, Hạ sĩ Nguyễn Quang Anh, chiến sĩ Tiểu đội Vệ binh, Ban Tham mưu chia sẻ: "Tôi ấn tượng về môi trường quân ngũ chính quy, khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Trong không gian ấy, chúng tôi không chỉ được rèn giũa thể lực, kỹ năng quân sự mà còn thấm nhuần tình đồng chí, tính tự giác và tác phong chuẩn mực. Qua từng ngày, tôi càng thấu hiểu hơn giá trị của kỷ luật và sức mạnh của tinh thần đoàn kết".

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn bộ binh 6 luôn coi công tác dân vận là sứ mệnh thiêng liêng để thắt chặt tình quân dân. Đơn vị tích cực phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo an sinh xã hội và kết nghĩa với Trường Mầm non Phượng Sơn 2. Đặc biệt, trong đợt mưa bão vừa qua, Trung đoàn huy động gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy giúp đỡ Nhân dân vùng đóng quân khắc phục hậu quả thiên tai, thể hiện phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ. “Đơn vị tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương nơi đóng quân thực hiện tốt công tác dân vận, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận lòng dân vững chắc”, Đại tá Lê Văn Nhi cho biết thêm.

Nắm chắc trận địa tư tưởng, rèn kỷ luật, bồi đắp mối quan hệ máu thịt quân - dân đã và đang củng cố vững chắc “thế trận lòng dân”, tạo nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để Trung đoàn Bộ binh 6 góp sức xây dựng khu vực phòng thủ thành phố vững chắc. Đồng thời chủ động tham mưu , triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.