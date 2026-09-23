Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Đá Bạc và Trạm Kiểm soát Biên phòng Sông Đốc, thuộc Đồn Biên phòng Sông Đốc.

Nội dung kiểm tra hệ thống biển, bảng xây dựng chính quy; các thiết chế văn hoá và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; các thiết bị giám sát tàu cá; hệ thống sổ sách, văn kiện tác chiến, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; điều kiện sinh hoạt, đời sống thực tế của cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Lê Hà An, Phó Tham mưu trưởng BĐBP, yêu cầu duy trì nghiêm các chế độ, quy trình công tác, xây dựng trạm kiểm soát biên phòng chính quy.

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Trung tá Đỗ Văn Lanh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc, cho biết: Thời gian qua, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Trạm Kiểm soát biên phòng Đá Bạc và Trạm Kiểm soát biên phòng Sông Đốc thực hiện chính quy, mẫu mực tiêu biểu.

Các trạm tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm và quản lý chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên khu vực biên giới phụ trách.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ luôn được chú trọng, tạo sự đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Đoàn công tác kiểm tra sổ công tác tại Trạm Kiểm soát biên phòng Sông Đốc.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống quản lý hoạt động thiết bị giám sát tàu cá tại Trạm Kiểm soát biên phòng Đá Bạc.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Lê Hà An, Phó Tham mưu trưởng BĐBP, ghi nhận kết quả các mặt công tác đã triển khai thực hiện tại các trạm kiểm soát biên phòng; yêu cầu Đồn Biên phòng Sông Đốc khẩn trương khắc phục triệt để những hạn chế được đoàn chỉ ra.

Động viên cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ vững đoàn kết nội bộ, tích cực học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn; đồng chí Phó Tham mưu trưởng BĐBP đồng thời đề nghị đơn vị duy trì nghiêm các chế độ, quy trình công tác, xây dựng trạm kiểm soát biên phòng chính quy, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới./.