Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án dân sự.

Đối với một tỉnh miền núi, biên giới như Sơn La, nơi nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa còn gặp khó khăn về giao thông, công nghệ số không chỉ là công cụ hỗ trợ công việc mà còn giúp rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan tư pháp với người dân. Vì vậy, cùng với đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin, TAND hai cấp trong tỉnh đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ, công chức, thẩm phán và thư ký tòa án.

Ông Nguyễn Minh Hải, Chánh án TAND tỉnh, cho biết: Chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong lộ trình cải cách tư pháp. Bên cạnh việc đầu tư hệ thống đường truyền, phòng xét xử trực tuyến, TAND tỉnh tập trung khai thác hiệu quả phần mềm Trợ lý ảo Tòa án nhằm hỗ trợ thẩm phán tra cứu văn bản pháp luật, án lệ và các vụ việc có tình huống pháp lý tương tự, qua đó nâng cao chất lượng giải quyết án.

Một trong những kết quả nổi bật là việc hoàn thành rà soát, chuẩn hóa dữ liệu các vụ án trên các phần mềm nghiệp vụ theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”; đồng thời đồng bộ dữ liệu cán bộ, công chức lên cơ sở dữ liệu quốc gia. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cũng được tăng cường, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số toàn diện trong ngành.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết công việc.

Từ đầu năm đến nay, TAND hai cấp trong tỉnh đã công bố 3.559 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử; thực hiện 183.631 lượt tương tác và đặt 1.139 câu hỏi tình huống trên phần mềm Trợ lý ảo; cập nhật mới 3.919 vụ việc lên phần mềm quản lý án. Các nền tảng số đã giúp cán bộ, thẩm phán tra cứu nhanh các quy định pháp luật, thống nhất trong áp dụng pháp luật, đồng thời tạo điều kiện để người dân, tổ chức tiếp cận thông tin tư pháp thuận lợi hơn.

Theo ông Nguyễn Minh Đức, Chánh Văn phòng TAND tỉnh, việc triển khai đồng bộ Hệ thống giám sát hoạt động Tòa án (QLTA), Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (V-Office), phần mềm kho lưu trữ tài liệu số hóa và phần mềm Trợ lý ảo đã giúp xử lý khối lượng công việc lớn nhanh hơn, chính xác hơn. Đặc biệt, Trợ lý ảo hỗ trợ hiệu quả trong tra cứu văn bản pháp luật, phát hiện lỗi kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng bản án và chất lượng xét xử.

Cùng với số hóa công tác quản lý, hoạt động xét xử trực tuyến cũng được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, TAND hai cấp tỉnh Sơn La đã tổ chức 151 phiên tòa trực tuyến đối với các vụ án hình sự, dân sự và hành chính; phối hợp với Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tổ chức 23 phiên tòa phúc thẩm trực tuyến.

Các phiên tòa được kết nối thông suốt giữa điểm cầu trung tâm với các điểm cầu thành phần, bảo đảm thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tố tụng và quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tố tụng.

Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh sử dụng phần mềm Trợ lý ảo hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ.

Bà Điêu Thị Kim Liên, Chánh tòa Hành chính, TAND tỉnh, cho biết việc xét xử trực tuyến giúp giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại cho người tham gia tố tụng; đồng thời tiết kiệm chi phí, nhân lực trong công tác trích xuất, dẫn giải bị cáo. Hình thức này cũng giúp hạn chế tình trạng hoãn phiên tòa do vắng mặt người tham gia tố tụng, trong khi vẫn bảo đảm nguyên tắc tranh tụng và tính khách quan của hoạt động xét xử.

Từ việc công khai bản án trên môi trường mạng, số hóa hồ sơ vụ việc đến tổ chức phiên tòa trực tuyến, chuyển đổi số đang tạo ra những thay đổi rõ nét trong hoạt động của ngành Tòa án Sơn La. Không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả công việc, công nghệ số còn giúp hoạt động tư pháp trở nên minh bạch, công khai và gần dân hơn.

Thời gian tới, TAND hai cấp tỉnh tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đẩy mạnh đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin và mở rộng các dịch vụ tư pháp trên môi trường điện tử. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng Tòa án điện tử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số.