Xây dựng tổ dân phố Xuân Tảo 1 đoàn kết, văn minh, an toàn

Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Toàn trao quà của thành phố tặng tổ dân phố Xuân Tảo 1. Ảnh: Chí Kiên

Dự ngày hội có Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Toàn và đông đảo nhân dân tổ dân phố Xuân Tảo 1.

Các đại biểu tham dự ngày hội đã được ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; khẳng định những giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc và vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội đại đoàn kết của bà con nhân dân tổ dân phố Xuân Tảo 1. Ảnh: Chí Kiên

Tổ dân phố Xuân Tảo 1 hiện có 1.275 hộ gia đình với khoảng 4.600 nhân khẩu. Trong thời gian qua, tổ dân phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với các nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa và thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

Các chi hội đoàn thể đăng ký đảm nhận các tuyến đường, ngõ phố tự quản, vận động nhân dân duy trì tổng vệ sinh hằng ngày và vào sáng thứ bảy hằng tuần. Tổ dân phố đã vận động 100% hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự đô thị; không đặt biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, không lắp đặt mái che, mái vẩy trái phép, không cơi nới, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Trong năm 2026, tổ dân phố đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp lắp đặt thêm 15 điểm camera giám sát tại các ngõ, ngách; cùng với khoảng 90 camera do các hộ gia đình tự lắp đặt, góp phần tăng cường khả năng giám sát và phòng ngừa vi phạm an ninh trật tự...

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội đại đoàn kết của bà con nhân dân tổ dân phố Xuân Tảo 1. Ảnh: Chí Kiên

Năm 2026, qua bình xét có 1.093/1.150 hộ đăng ký được công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa", đạt 95%. Kết quả trên thể hiện sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Năm 2027, Ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Xuân Tảo 1 tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động, xây dựng tổ dân phố ngày càng đoàn kết, văn minh, an toàn và phát triển bền vững, góp phần xây dựng phường đô thị thông minh kiểu mẫu.

Các đồng chí lãnh đạo phường Xuân Đỉnh tặng hoa chúc mừng tổ dân phố Xuân Tảo 1. Ảnh: Chí Kiên

Chúc mừng các kết quả đạt được của tổ dân phố Xuân Tảo 1, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành đề nghị cấp ủy chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, tổ dân phố và toàn thể nhân dân Xuân Tảo 1 tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ và sức mạnh tự quản ở khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành cũng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc; phát huy tình làng nghĩa xóm, sự quan tâm giữa các thế hệ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan, không gian sinh hoạt chung; xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng, trong khu chung cư và trên không gian mạng.

Cùng với đó, cụ thể hóa mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân bằng những thay đổi có thể cảm nhận được trong cuộc sống hằng ngày; chung tay xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh.

Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh Nguyễn Tiến Thành đã biểu dương 5 chi hội, 1 tập thể tổ an ninh cơ sở và 30 hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư của tổ dân phố Xuân Tảo 1.