Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế vườn, trang trại

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Đại hội.

Giai đoạn 2022-2027, dù gặp nhiều khó khăn do thay đổi mô hình tổ chức, nhưng Hội đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp thực tiễn, triển khai hiệu quả các hoạt động. Hội phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ hội viên ứng dụng khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ; phát triển kinh tế vườn, trang trại, kinh tế VAC và các mô hình nông nghiệp an toàn, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng nông thôn mới.

Hoạt động của Hội góp phần thực hiện chủ trương chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp; phát triển nông nghiệp số, nông nghiệp sạch, nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn theo chuỗi giá trị.

Nhiệm kỳ 2026-2031, với chủ đề “Đổi mới - Sáng tạo - Chuyển đổi số - Phát triển”, Hội phấn đấu kiện toàn, thành lập Hội tại 100% xã, phường có liên quan đến sản xuất nông nghiệp; 90% trở lên hội viên hoạt động khá, không có hội viên yếu kém; mỗi Hội xã, phường hướng dẫn xây dựng từ 10 đến 15 mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh.

Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa Võ Duy Sang phát biểu khai mạc Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí cũng đề nghị Hội thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong công tác tổ chức, chất lượng hoạt động ở cơ sở, ứng dụng công nghệ số, thu hút doanh nghiệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm; từ đó có giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 trình tại Đại hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị đề nghị Hội tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoạt động thiết thực; lấy thị trường làm căn cứ tổ chức sản xuất, lấy hiệu quả làm căn cứ nhân rộng mô hình; phát triển kinh tế vườn, trang trại xanh, tuần hoàn, phù hợp với lợi thế từng vùng; đưa khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào từng khâu sản xuất, kinh doanh và gắn nâng cao thu nhập với xây dựng nông thôn mới, góp phần hình thành ngày càng nhiều những “làng quê đáng sống”.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp, tạo điều kiện để Hội hoạt động hiệu quả; hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia trong tư vấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đánh giá hiệu quả các mô hình trước khi nhân rộng.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường Cao Văn Cường cảm ơn Hội Làm vườn Việt Nam đã quan tâm, hướng dẫn, đồng hành cùng Thanh Hóa trong xây dựng tổ chức Hội, tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại.

Lãnh đạo Hội Làm vườn Việt Nam phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán chúc mừng Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội đã bầu 44 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Làm vườn và Trang trại tỉnh Thanh Hóa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng chí Võ Duy Sang tái cử Chủ tịch Hội.