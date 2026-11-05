Xây dựng tổ chức Hội có sức sống từ cơ sở, nơi mỗi hội viên được đồng hành, hỗ trợ

Không chỉ hợp nhất đầu mối, phải kết nối đội ngũ

Sau hợp nhất ba Hội Nhà báo Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ có 556 hội viên, sinh hoạt tại 1 Liên chi hội, 4 Chi hội và 2 Câu lạc bộ nhà báo. Quy mô và địa bàn hoạt động mở rộng, trong khi mỗi khu vực vẫn có truyền thống, cách thức sinh hoạt và đặc điểm riêng. Theo ông Nguyễn Thảo Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ, đây là yêu cầu đặt ra đối với việc đổi mới công tác tập hợp, đoàn kết hội viên.

“Vì vậy, Hội xác định công tác thu hút, tập hợp và phát triển hội viên là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa nền tảng”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Thảo Nguyên, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ phát biểu tại Lớp tập huấn “Luật Báo chí sửa đổi năm 2025 và một số nội dung cơ bản về an toàn thông tin trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

Tập hợp hội viên, theo ông Nguyên, không đơn thuần là quản lý danh sách, thu hội phí hay duy trì các cuộc họp định kỳ, mà quan trọng hơn là tạo được sự đồng thuận và tinh thần cùng tham gia trong một tổ chức Hội có quy mô, địa bàn hoạt động rộng hơn. Đây cũng là cơ sở để những người làm báo ở ba địa bàn trước đây từng bước xóa bỏ khoảng cách về không gian, thói quen sinh hoạt và môi trường công tác.

Cùng với đó, các giải báo chí và cuộc thi theo chủ đề được Hội quan tâm tổ chức, phối hợp tổ chức hoặc phổ biến để hội viên tham gia. Hội chủ động tham mưu tỉnh tổ chức các giải báo chí, kịp thời triển khai những cuộc thi do Trung ương phát động, giao chỉ tiêu tham gia tới các chi hội, liên chi hội; đồng thời biểu dương, khen thưởng những hội viên đạt thành tích.

“Chúng tôi không xem hoạt động phong trào đơn thuần như một nhiệm vụ tổ chức, mà gắn với mục tiêu tạo môi trường để hội viên giao lưu và cùng phát triển”, ông Nguyên khẳng định. Bởi sau hợp nhất, sự thống nhất về tổ chức mới chỉ là bước đầu; điều quan trọng hơn là “hình thành được sự đồng thuận, thân tình và tinh thần cùng tham gia giữa những người làm báo trên địa bàn tỉnh”.

Hội viên cần gì, Hội nghiên cứu đáp ứng nội dung đó

Thay đổi đáng chú ý trong hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất là cách tiếp cận nhu cầu hội viên. Ông Nguyễn Thảo Nguyên cho biết, Hội đang chuyển từ tư duy “Hội có gì tổ chức nấy” sang “hội viên cần gì, Hội nghiên cứu đáp ứng nội dung đó”. Để hiện thực hóa phương châm này, Hội chú trọng nắm bắt những khó khăn, yêu cầu thực tế của người làm báo, qua đó lựa chọn nội dung hoạt động thiết thực, phù hợp với chức năng và nguồn lực của tổ chức Hội.

Cách tiếp cận này thể hiện rõ qua hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ. Trong gần một năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đã tổ chức, phối hợp tổ chức 3 lớp tập huấn, tập trung vào những vấn đề đang đặt ra đối với các cơ quan báo chí và người làm báo: quản trị tòa soạn hội tụ; ứng dụng AI trên điện thoại thông minh để sản xuất video, nội dung ngắn trên nền tảng số; cập nhật Luật Báo chí năm 2025 và các quy định liên quan đến an toàn thông tin trong hoạt động báo chí, truyền thông. Thời gian tới, Hội tiếp tục chú trọng bồi dưỡng những kỹ năng thiết thực, trong đó có nghiệp vụ ảnh báo chí.

Hội viên Hội Nhà báo Phú Thọ tác nghiệp tại Trường Sa. Ảnh: Báo Phú Thọ.

Song song với nâng cao năng lực nghề nghiệp, các cuộc thi báo chí cũng được triển khai theo hướng gắn hoạt động sáng tạo tác phẩm với những nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Các cuộc thi như “Phú Thọ vững bước đi lên”, “Cuộc thi Báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Phú Thọ năm 2026” tạo thêm cơ hội để hội viên thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp qua các tác phẩm báo chí. Ông Nguyên cho biết, đây cũng là một trong những cách Hội khuyến khích tinh thần chủ động, sáng tạo và sự tham gia của hội viên vào các hoạt động chung.

Đưa chi hội, câu lạc bộ thành cầu nối thực chất

Không thể tạo sự gắn kết cho một tổ chức có địa bàn rộng nếu mọi hoạt động đều trông chờ vào cấp tỉnh. Đó là lý do Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ chú trọng phát huy vai trò của các chi hội, liên chi hội và câu lạc bộ – những tổ chức gần hội viên nhất, có điều kiện nắm bắt nhu cầu và duy trì sự kết nối thường xuyên.

“Hội khuyến khích các đơn vị cơ sở chủ động đề xuất, tổ chức sinh hoạt phù hợp, không chỉ trao đổi nghiệp vụ mà còn tạo không gian để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công việc”, ông Nguyên chia sẻ.

Ông nhấn mạnh, sự chủ động ấy cũng cần đi cùng cách tập hợp linh hoạt. Hội viên trẻ cần được tạo điều kiện học hỏi, rèn luyện; phóng viên thường trú và người làm báo ở cơ sở cần được duy trì kết nối qua nền tảng số và những cuộc gặp trực tiếp. Cùng với đó, Hội quan tâm phát hiện, bồi dưỡng những hội viên tích cực, có năng lực và uy tín, từng bước tạo nguồn nhân sự cho hoạt động Hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Nguyễn Thảo Nguyên cho biết Hội sẽ tiến hành cập nhật cơ sở dữ liệu hội viên, thường xuyên khảo sát nhu cầu và nguyện vọng; duy trì các hoạt động tập huấn, tọa đàm, đi thực tế; tổ chức Hội báo Xuân tỉnh như một không gian văn hóa kết nối người làm báo với công chúng. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được khuyến khích nhằm tăng cường sự giao lưu, gắn bó. Đặc biệt, Hội tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên trong quá trình tác nghiệp, đồng thời phát huy vai trò chủ động của các chi hội, câu lạc bộ và kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích.

“Quy mô tổ chức và số lượng hội viên lớn hơn chỉ thực sự trở thành lợi thế khi tạo được sự thống nhất và gắn kết trong toàn Hội. Mỗi hội viên phải được xác định là một chủ thể của hoạt động Hội; mỗi chi hội là một cầu nối; còn Ban Thường vụ, Ban Chấp hành giữ vai trò trung tâm kết nối, điều phối và tạo môi trường để hội viên phát huy năng lực, trách nhiệm nghề nghiệp”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Đó cũng là hướng đi để Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ không chỉ hoàn thành việc sắp xếp tổ chức sau hợp nhất, mà từng bước xây dựng một tổ chức Hội có sức sống từ cơ sở, nơi hội viên thực sự tìm thấy sự đồng hành, hỗ trợ và gắn bó – một “Ngôi nhà chung” của những người làm báo trên địa bàn tỉnh.