Tham dự hội nghị có các đồng chí: Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Danh dự Hội CTĐ thành phố Đồng Nai; Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng lẵng hoa chúc mừng của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đến Hội Chữ thập đỏ thành phố. Ảnh: Văn Truyên

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch Hội CTĐ thành phố Nguyễn Tấn Hưng cho hay: Năm 2026, hội CTĐ các cấp thành phố tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối gắn kết những tấm lòng hảo tâm; triển khai có hiệu quả công tác từ thiện nhân đạo dựa vào nguồn lực xã hội gắn với đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại” theo Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 1-5-2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động...

Qua đó, tổng trị giá các hoạt động trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe nhân dân của hội CTĐ các cấp thành phố đạt gần 78 tỷ đồng với gần 65 ngàn trường hợp được trợ giúp. Trong đó, thông qua đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng”, các cấp hội CTĐ thành phố đã đạt tổng trị giá hoạt động nhân đạo được hơn 6,4 tỷ đồng.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng biểu trưng Tuyên dương “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Văn Truyên

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND thành phố đánh giá trong đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” vừa qua, hội CTĐ các cấp thành phố đã vào cuộc đầy trách nhiệm, sáng tạo với nhiều công trình, phần việc giàu tính nhân văn. Những kết quả cụ thể, thiết thực này góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội, lan tỏa sâu rộng phong trào “Người tốt, việc thiện” tại Đồng Nai.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng biểu trưng Tuyên dương “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” cho các cá nhân và tập thể. Ảnh: Văn Truyên

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng đề nghị: Các cấp hội CTĐ thành phố tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức hoạt động; bứt phá trong công tác chuyển đổi số và minh bạch hóa nguồn lực. Hội CTĐ cần chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại để số hóa toàn diện hệ thống địa chỉ nhân đạo tại cơ sở. Công tác vận động, tiếp nhận và phân bổ nguồn lực phải được hội CTĐ các cấp thành phố thực hiện công khai, minh bạch, xem đây là yếu tố cốt lõi để giữ vững niềm tin của xã hội và thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đồng hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao bằng khen của UBND thành phố cho cá nhân, tập thể. Ảnh: Văn Truyên

Xây dựng tổ chức hội CTĐ vững mạnh và lực lượng tình nguyện viên chuyên nghiệp; gắn kết chặt chẽ các phong trào nhân đạo với đợt thi đua đặc biệt của thành phố. Cụ thể hóa các cuộc vận động như: “Tết Nhân ái”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” “Hiến máu tình nguyện” thành những công trình, phần việc thiết thực chào mừng đợt thi đua 500 ngày đêm. Qua đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, kỷ cương và lòng nhân ái trong mọi tầng lớp nhân dân…

Dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen cho 13 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ người dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và công tác nhân đạo xã hội; Hội CTĐ thành phố tặng biểu trưng Tuyên dương “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái” cho 80 cá nhân và tập thể.