Một buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ Khối Cận lâm sàng và Văn phòng thuộc Đảng bộ Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 của Bộ Chính trị nêu rõ: Đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước theo hướng linh hoạt, hiện đại, phù hợp đặc thù từng loại hình doanh nghiệp; thành lập chi bộ tại những địa bàn có doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập nhưng số lượng đảng viên còn ít, phân tán, chưa đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng riêng trong khu vực ngoài Nhà nước.

Định hướng đó cho thấy yêu cầu xây dựng tổ chức đảng phải được đặt trong sự vận động của đời sống kinh tế-xã hội, không máy móc theo một mô hình cố định mà cần linh hoạt, phù hợp đặc điểm của từng loại hình, địa bàn. Ở mỗi địa phương, việc xây dựng tổ chức đảng và phát huy vai trò của đảng viên ngoài khu vực nhà nước đòi hỏi những cách làm sát thực tiễn.

Tại Phú Thọ, các cấp ủy đã lãnh đạo, triển khai nhiều giải pháp phù hợp đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp, từng bước đưa công tác xây dựng Đảng trong khu vực này đi vào chiều sâu, hiệu quả. Cấp ủy các cấp phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ, cấp ủy viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn; chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, rà soát nguồn quần chúng ưu tú, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, giới thiệu để xem xét kết nạp Đảng; quan tâm thành lập tổ chức đảng tại những doanh nghiệp đủ điều kiện. Đồng thời, các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp như: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy vai trò trong việc phát hiện, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho tổ chức đảng xem xét, bồi dưỡng.

Cách làm trên vừa hướng tới mở rộng số lượng tổ chức đảng, đảng viên ngoài khu vực nhà nước, vừa từng bước gắn công tác phát triển đảng với yêu cầu đồng hành, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, đúng định hướng. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Từ năm 2019 đến tháng 6/2026, toàn tỉnh thành lập mới 188 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp; kết nạp 1.287 đảng viên, trong đó có 56 chủ doanh nghiệp tư nhân.

Môi trường hoạt động của doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có những đặc thù khác với cơ quan, đơn vị thuộc khu vực công. Doanh nghiệp phải chủ động thích ứng với thị trường, coi hiệu quả sản xuất, kinh doanh là một yêu cầu trực tiếp. Lao động thường xuyên biến động, làm việc theo ca, kíp; người lao động có sự đa dạng về trình độ, vị trí việc làm và tâm tư, nguyện vọng; mô hình quản trị ngày càng hiện đại và linh hoạt...

Thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đòi hỏi tư duy đổi mới mạnh mẽ, phương thức tiếp cận linh hoạt, phù hợp với đặc thù của kinh tế thị trường, mô hình quản trị hiện đại của doanh nghiệp và tâm thế của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới. Đồng chí Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội

Đồng chí Mạc Quốc Anh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng, thực tiễn công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đòi hỏi tư duy đổi mới mạnh mẽ, phương thức tiếp cận linh hoạt, phù hợp với đặc thù của kinh tế thị trường, mô hình quản trị hiện đại của doanh nghiệp và tâm thế của đội ngũ doanh nhân trong thời kỳ mới.

Theo đồng chí, ở đâu tổ chức đảng được xây dựng và hoạt động đúng định hướng, gắn bó mật thiết với hoạt động sản xuất, kinh doanh, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người lao động thì ở đó doanh nghiệp phát triển ổn định, quan hệ lao động hài hòa, văn hóa doanh nghiệp được củng cố, uy tín và sức cạnh tranh được nâng cao. Vì thế, phát triển về số lượng tổ chức đảng mới là điều kiện cần. Quan trọng hơn là làm thế nào để các tổ chức đảng sau khi được thành lập thật sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, vừa duy trì nền nếp sinh hoạt vừa đồng hành doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Trước yêu cầu đó, Tỉnh ủy Phú Thọ xác định rõ, cùng với phát triển tổ chức đảng, nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt là nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Theo đó, ngay sau khi được thành lập, các tổ chức đảng từng bước được củng cố, kiện toàn, đưa hoạt động đi vào nền nếp; kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình công tác; duy trì sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo quy định; nội dung hoạt động từng bước gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của doanh nghiệp. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị, góp phần lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Một số chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp đủ điều kiện đã được kiện toàn, thành lập đảng bộ cơ sở.

Những kết quả trên bước đầu cho thấy, khi cấp ủy các cấp có cách tiếp cận cụ thể, tăng cường bám sát cơ sở, công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng ngoài khu vực nhà nước có chuyển biến tích cực về cả tổ chức, đội ngũ và chất lượng hoạt động.