Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh vững mạnh trong giai đoạn mới

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó ban Công tác CCB Việt Nam; đại diện Thường trực Hội CCB tỉnh Khánh Hòa (đơn vị Cụm trưởng đăng cai) cùng đại biểu hội CCB các tỉnh, thành phố trong Cụm.

Cụm thi đua số 5 hiện quản lý 521 hội cơ sở (gồm 490 hội CCB cấp xã, phường và 31 hội cơ sở khối 487) với 6.294 chi hội ở các thôn, tổ dân phố (trước thời điểm 1-7-2025 là 1.468 tổ chức cơ sở hội và 234.568 hội viên). Dù quy mô tổ chức có sự thay đổi lớn, nhưng các cấp hội trong Cụm đã nhanh chóng ổn định tư tưởng, giữ vững nguyên tắc hoạt động, khẳng định vai trò là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân.

Quang cảnh hội nghị tọa đàm.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, kiến nghị Trung ương Hội và các cơ quan có thẩm quyền sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy, biên chế; làm rõ chức năng, nhiệm vụ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời quan tâm chính sách, phụ cấp cho cán bộ Hội cơ sở và chi hội trưởng.

Các ý kiến cũng đề xuất ưu tiên bố trí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu làm chủ tịch hội CCB cấp xã; mở rộng hỗ trợ bảo hiểm y tế cho cựu quân nhân; đẩy mạnh phối hợp với đoàn thanh niên, hội sinh viên trong giáo dục truyền thống cách mạng, số hóa tư liệu và định hướng sử dụng mạng xã hội an toàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Phó ban Công tác CCB Việt Nam ghi nhận, biểu dương những nỗ lực vượt khó của Cụm thi đua số 5 và đánh giá cao các ý kiến đóng góp của đại biểu.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại hội nghị.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong tình hình mới, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng đề nghị các đơn vị trong Cụm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị và tính chủ động cho cán bộ, hội viên; rà soát, kiện toàn mô hình tổ chức, tinh gọn bộ máy phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp, gắn với đề xuất chính sách, phụ cấp thỏa đáng cho cán bộ cơ sở.

Song song đó, các cấp hội cần đổi mới nội dung sinh hoạt theo hướng thực chất, sát cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm quản lý hội viên thống nhất; nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát và đổi mới tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức hội CCB gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.