Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch vững mạnh trong giai đoạn mới

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh, trưởng đoàn công tác phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nguyệt Hà

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Thường vụ, Phó Trưởng ban công tác CCB Trung ương Hội CCB Việt Nam và Đại tá Nguyễn Văn Phơi, Ủy viên Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội CCB thành phố Đồng Nai đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có lãnh đạo các Hội CCB thuộc cụm thi đua số 6 Trung ương Hội CCB Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tất Độ; Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Đồng Nai trình bày tham luận. Ảnh: Nguyệt Hà

Cụm thi đua số 6 Trung ương Hội CCB Việt Nam gồm hội CCB thành phố Đồng Nai (đơn vị cụm trưởng năm 2026), Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Tây Ninh. Trong thời gian thực hiện Nghị quyết 05-NQ/CCB, ngày 9-1-2020 của Trung ương hội CCB Việt Nam về xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các đơn vị CCB trong cụm đều quán triệt, triển khai tới cán bộ, hội viên và đạt kết quả thiết thực...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai Nguyễn Tất Độ trao đổi tại tọa đàm. Ảnh: Nguyệt Hà

Trao đổi tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tất Độ chia sẻ những khó khăn của các cấp hội CCB, nhất là từ sau sáp nhập thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; địa bàn thành phố rộng, đầu mối tăng, cán bộ chuyên trách giảm. Đồng thời, mong muốn qua tọa đàm sẽ tìm ra nhiều giải pháp phù hợp từ các đơn vị để xây dựng tổ chức Hội CCB trong sạch vững mạnh trong tình hình mới.

Kết luận tọa đàm, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Thường vụ, Phó Trưởng ban công tác CCB Trung ương Hội CCB Việt Nam ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực từ các cơ sở hội thuộc cụm thi đua số 6. Trưởng đoàn công tác đề nghị, tổ thư ký ghi chép đầy đủ thông tin, nhất là những kiến nghị vướng mắc từ cơ sở để báo cáo Ban Thường vụ Trung ương Hội tiếp tục có những giải pháp nhằm xây dựng hội trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.