Xây dựng tổ chức cơ sở Hội Cựu chiến binh trong sạch, vững mạnh trong giai đoạn mới

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Trang

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương; đồng chí Trần Quang Dũng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam); cùng sự tham dự của cán bộ Ban Công tác CCB Trung ương Hội và lãnh đạo Hội CCB Ban, Bộ, Ngành Trung ương (Khối 487) thuộc Cụm thi đua số 8.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Kiểm toán nhà nước Thái Thị Lan tham dự Hội nghị.

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB ngày 09/01/2020 về xây dựng tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, từ đó đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB, các Hội CCB ban, bộ, ngành Trung ương đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng củng cố tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt và gắn hoạt động Hội với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy từ năm 2025 đã đặt ra những yêu cầu mới đối với việc kiện toàn tổ chức Hội. Số Hội CCB ban, bộ, ngành Trung ương giảm từ 47 Hội trước năm 2025 xuống còn 36 Hội. Hiện toàn Khối có 36 tổ chức cơ sở Hội, 167 chi hội, hơn 3.989 hội viên và khoảng 250 cán bộ Hội từ chi hội trưởng trở lên; 100% tổ chức cơ sở Hội và 99% hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương. Ảnh: Thanh Trang

Cùng với việc củng cố tổ chức, các cấp Hội cần chú trọng phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; tham gia cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, văn minh. Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương.

Tại Hội nghị, đại diện các Hội CCB trong Khối đã trình bày tham luận, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm từ thực tiễn cơ sở và đề xuất giải pháp xây dựng tổ chức Hội trong giai đoạn mới.

Đại diện Hội CCB Kiểm toán nhà nước (KTNN) - bà Thái Thị Lan, Chủ tịch Hội CCB KTNN chia sẻ, thực tiễn tổ chức hoạt động Hội trong điều kiện cán bộ Hội đều kiêm nhiệm, hội viên thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm toán tại nhiều địa bàn trên cả nước. Hiện Hội CCB KTNN có gần 120 hội viên, tổ chức thành 5 chi hội trực thuộc. Theo bà, Nghị quyết số 05/NQ-CCB đã góp phần định hướng công tác xây dựng Hội CCB KTNN phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tinh thần yêu nước cho hội viên và thế hệ trẻ KTNN thông qua hoạt động thiện nguyện, về nguồn.

Các tham luận tại Hội nghị cũng tập trung làm rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh, uy tín, tâm huyết, khả năng tập hợp hội viên; đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt theo hướng thiết thực, lấy hội viên làm trung tâm; tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và phát hiện, nhân rộng những mô hình hiệu quả từ cơ sở.

Đồng thời, là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng tổ chức cơ sở Hội trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Kiểm toán nhà nước Thái Thị Lan phát biểu tham luận tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Trang

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam, Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của các Hội; đồng thời ghi nhận nhiều vấn đề thực tiễn, đề xuất có giá trị để nghiên cứu trong quá trình xây dựng tổ chức Hội thời gian tới.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng, một trong những kết quả nổi bật sau hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết số 05/NQ-CCB là nhận thức và trách nhiệm đối với công tác xây dựng Hội từng bước được nâng lên.

Từ thực tiễn chung của Khối, Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng cũng lưu ý quá trình kiện toàn tổ chức Hội phải được tiến hành đồng bộ với việc sắp xếp, hợp nhất cơ quan, đơn vị, tránh để hoạt động Hội bị gián đoạn. Việc kiện toàn không chỉ là điều chỉnh tên gọi mà cần bảo đảm mô hình tổ chức phù hợp với cơ cấu mới, rõ thẩm quyền, trách nhiệm và thuận lợi cho hoạt động thực tế.

Một yêu cầu khác được đặt ra là quan tâm hơn tới đội ngũ cán bộ Hội. “Do phần lớn cán bộ hoạt động kiêm nhiệm, thời gian dành cho công tác Hội hạn chế, một số nơi còn khó khăn về nguồn cán bộ kế cận, kinh phí và điều kiện hoạt động. Vì vậy, cùng với kiện toàn tổ chức, cần chú trọng lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ có uy tín, trách nhiệm, năng lực tập hợp hội viên và khả năng tổ chức hoạt động thực tiễn” - Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh.

Theo định hướng được nêu tại Hội nghị, giai đoạn tới, Hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động; nâng cao chất lượng cán bộ, hội viên và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CCB trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Những ý kiến, kinh nghiệm và đề xuất tại Hội nghị sẽ tiếp tục được tổng hợp, nghiên cứu, làm cơ sở xác định các chủ trương, giải pháp xây dựng Nghị quyết mới, với mục tiêu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Hội, phát huy tốt hơn vai trò, trí tuệ và kinh nghiệm của đội ngũ CCB trong mỗi cơ quan, đơn vị./.